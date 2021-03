Erster Leipziger Corona-Intensivpatient: „Einen Kilometer schaffe ich schon wieder“

Leipzig

Schon das T-Shirt zeigt seinen Lebenswillen. „Too old to die young“ – „Zu alt, um jung zu sterben“. Mit dem einst von der Berliner Kultband „Element of Crime“ kreierten Spruch krallt sich Frieder L. (69) seit Monaten an sein Leben. Beim LVZ-Besuch in seiner Wohnung in Leipzig-Lausen trägt er das Shirt stolz. Es schlabbert aber ein bisschen an ihm herum. Was auch kein Wunder ist. Der erste Corona-Intensivpatient in der Region Leipzig hat in knapp einem Jahr gut 20 Kilogramm verloren. Als er wochenlang an Maschinen angeschlossen war und Ärzte mit allen technischen Mitteln um sein Leben kämpften. Und danach, als er in mühevollen kleinen Schritten in der Reha die einfachsten Dinge des Lebens wieder lernen musste.

Corona-Martyrium auf Intensivstation in Schkeuditz

Seine Frau hatte ihm das Shirt mit der lebensbejahenden Botschaft in das Klinikum Bergmannstrost nach Halle gebracht. Als Mutmacher. „Ich habe verzweifelt gehofft, dass er es schafft“, sagt sie rückblickend. Und sie klingt dabei, als müsse sie die Rettung immer noch verarbeiten. Anfang Mai kann Frieder L. das Helios-Klinikum Schkeuditz verlassen. Die LVZ hatte ihn damals auf der Intensivstation (ITS) besucht, kurz nachdem er von Chefarzt Professor Henrik Rüffert und seinem Team aus dem wochenlangen Koma geholt worden war. Sein Corona-Martyrium mit Lungenversagen, Bauchlagerung und künstlicher Beatmung begann am 15. März. Bis heute ist völlig unklar, wo sich Frieder L. angesteckt haben könnte.

Frieder L. Ende April 2020 auf der ITS im Helios Klinikum Schkeuditz. Das Team von Prof. Henrik Rüffert (r.) steht an seinem Bett, LVZ-Reporter André Böhmer (l.) ist mit dabei. Quelle: Juliane Dylus

Der erste intensivpflichtige Covid-19-Fall im Raum Leipzig ist damals auch für das Ärzte- und Pflegeteam in Schkeuditz Neuland. „Seine Behandlung war eine Herausforderung, der wir mit der Erfahrung mit schwerstkranken ITS-Patienten zum Glück gerecht wurden“, sagt Chefarzt Rüffert. „Wir haben jedoch gesehen, dass nach Abschluss der Akutbehandlung die Therapie für den Patienten noch nicht zu Ende war und sich eine langwierige postakute Rehabilitationsphase anschloss.

Schwerer Rückschlag bei Reha-Start in Halle

Für Frieder L. beginnt nach erster Genesung in Schkeuditz der nächste Kampf. In Halle erleidet er einen schweren Rückschlag. Nierenversagen, wieder mehrere Tage ITS, wieder bangt die Familie um sein Leben. „Es war die schlimmste Zeit“, sagt er. Albträume hätten ihn gequält und der Geruchs- und Geschmackssinn sei verloren gegangen. Aber der studierte Agrarwissenschaftler, der bis zu seiner Corona-Infektion als vom Gericht bestellter Betreuer noch voll im beruflichen Leben steht, schafft es erneut. Sein Wille ist stark, sein Körper überwindet schließlich die zweite hochkritische Phase. Anfang September verlässt er im Rollstuhl das Bergmannstrost in Halle und startet mit der Reha in der Mediclin Bad Düben.

In Bad Düben geht es bergauf

Von da geht es jeden Tag ein bisschen bergauf. Am Rand der Dübener Heide wird er zurück ins Leben geholt. „In der Mediclin haben sie sich unheimlich um mich bemüht“, sagt der Vater zweier Töchter und sechsfache Großvater. Über drei Monate wird er dort behandelt und lernt mühsam, endlich wieder einige Schritte zu gehen. Heiligabend darf er nach Hause. In der Zwischenzeit hat seine Frau die alte Wohnung am Adler aufgelöst und mit der Familie den Umzug in eine behindertengerechte Wohnung in Lausen organisiert. Ein logistischer Kraftakt, die Wohnungsgenossenschaft „Kontakt“ hilft nach Kräften. Weihnachten wird auf sein neues Leben angestoßen. Frieder L. kann mittlerweile mit dem Rollator selbstständig laufen „Einen Kilometer schaffe ich schon“, sagt er stolz. Und die 20 Stufen vom Fahrstuhl bis zur Wohnung sind mittlerweile auch kein Problem mehr.

Biergarten am Kulki bald als Ziel

Als ihm im Januar in Schkeuditz die Magensonde entfernt wird, bedankt er sich beim Team von Chefarzt Rüffert auf der ITS. „Ich habe allen einen ausgegeben.“ Und Pläne für die Zeit nach den Corona-Beschränkungen? Mal richtig wieder verreisen, das werde wohl noch dauern“, sagt seine Frau. Aber sobald er wieder öffnet und die Sonne scheint, wird Frieder L. zum Biergarten am Kulkwitzer See aufbrechen – zu Fuß. „Das sind hin- und zurück zwei Kilometer, das schaffe ich“, zeigt er sich optimistisch. Er will dort seinen Kollegen und Freund treffen. Sie werden sich viel zu erzählen haben.

Von André Böhmer