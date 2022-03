Leipzig

Am Samstag ab 19.30 Uhr zeigt RTL, wie die 25 besten Sängerinnen und Sänger mit guter Laune in den Flieger nach Brindisi (Italien) steigen. Nach dem Einzug in die Villa springen sie erst mal in den Pool, bevor die Schlacht um die besten Zimmer beginnt. Denn es gibt einen Haken: Die Schlafzimmer reichen nicht für alle. Einige Kandidaten müssen auf Matratzen im Gruppen-Schlafzimmer ausweichen.

Aufeinandertreffen zweier Sängerinnen mit Goldener CD

Am nächsten Morgen kommen die Juroren Florian Silbereisen, Toby Gad und Ilse DeLange in die Villa und schauen sich das Domizil an. Nachdem Florian Silbereisen die Zimmer inspiziert hat, trommelt die Jury die Truppe zusammen, verrät die Gruppenaufteilungen und die Songs. Das Thema des ersten Recalls lautet „Sommer, Sonne & Good Vibes“. Abigail bildet zusammen mit Emine Knapczyk (19), Hotelfachfrau aus Berlin, und Giorgia Borzellino (23), Verkäuferin aus Mannheim, die Gruppe 7. Und die hat es in sich: Abigail hat von Florian Silbereisen die Goldene CD überreicht bekommen, damit schaffte sie es ohne ein zweites Vorsingen in die Top 25. Emine Knapczyk hat das Gleiche geschafft, sie bekam ihre Goldene CD von Juror Toby Gad. Die Drei gehen mit den Song „Electricity” von Dua Lipa und Silk City ins Rennen. Die Proben mit den Stimm-Coaches Jemma Endersby und Kate Nelson beginnen auch sofort. Doch dann der erste Schock: Von der Jury erfahren die Top-25-Talente, dass in der ersten Runde bereits vier von ihnen ausscheiden werden. Trotzdem genießen die meisten noch die Zeit am Pool.

Die Jury wartet am Strand: Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen (von links) in Polignano a Mare. Quelle: RTL/Stefan Gregorowius

Erster Auftritt in felsiger Bucht mit kristallklarem Wasser

Am nächsten Morgen geht es in die Lama Monachile, eine kleine, von Felsen umgebene Bucht mit kristallklarem Wasser in Polignano a Mare. Hier müssen die Top 25 ihr Können vor der Jury beweisen. Die Aufzeichnungen fanden übrigens bereits im September 2021 statt. „Deutschland sucht den Superstar“ läuft auf RTL, alle Folgen der aktuellen Staffel gibt es auch auf auf RTL+.

Von Kerstin Decker