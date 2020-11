Erstes städtisches Förderprogramm: Leipzig startet ins Gründach-Zeitalter

Leipzig

Begrünte Dächer gehören zu den großen Hoffnungsträgern für die Metropolen dieser Welt. Auch in Leipzig hatte das der Stadtrat schon im Jahr 2016 erkannt – und beschlossen, ein Förderprogramm aufzulegen. Doch erst jetzt nimmt die Sache richtig Fahrt auf.

Seit wenigen Tagen können Eigentümer privater Immobilien in der Messestadt tatsächlich finanzielle Zuschüsse für die Einrichtung eines Gründachs beantragen, erklärt Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). „Förderfähig sind bis zu 50 Prozent der Kosten. Der Maximalbetrag pro Vorhaben liegt bei 50 000 Euro.“

500 000 Euro bis 2020

Für das Jahr 2020 habe die Kommune in ihrem Haushalt insgesamt 500 000 Euro bereitgestellt. Da der Stadtrat aber erst im September eine entsprechende Richtlinie billigen konnte und der Topf deshalb wohl nicht mehr ganz ausgeschöpft wird, zwackte das Rathaus von der Summe 80 000 Euro für eigene ­Zwecke ab – nämlich für die Dachbegrünungen der beiden im Bau ­befindlichen Schulen in der Arthur-Nagel-Straße und in der Karl­-Heine-­Straße 22b.

Ein Beispiel aus Dresden: Das Gründach der Kindertagesstätte Hauptstraße 26 kann auch von den Kindern genutzt werden, beispielsweise im Winter als Rodelhang. Im Sommer bewirkt das Gründach, dass sich die Räumlichkeiten der Kita nicht zu sehr aufheizen. Quelle: See Architekten GmbH

Laut Rosenthal dürfte das kein Problem sein, weil die Stadt auch in den nächsten Jahren jeweils 500 000 Euro in das neue Programm für private Eigentümer stecken will. Ihre eigenen Schulbauten und viele Kitas versehe die Kommune bereits seit längerer Zeit soweit als möglich mit pflanzlichen Hauben. Zum Beispiel entstanden jüngst mehrere Tausend Quadratmeter Grün auf den Dächern des Gerda-Taro-Gymnasiums, der Kurt-Masur-Grundschule und der ebenfalls neuen Grundschule am Addis-Abeba-Platz.

Lebensraum für Bienen und ­andere Insekten

Wie viele Dachflächen in Leipzig insgesamt bepflanzt sind, dazu führe die Stadt keine Statistik, so der Bürgermeister. Seit Langem setzte sich das Umweltamt jedoch bei allen größeren Planungs- und Bauvorhaben für das Thema ein. Von Wohnhäusern über das Porsche-Werk und Grünauer Allee-Center bis zum zentralen Uni-Klinikum, welches ­allein einen Hektar grüner Dach­flächen zählt – an etlichen Stellen gebe es schon den zusätzlichen ­Lebensraum für Bienen und andere Insekten.

„Auch für das Mikroklima und Wohlbefinden der Bürger in dicht bebauten Vierteln sind Gründächer besonders wichtig. Sie dienen zur Abwehr von Hitze und UV-Strahlung im Sommer, zur Speicherung von Regenwasser – und sie können obendrein die Haltbarkeit der ­Dächer deutlich erhöhen“, zählt er auf.

Marcus Krüger hat seiner Garage in der Leipziger Südvorstadt nicht nur ein 20 Quadratmeter großes Gründach, sondern auch noch einen ebenso großen See aufgepflanzt. Quelle: privat

Nur 42,4 Prozent des Leipziger Territoriums sind bepflanzt. Das ergaben Auswertungen von Satelliten-Bildern im Jahr 2016. Leipzig belegte damit den vorletzten Platz unter allen 79 deutschen Groß­städten. Seitdem wurden – im Zuge eines starken Anstiegs der Einwohnerzahlen – noch zahlreiche Brachflächen neu bebaut.

Wüstengewächse auf ­Wartehäuschen

Dem Grün an Gebäuden aller Art, auch an deren Fassaden, komme eine immer wichtigere Rolle zu, analysiert Rosenthal. Die Stadt ­wolle dabei als Vorbild auftreten. So ­würden gerade die letzten von 890 neuen Wartehäuschen an den LVB-Haltestellen aufgestellt, die fast alle über Wüstengewächse auf ihren Dächern verfügen. Statt Grün gibt es dort nur in wenigen Fällen Sonnenstrom-Anlagen.

Wer Interesse am Bau von Gründächern hat, kann sich jeden Dienstag und Donnerstag, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, im Umweltinformationszentrum der Stadt (Tel. 0341 1236711) an der Prager Straße 118-136 (Haus A.II) informieren. Detaillierte Fragen zum neuen Förderprogramm werden dort wieder am 26. November und 10. Dezember beantwortet: jeweils von 15 bis 17 Uhr.

