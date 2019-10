Ersti-Guide kompakt: Das „Was“ und „Wo“ für neue Studenten

Leipzig

Studium, Uni, Studentenleben in Leipzig! Freiheit ohne Ende, aufregende Orte, viele neue Leute. Und damit nicht aus „Ja, Mann!“ irgendwann ein „Oh, Mann!“ wird, haben wir im „Ersti-Guide kompakt“ ein paar Tipps für euch und hoffen, dass so etwas mehr Organisation in eure neugewonnene Freiheit einkehren kann.

Home away from home – die Bib

Definitiv zum zweiten Zuhause wird irgendwann eine der Bibliotheken werden. Ob nun die Albertina, die Campus-Bib oder die Fachbibliotheken, die in der Stadt verteilt sind – eine davon fühlt sich irgendwann an wie das eigene Wohnzimmer. Spätestens, wenn Prüfungen anstehen. Bequem und bestens ausgestattet mit Lernmaterial ist der Lesesaal der perfekte Ort zum Lernen. Ganz ohne störende Mitbewohner lassen sich Prüfungen besser, leichter und schneller vorbereiten. Die Albertina und die Campus-Bib sind die Hotspots während der Prüfungsphase. Wer zuerst kommt, mahlt - ähm … lernt zuerst. Denn schon morgens heißt es „Mission: Impossible – Bibplatz sichern“. Betrachtet man den Sprint um einen Arbeitsplatz in der Bibliothek aber weniger als Morgengymnastik, kann man sich auch in den Fakultätsbibliotheken fachlich belesen.

Nicht nur Denksport betreiben

Gehirnzellen trainieren ist zwar Priorität Numero uno, aber so ganz sollte man die restlichen Muskeln im Körper nicht vergessen. Im Zentrum für Hochschulsport seid ihr gut aufgehoben. Das alphabetisch sortierte Programm für das Wintersemester listet zu jedem Buchstaben, außer Q, X und Y, gleich mehrere Sportarten: von Aquarobic (Wassergymnastik) bis hin zu Zumba. Die Kursbeiträge bewegen sich im Rahmen von zehn bis 30 Euro und manche Angebote, wie beispielsweise einfach mal Bahnen schwimmen, sind für Studenten kostenlos. Also los, denn faul sollten Socken nur nach einem guten Workout sein.

Lass mal mensen gehen!

Nicht nur gutes Essen, sondern eben auch eine angenehme Atmosphäre bieten die Mensen der Uni Leipzig. Vor allem die Mensa am Hauptcampus ist gut besucht. Wenn ihr einen Studienkollegen länger nicht getroffen habt, stehen die Chancen gut, dass ihr ihm hier über den Weg lauft. In der größten Mensa des Studentenwerks gibt es nämlich auch das größte Angebot. Für jeden Appetit ist etwas zu finden: Von Fleisch- und Fischgerichten über vegetarische und vegane Speisen bis hin zu Wok-Spezialitäten. Pizza und Nudeln sind da das A und O. Ihr bezahlt für das Essen mit eurem Studenten-Ausweis, den ihr an den entsprechenden Automaten (in der Mensa am Park direkt vor dem Mensa-Eingang) mit Bargeld aufladen könnt. Die Preise sind mehr als fair: Bei 1,75 Euro für Pizza und 2,10 Euro für einen gehäuften Pastateller bleibt kein Magen leer. Und das reimt sich, also muss es wahr sein!

Viel trinken ist gut für die Gesundheit!

Ausgleich muss sein. Deshalb ist das Schönste an der Uni natürlich das Studentenleben. Möglichkeiten: unbegrenzt! Naja, zumindest vielfältig. Viel trinken ist ja angeblich gut für die Gesundheit. Auf der Karl-Liebknecht-Straße – der „Karli“ – kann man das gleich an mehreren Orten. In den zahlreichen Bars und Clubs tummeln sich ständig Studenten, auch unter der Woche. Wer hier auch noch das eine oder andere Fußballspiel erwischen möchte, kann das beispielsweise im La Boum im Fischer-Art-Haus machen. Ein besonders beliebtes Ziel für neue Studis ist die Moritzbastei. In der „MB“ (direkt neben der Mensa am Park) finden die meisten Ersti-Partys statt. Unter dem Motto „Wiwi'll Rock You!“ steigt am Donnerstag die Semesterauftaktparty der Wirtschaftswissenschaften. Eintritt kostet für Erstsemester nur einen Euro.

Von Elena Boshkovska