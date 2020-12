Erstmals Weihnachtsamnestie in Sachsen – dennoch keine Gnade in Leipzig

Leipzig

Kurz vor Weihnachten zeigt sich die Justiz in vielen Bundesländern milde und entlässt Hunderte Häftlinge vorzeitig. In Sachsen ist die sogenannte Weihnachtsamnestie in diesem Jahr ein Novum: Allerdings wird in Leipzig davon überhaupt nicht und andernorts im Freistaat eher zurückhaltend Gebrauch gemacht.

Umgangssprachlich ist von „ Weihnachtsamnestie“ die Rede: Streng genommen handelt es sich um Gnadenerweise, die im Einzelfall aus Anlass des Weihnachtsfestes ausgesprochen werden. Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) ermöglichte sie erstmals 2020. Für die Prüfung zuständig: die jeweiligen Staatsanwaltschaften im Freistaat.

Zwei Dutzend Häftlinge aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig stellten daraufhin einen Antrag. Die zuständige Staatsanwaltschaft lehnte jedoch ab. „Die Leitende Oberstaatsanwältin in Leipzig hat die Voraussetzung eines solchen Gnadenerweises nach eigener Prüfung in keinem der ihr vorgelegten Fälle bejaht“, teilte auf LVZ-Anfrage die stellvertretende Pressesprecherin aus dem sächsischen Justizministerium, Anja Neubert, mit. Zu den Gründen der Entscheidungen äußere sich die Staatsanwaltschaft nicht, erklärte Sprecher Andreas Ricken.

58 Häftlinge vorzeitig entlassen

Andere Gnadenbehörden hätten „ebenfalls insoweit keine Entlassungsentscheidungen getroffen“, fügte Anja Neubert vom Justizministerium hinzu. Einige sächsische Staatsanwaltschaften aber doch, sodass sich für 58 Häftlinge bereits am 23. November Gefängnistore vorzeitig öffneten. Ihr Entlassungstermin hätte in der Zeit zwischen dem 24. November 2020 und dem 6. Januar 2021 gelegen. So kamen beispielsweise zwölf Insassen der JVA Bautzen, sieben der JVA Chemnitz und 17 der JVA Dresden eher auf freien Fuß. Insgesamt konnten in Deutschland mindestens 963 Inhaftierte die Gefängnisse früher verlassen.

Der Freistaat Bayern verzichtet wie in den Vorjahren weiter auf diese Möglichkeit. Medienberichten zufolge heißt es aus dem dortigen Justizministerium, dass die Weihnachtsgnade gegenüber Insassen, deren Haftzeit zufällig zu anderen Zeiten ende, ungerecht sei. Eine rechtskräftige Strafe im Gnadenwege zu ändern, müsse absoluten Ausnahmefällen und nicht dem Kalender vorbehalten sein.

Auf einige Insassen trifft Sonderregel zu

Dennoch wurde in der JVA Leipzig sowie auch in anderen Haftanstalten im Freistaat – wie in den Vorjahren – auf eine Sonderregel im sächsischen Strafvollzugsgesetz zurückgegriffen. Danach können Insassen, deren Haftende zwischen 22. Dezember und 2. Januar liegt, vorzeitig entlassen werden. Das traf nun für 37 Insassen der sächsischen Gefängnisse am vergangenen Montag, 21. Dezember, zu. Darunter befanden sich zwölf Häftlinge aus der JVA Leipzig, zu der das Haftkrankenhaus gehört.

Hunderte bleiben somit Weihnachten auch in Leipzig hinter Gittern. Zwar gibt es keine Besuchsverbote, aufgrund der Corona-Pandemie seit Mitte Dezember aber Kontaktreduzierungen. „Aktuell sind Besuche in den sächsischen Justizvollzugsanstalten unter strengen Hygienemaßnahmen mit maximal zwei engen Verwandten – die aus demselben Haushalt stammen müssen – sowie mit eventuellen Kindern bis 14 Jahren zugelassen“, erklärt Justizsprecherin Neubert.

Strafvollzug erneut gelockert

Die derzeitige Praxis stelle schon „eine Belastung“ dar, sagt Rolf Jacob, JVA-Chef in Leipzig. Die Möglichkeiten von Haftraumtelefonie und Videotelefonie würden bestehen – und auch rege genutzt. An den Weihnachtstagen biete der evangelische Gefängnisseelsorger auch Gottesdienste an – mehrfach und in kleinem Rahmen. Der Verein „Leben ohne Fesseln“ spendiere kleine Geschenkbeutel für jeden Gefangenen. Heiligabend gibt es Kartoffelsalat mit Bockwurst; an den Feiertagen Ente mit Rotkraut beziehungsweise Wildgulasch mit grünen Bohnen.

Die JVA Leipzig mit Krankenhaus an der Leinestraße: Derzeit verbüßen dort 366 Menschen eine Strafe. Quelle: Kempner

Zur Entlastung in den JVA schiebt die sächsische Justiz seit November 2020 erneut den Haftantritt für Menschen auf, die zu Freiheits- und Jugendstrafen von bis zu drei Jahren verurteilt worden sind. Ausgesetzt wurde gleichfalls der Haftantritt für Personen, die wegen nicht gezahlter Geldstrafen hinter Gitter sollen. Aufgrund der Pandemie hatte der Freistaat bereits im Frühjahr vorübergehend den Strafvollzug gelockert.

Derzeit gibt es in der JVA Leipzig mit Krankenhaus 366 Häftlinge (Stand: 17. Dezember). Exakt ein Jahr zuvor waren es mit 459 Personen fast einhundert mehr. Insgesamt befinden sich derzeit in Sachsen 3009 Menschen hinter Gittern. Zum Vergleich: Mitte Dezember 2019 waren es 3378 Personen.

Von Sabine Kreuz