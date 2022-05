Leipzig

Während am Mittwoch mehr als 60 kommunale Kitas und Horte in Leipzig geschlossen blieben, versammelten sich am Richard-Wagner-Platz vormittags rund 300 Erzieherinnen und Erzieher, um für bessere Arbeitsbedingungen zu streiken. Die Bildungsgewerkschaft GEW hatte zuvor Angestellte in Kitas und Horten in Mitteldeutschland aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Auch aus Halle, Gotha, Erfurt oder Weimar kamen Arbeitnehmer zur zentralen Kundgebung in die Messestadt. Mit Rasseln und Musik machten sie ordentlich Lärm, zogen über den Markt durch die Stadt, ehe sie zur Abschlusskundgebung wieder auf den Richard-Wagner-Platz kamen.

Unter den Streikenden war auch die Leipzigerin Antje Gelbhaar, die als Heilerziehungspflegerin in einer Grünauer Kita arbeitet und sich dort sowohl um behinderte als auch nicht-behinderte Kinder kümmert. „Wir brauchen bessere Bedingungen für die Kinder und für uns“, fordert die 43-Jährige. Die Gruppen seien zu groß, die Räumlichkeiten zu klein und es fehle an Personal, zählt sie auf.

Antje Gelbhaar arbeitet als Heilerziehungspflegerin in einer Grünauer Kita. Quelle: Andre Kempner

Dass der Personalmangel ein großes Thema ist, bestätigt auch Michael Gailus vom Hort der Clara-Wieck-Schule in Schönefeld-Abtnaudorf. „Es kommt öfter vor, dass wir allein 25 Kinder betreuen müssen“, berichtet der 39-Jährige. „Fällt jemand aus, können es auch schon mal zwei Gruppen gleichzeitig sein.“

Der Leipziger Erzieher Michael Gailus fordert mehr Personal im Hort. Quelle: Andre Kempner

Pädagogische Arbeit mit Kindern kommt zu kurz

Ein ebenfalls zentraler Punkt, den alle Erzieherinnen und Erzieher vor Ort betonen, ist die fehlende Zeit für die pädagogische Ausbildung der Kinder. „Wir sind für die Kinder da, passen auf sie auf, aber intensiv mit ihnen zu arbeiten – das geht unter den momentanen Bedingungen einfach nicht“, beklagt Tina Quack. Die 56-jährige Leipzigerin ist ausgebildete Kindergärtnerin und arbeitet jetzt als Erzieherin in einer integrativen Einrichtung. Sie erzählt, dass Kolleginnen und Kollegen aufgrund des hohen Arbeitspensums und der Laustärke in den Kita-Räumen schon über gesundheitliche Probleme klagen würden. Auch, dass man Arbeit mit nach Hause nehme und dort seine Berichte schreibe, sei keine Seltenheit.

Tina Quack ist Erzieherin mit Leib und Seele. Für sie braucht es jedoch bessere Arbeitsbedingungen. Quelle: Andre Kempner

Den Job zu wechseln, war und ist für Quack trotz aller Schwierigkeiten dennoch nie Thema gewesen. „Ich bin mit Herzblut Erzieherin und werde das auch weiterhin sein“, unterstreicht die 56-Jährige. „Aber ich wünsche mir bessere Bedingungen.“

Eltern haben größtenteils Verständnis

Die Eltern der Kita-Kinder zeigten derweil größtenteils Verständnis für den Streik. „Für die Eltern ist es natürlich schwierig, während der Arbeit eine Betreuung für ihre Kinder zu organisieren. Aber wenn die Arbeitsbedingungen in Kitas und Horten so bleiben, gibt es bald gar keine Erziehrinnen und Erzieher mehr“, schätzt Michael Busch vom Stadtelternrat Leipzig die Situation ein.

Zum Streik aufgerufen waren am Mittwoch nur Einrichtungen unter öffentlicher Trägerschaft. In Leipzig gibt es insgesamt 271 Kitas in der Stadt, davon sind 53 kommunale Einrichtungen. Dazu kommen 79 Horte. Die restlichen Einrichtungen werden von freien Trägern betrieben.

Von Simon Ecker