Erziehermangel – Leipzig setzt nun auch auf ausländische Fachkräfte

Die Not, genügend Erzieherinnen und Erzieher für Krippe, Kindergarten und Hort zu finden, wird bundesweit immer größer. „Bis Jahresende sind wir in den kommunalen Einrichtungen in Leipzig zwar noch gut aufgestellt“, betont Nicolas Tsapos, der Leiter des Amtes für Jugend, Familie und Bildung. So hatte die Stadt 755 Vollzeitstellen in ihren Kitas, 763 in den Schulhorten. Das sind rein rechnerisch 20 Stellen beziehungsweise fünf Stellen über dem derzeitigen Bedarf.

Die meisten Erzieherinnen arbeiten Teilzeit

Die Praxis sieht aber oft anders aus: Krankheiten, Überlastungen sowie Schwangerschaften bei jungen Erzieherinnen, die dann zum Beschäftigungsverbot führen, gehören für viele Einrichtungen zum Alltag. Und: „Es kommen neue Leipzig-Kitas hinzu“, sagt Tsapos. Mit der Kleiststraße sowie der Möckernschen Straße gehen Mitte Dezember zwei neue Einrichtungen ans Netz. „Wir wissen aus Erfahrung, dass wir pro Jahr so um die 100 Schwangerschaften in kommunalen Kitas und Horten haben.“

Erzieher können aufstocken – doch wollen sie das?

Deshalb wolle man besser vorbeugen, sich Reserven schaffen. So gebe es laufend Bewerbungsverfahren: „Die eigene berufsbegleitende Ausbildung ist ein erster Schritt, junge Leute für Leipzig zu interessieren und auch zu halten“, erklärt Claudia Franko, die Leiterin des Personalamtes.

Weil die meisten Beschäftigten in den Kitas Teilzeit von 30 bis 35 Stunden pro Woche arbeiteten, biete man ihnen ein Aufstocken an. Doch so richtig attraktiv ist dies bei diesem stressigen Job für viele nicht. Selbst Hortnerinnen könnten zusätzlich in einer naheliegenden Kita arbeiten und ein paar Stunden aufstocken. Bislang werde so ein Modell aber noch nicht praktiziert.

Natürlich: Viele Absolventen, die Erzieherberufe erlernen, sehen ihre Perspektive in Leipzig. Ausruhen kann und will die Stadt sich darauf aber nicht. Neben der eigenen, berufsbegleitenden Ausbildung von 50 Erzieherinnen pro Jahr setzt die Stadt jetzt ebenso auf Fachkräfte, die ihre Qualifikation im Ausland erworben haben. „Sie müssen natürlich geeignet sein und über angemessene Deutschkenntnisse verfügen“, erklärt Franko. Dabei wird das Niveau B 2 als Grundvoraussetzung angegeben. Das Werben um diese Fachkräfte soll nun deutlich forciert werden, auch in den sozialen Medien.

DDR-Fachschulabschluss wird anerkannt

Bislang lief eine Prüfung über das Landesamt für Schule und Bildung in Dresden. Dort gab es Fälle, bei denen die Prüfung eines Antrages bis zu drei Jahren dauerte. Das hat viele abgehalten, sich überhaupt zu bewerben. „Viele sind bereit, kurzfristig nach Deutschland zu kommen“, so Franko. Das Verfahren solle nun deutlich beschleunigt werden. Möglich macht dies die Sächsische Qualifikations- und Fortbildungsordnung, die der Freistaat Sachsen zunächst befristet bis zum 31. Juli 2020 geändert hat.

Hinzu kommt: Neuerdings werden auch Abschlüsse aus DDR-Zeiten anerkannt, bei denen dies bislang nicht der Fall war. So können jetzt Erzieherinnen aus Krippe, Kitas, Heimen oder Unterstufenlehrer, die eine DDR-Fachschulausbildung erworben haben, eingestellt werden. Das gilt auch für Freundschaftspionierleiter mit Lehrbefähigung für untere Klassen.

Fortbildung zu sächsischem Bildungsplan vorgeschrieben

„Voraussetzung ist natürlich, dass die Personen geeignet sind“, so Tsapos. Vorgeschrieben ist, dass alle Interessenten innerhalb des ersten Beschäftigungsjahres eine Fortbildung über 160 Stunden absolvieren und sich mit dem sächsischen Bildungsplan vertraut machen. Doch gibt es 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution überhaupt noch Menschen, die das in Anspruch nehmen? „Wir haben durchaus ein paar Interessenten, die sich an uns gewandt haben“, sagt Franko.

Der Beruf des Erziehers sei sehr attraktiv. „Viele Jugendliche wollen dies gerne machen. Aber der langwierige Ausbildungsweg ohne Vergütung macht den Beruf eher unattraktiv“, glaubt die Leiterin des Personalamtes. Da müsse es eine Initiative im Bundesrat geben, dies rasch zu ändern.

