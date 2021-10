Leipzig

Noch vor wenigen Wochen sah es nicht so aus, dass Nadja Sthamer in den 20. Deutschen Bundestag einziehen würde. Der Wahlkreis Leipzig-Süd, wo sie als Direktkandidatin für die SPD kandidierte, war auf ein Duell zwischen Paula Piechotta (Bündnis 90/Die Grünen) und Sören Pellmann fokussiert; der Linke verteidigte sein Direktmandat. Und dass Nadja Sthamer über den sechsten Platz der Landesliste das Ticket nach Berlin lösen könnte, galt lange als unwahrscheinlich. Erst spät in der Wahlnacht stand fest: Die ersten acht Listenkandidaten gehen nach Berlin. Seitdem hat sich auch das Leben von Nadja Sthamer ziemlich gedreht.

Auf mehreren Wahlforen, wie hier bei einer Veranstaltung von Landeszentrale für politische Bildung und Leipziger Volkszeitung in der Propsteikirche, stellte Nadja Sthamer ihre politischen Positionen vor. Quelle: André Kempner

Es ging sofort los

Beeindruckt war die 31-Jährige vor allem davon, „dass es sofort losging“. Am Dienstag nach der Wahl saß sie im 6.15-Uhr-Zug nach Berlin. Im Bundestag lag die Mappe mit den wichtigsten Unterlagen und ihrem Abgeordneten-Ausweis bereit – und dann konnte sie einfach so in den Plenarsaal spazieren. Die Kombination aus schneller und funktionierender Bürokratie einerseits und andererseits das Gefühl, nun Teil dieses hohen Hauses zu sein – das habe sie schon beeindruckt. Die frisch gewählte Abgeordnete gab die ersten Interviews im politischen Berlin („Der Wahlkampf war dafür eine gute Vorbereitung“) und holte sich die Zugänge für ihr neues Dienst-Mail-Postfach („Da liefen schon Nachrichten ein, als ich die noch gar nicht lesen konnte“). Und sie hat bereits je zwei Mitarbeiter für ihre künftigen Büros in der Haupt- und in der Heimatstadt verpflichtet. Wer das ist, will sie noch nicht verraten. Aber: „Es ist schön, dass man Leuten aus dem Team, das ehrenamtlich mit mir Wahlkampf gemacht hat, etwas anbieten kann.“ Beim Aufbau einer Struktur weiß sie auch die bisherige Leipziger SPD-Abgeordnete Daniela Kolbe an ihrer Seite.

„Wir brauchen einen Kulturwandel“

In der ersten Fraktionssitzung wurde ihr nochmal gegenwärtig, wie viele junge und neue Gesichter die Wahl allein in ihre Partei gespült hat; insgesamt sind 282 der 735 Abgeordneten neu im nächsten Bundestag. „Da fühlt man sich nicht allein und spürt das Potenzial, das da ist, um Neues anzupacken“, erzählt die Leipzigerin. Wenn sie von ihren ersten Tagen im Parlamentsbetrieb erzählt, hat das in der Tat etwas Frisches, Ungeschliffenes, auch Unroutiniertes. Das kann von Vorteil sein, wenn man Strukturen aufbrechen will.

„Wir brauchen einen Kulturwandel“, erklärt Sthamer. Es sei noch nicht selbstverständlich, dass eine Frau mit kleinen Kindern Bundestagsabgeordnete wird, sagt die zweifache Mutter. Dabei könnten junge Mütter und Väter auch einem Tanker wie dem Deutschen Bundestag zu mehr Effizienz, zu mehr Dynamik und Tempo verhelfen. „Gerade Eltern haben eine gewisse Struktur, es gibt einen Punkt, an dem sie fertig sein müssen.“ Dem politischen Prozess mit seinen oft langwierigen Debatten könnte das ganz gut tun, glaubt Nadja Sthamer, die im sächsischen Vogtland geboren wurde und im Thüringer Wald aufgewachsen ist.

Tochter war schon mit in Berlin

Was sagen ihre Sprösslinge dazu, dass die Mutter künftig nicht mehr so oft zu Hause sein wird? Beide gehen noch in den Kindergarten. Für ihre ältere Tochter, die gerade sechs Jahre alt geworden ist, wurden die vergangenen Wochen zu einer kleinen Demokratieschule. „Sie hat sich gefreut über die vielen Fotos von Mama in der Stadt, sie hat mitgefiebert und sich auch gefreut, als es geklappt hat“, erzählt Nadja Sthamer, die ihre Große sogar schon einmal mitgenommen hat nach Berlin. Nach einer guten Stunde Zugfahrt war die gefühlte Distanz gar nicht mehr so groß, und den Bundestag kennt die Tochter auch schon.

Pendeln statt Zweitwohnung

Mit ihrem Partner, der bei der Gewerkschaft Verdi arbeitet, hat Nadja Sthamer besprochen, wie künftig alles unter einen Hut kommen kann. Das funktioniert natürlich nur mit gut abgestimmten Terminkalendern. Eine Zweitwohnung will sie nicht nehmen, sondern in den Berlin-Wochen pendeln. Nur für den Notfall hat sie einen Schlüssel zur Wohnung von Freunden, wo sie übernachten kann. „Das werden lange Tage“, weiß Nadja Sthamer. Aber wenn sie im Wahlkreis unterwegs ist, dann dürfen ihre Mitarbeiter sie nur von 9 bis 16 Uhr frei verplanen. Sigmar Gabriel sei es gewesen, der bis in die bundespolitischen Spitzen das Bewusstsein getragen habe, dass auch Politiker ein Recht darauf haben, sich um ihre Kinder zu kümmern: Als Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister hatte er darauf bestanden, jeden Mittwochnachmittag seine Tochter aus der Kita zu holen.

Am späten Wahlabend des 26. September wurde in der Leipziger Villa der SPD-Erfolg gefeiert. Vorn im Bild: Nadja Sthamer (links) und Irena Rudolph-Kokot (rechts). Quelle: Björn Meine

Zwei Ausschüsse im Blick

Politisch will Nadja Sthamer künftig am liebsten das einbringen, womit sie sich auskennt, was ihr am Herzen liegt. Die studierte Politik- und Religionswissenschaftlerin und bisherige wissenschaftliche Mitarbeiterin der Europa-Abgeordneten Constanze Krehl möchte sich deshalb in den Ausschüssen für Entwicklungszusammenarbeit und für Familienpolitik engagieren. Vor allem aber will sie sich jetzt schnell einarbeiten und schon bald eine feste Ansprechpartnerin sein für die Leipzigerinnen und Leipziger. Am 26. Oktober ist konstituierende Sitzung des 20. Deutschen Bundestags.

Von Björn Meine