Das Lichtfest Leipzig anno 2021 wird ein besonderes – weniger wegen Corona, sondern vor allem wegen des Konzepts: eine dezentrale Feier, aufgeteilt auf drei Plätze, auf denen Installationen von der Publikumsbeteiligung leben. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Spektakel am Samstagabend, das an die bahnbrechende Demonstration vom 9. Oktober 1989 erinnert – 70 000 Menschen protestierten gegen das DDR-Regime.

Worin unterscheidet sich das Lichtfest von den bisherigen? Zum einen liegt erstmals der Fokus nicht ausschließlich auf dem Augustusplatz. Außerdem ist das Publikum zur Interaktion aufgefordert. Großen Wert legten die Organisatoren darauf, bei den Projekten der Künstlerinnen und Künstler lokale Partner einzubinden – mit Blick auf Zukunft und Nachhaltigkeit. Dazu gehören beispielsweise das Upcycling-Projekt Restlos, Bunte Gärten, Kunststofferei, Leipzig fürs Klima, Frauenkultur und das Archiv Bürgerbewegung. Dazu gab es im Sommer Workshops – dokumentiert auf Videos, die ebenfalls zu sehen sein werden, live und auf www.lichtfest.leipziger-freiheit.de.

Warum gibt es diesmal kein Bühnenprogramm? Das Lichtfest mit dem Leitgedanken „Das Licht breitet sich in der Stadt aus“ setzt auf Interaktion an mehreren Orten statt auf die Reduzierung aufs Zuschauen eines komprimierten Bühnenprogramms. Die Idee entstand schon vor Corona. Dass die Komponenten dezentral und draußen mit langem Veranstaltungszeitraum bestens mit den Pandemie-Bedingungen korrespondieren, ist ein glücklicher Umstand. 2018 hatte es Kritik am Bühnenprogramm und der inhaltlichen Ausrichtung des Lichtfestes gegeben.

An welchen Orten und wann findet das Lichtfest statt? Auf Augustusplatz, Burgplatz und Richard-Wagner-Platz zwischen 19 und 23 Uhr. Verpassen kann man nichts, weil jeder Programmpunkt zu jedem Zeitpunkt funktioniert. Der Eintritt ist frei. Eine offizielle Eröffnung gibt es am Nikolaikirchhof.

Wie läuft die Eröffnung ab? Ab 19 Uhr sind für rund 30 Minuten kurze Grußworte geplant, unter anderem von OBM Burkhard Jung (SPD) und Ehrengästen wie Ex-Profiboxer Vitali Klitschko. Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew hält eine Rede zur Demokratie. Eine überdimensionale „89“ aus Kerzen wird auf dem Nikolaikirchhof durch „Kerzenpaten“ zum Leuchten gebracht werden. Für Musik sorgt das Canella-Trio Leipzig.

Was passiert auf dem Augustusplatz? Hier läuft die partizipative Videoinstallation „Wir sind“. 30 von Laserprojektoren bestrahlte weiße Banner können von Besucherinnen und Besuchern genutzt werden, um projizierte Motive aus historischen Aufnahmen sichtbar zu machen. Je mehr Personen, umso größer das Bild. Die Menschen können sich so zu einer friedlichen Demonstration vereinigen; dazu gibt’s eine abstrakte Soundcollage mit Klängen von 1989 – Musik, Demogeräusche, Zeitzeugenstimmen.

Was bietet der Wagner-Platz? Das interaktive Lichtlabyrinth „89 Stimmen“ besteht aus Text, der nur durch die Anwesenheit von Besucherinnen und Besuchern sichtbar wird, entsprechend dem Revolutions-Statement „Wenn niemand gekommen wäre, wäre auch nichts passiert“. Die Lichtprojektionen sind so gesteuert, dass sie nur um die Gekommenen herum entstehen – je mehr, desto größer das Mosaik an Zeitzeugnissen. Alle Zitate stammen von Frauen, die 1989 aktiv an der Revolution beteiligt waren. Dazu gibt’s eine Klangcollage.

Was erwartet das Publikum auf dem Burgplatz? Eine begehbare, dynamisch beleuchtete Rotunde namens „Ring“ mit rund zehn Metern Durchmesser und knapp drei Metern Höhe. Sie ist innen vollständig mit 450 spiegelnden Ballons bedeckt, die sowohl das Licht der Videoprojektion als auch die Besucher reflektieren. Die Außenseite mit 1400 weißen Latexballons lassen das niedrig aufgelöste Video verschwimmen. Das Zusammenspiel aus Brechung, Reflexion und Verzerrung zeigt die Betrachter nie real und konfrontiert sie mit der Frage: Auf welcher Seite stehe ich?

Welche Künstlerinnen und Künstler sind beteiligt? Am Augustusplatz haben „Wir sind“ Glowing Bulbs realisiert – eine Gruppe mit Standorten in Budapest und New York. Hinter „Ring“ am Burgplatz stecken die Licht-Architekten Ben Busche und Miguel de Guzmán aus Madrid. „89 Stimmen“ wurden erdacht von „Loomaland“ alias Florian Giefer und Denis Bivour aus Berlin, spezialisiert auf visuelle Effekte, Animation, Mapping und Film. Alle Kreativen kooperierten mit lokalen Einrichtungen.

Welche Corona-Regeln gelten? Da alle Lichtprojekte im Freien sind, gibt es keine Zugangsbeschränkungen, also auch keine „G-Prüfung“, aber um Abstandhaltung wird gebeten. Lediglich auf dem Nikolaikirchhof gilt für die Zeit der Grußworte Maskenpflicht, da möglicherweise der Mindestabstand nicht durchgehend gewährleistet werden kann. Bei Besuchen in der Nikolaikirche gilt der Zugang nach der 3G-Regel, der Einlass beginnt deshalb schon um 16 Uhr.

Von Mark Daniel