Leipzig

Der Mann auf der Leiter auf dem Leipziger Markt hört kurz auf zu bohren. „Findet der Weihnachtsmarkt denn überhaupt statt?“, wird er von einer älteren Passantin gefragt. „Keine Ahnung“, sagt er und gibt freimütig zu: „Mir kann es egal sein. Ich kriege mein Geld für den Aufbau so oder so.“

Diese Gleichgültigkeit hätte der Glühwein-Händler Walter Hecht auch gern. „Ich darf gar nicht darüber nachdenken“, sagt er am Telefon. „Sonst werde ich wahnsinnig.“ Nachdem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag die Kommunen aufgefordert hatte, wegen der hohen Corona-Infektionszahlen ihre Weihnachtsmärkte abzusagen, reagierte die Stadt Leipzig am Freitag mit einem Mittelweg: Weihnachtsmarkt ja – aber ohne Alkoholausschank. „Zwei Minuten vor der Angst“, beklagt Hecht. „Vor drei Wochen hätten wir noch einigermaßen damit umgehen können.“

Da war die Welt für ihn noch in Ordnung: 2017 gewann Walter Hecht den LVZ-Glühweintest auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. Quelle: André Kempner

Kommenden Montag wollte er aus Quedlinburg nach Leipzig fahren und anfangen, seinen Stand zu bestücken. Gut eine Woche später, ab 23. November, sollte es nach der Corona-Pause 2020 wieder seinen prämierten Bio-Glühwein auf dem Augustusplatz geben. „Es ist eine geschäftliche Katastrophe“, sagt er. „Letztes Jahr hatten wir immerhin Planungssicherheit: Wir mussten nichts planen.“ Doch dieses Jahr sei die Planung abgeschlossen: „Meine Winzer haben mir den Wein geliefert, vor zwei Wochen ist er angesetzt worden. Bei uns auf dem Hof wird schon alles verladen. Mein Personal verlässt sich auf mich.“ Wenn diesmal nicht nur die Einnahmen fehlen, sondern die Ausgaben darüber hinaus schon weg sind, „dann ist das ist schlimmer als der Totalausfall vor einem Jahr.“ Die Stadt Leipzig stellt Überbrückungshilfen in Aussicht.

Ihre Kräppelchenbude steht bereit: Silke und Heiko Fischer wollen am Montag mit dem Aufbau auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt beginnen. Quelle: André Kempner

Kräppelchen-Bäcker Heiko Fischer ist zwar nicht direkt betroffen. Er plant weiterhin, am Montag seinen Stand in der Nähe des Stadtgeschichtlichen Museums aufzubauen. „Aber die Kollegen tun mir sehr leid“, sagt er. „Es ist eine bodenlose Frechheit. Ein unglaublicher Nervenkrieg.“ Fischer fürchtet, dass es nicht beim Alkoholverbot allein bleibt. „Voriges Jahr haben sie zuerst den Glühwein, dann die Bratwürste rausgenommen – und schließlich alles abgesagt.“ Auch er hat bereits eingekauft. „Aber bei mir geht da ja noch: Mehl und Schmalz.“ Er schätzt den Verlust der Glühwein-Händler dramatischer ein. „Irgendwann müssen die Leute, die nicht geimpft sind, doch in die Puschen kommen“, schimpft er. „Wie lange soll denn der Mist noch weitergehen?“

Erzgebirgische Volkskunst darf Stand jetzt auf dem Leipziger Weihnchtsmarkt verkauft werden. Gabriele Günther ist Chefin der Hirschsteiner Manufaktur „Rauta“. Quelle: André Kempner

Die Mitarbeiter der Manufaktur „Rauta“, die auf erzgebirgische Schnitzkunst spezialisiert ist, gehen nach wie vor davon aus, dass sie sich Mitte kommender Woche von Hirschstein aus auf den Weg nach Leipzig machen. „Wir hoffen ganz stark“, sagt Sandra Meinhardt aus der Werkstatt. „Wir produzieren das ganze Jahr über, damit wir Weihnachten verkaufen können.“ Vor einem Jahr baute die kleine Firma zwar einen Online-Shop auf. „Aber der gleicht unser Geschäft auf insgesamt acht Weihnachtsmarkten niemals aus.“

Von Mathias Wöbking