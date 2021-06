Es krabbelt und gespinstert in den Leipziger Parks

Leipzig

Nicht jeder mag diese Tierchen. Und ihre Spinnweben, die sie über Äste und Blätter von Bäume und Büschen legen, sehen zugegebenermaßen aus wie aus einem Horrorfilm. Wer näher herangeht, entdeckt dann diese Klumpen von Tierchen, die eng aneinandergekuschelt wachsen und wachsen und wachsen...

„Unansehnlich“, räumt das Amt für Stadtgrün und Gewässer ein, seien diese Gespinstmotten. Und ja, die Massenansammlungen der Raupen würden häufig als unangenehm empfunden. Sie seien aber für den Menschen ungefährlich. „Auch für Allergiker besteht keine Gefahr“, heißt es.

Raupen sind sehr gesellig

Wie in den Vorjahren auch hülle die Gespinstmotte zum Schutz ihrer Nachkommen wieder Sträucher und Bäume in einigen Leipziger Parks und Grünanlagen ein. Vor allem im Mariannenpark und im Johannapark sei dies zu beobachten, erklärt die Stadt. Die Raupen dieser Kleinschmetterlinge würden gesellig in großen, weißen Gespinsten leben, mit denen sie die kahlgefressenen Sträucher und Bäume gänzlich überziehen.

Kahlfraß an Gehölzen

Die gefräßigen Mottenraupen könnten bei einer Massenvermehrung einen Kahlfraß an Laubgehölzen verursachen. „Gesunde Laubgehölze tolerieren den Kahlfraß und regenerieren sich im Juni durch einen erneuten Laubaustrieb - den sogenannten Johannistrieb“, beruhigt die Stadt. Die Gespinste seien nach dem Schlüpfen der Falter zwar noch einige Zeit zu sehen, würden sich dann aber allmählich zersetzen. Daher seien auch keine Maßnahmen zur Bekämpfung erforderlich.

Heiße und trockene Sommer ideal

Grund für den massenhaften aktuellen Befall seien die idealen Bedingungen in den letzten Jahren. „Durch relativ milde Winter sowie heiße und trockene Sommer wird das Auftreten der Gespinstmotten begünstigt“, erläutert das Amt für Stadtgrün und Gewässer.

