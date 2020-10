Leipzig/Wien

Es ist ein sonniger Oktobermorgen in Wien. Anja hat es sich auf ihrer heimischen Couch bequem gemacht, die Teetasse steht griffbereit. Die 49-Jährige lebt seit vier Jahren in der österreichischen Metropole, hat dort einen neuen Lebensabschnitt angefangen. An diesem Morgen geht es allerdings nicht um das Neue, sondern um den Blick zurück. Sie erzählt von einem Ort und einer Zeit, die sie geprägt haben, die noch immer ein Teil ihres Herzens sind: Connewitz in den frühen 1990er-Jahren.

Anja lebte 25 Jahre im Quartier, in „ Leipzigs linker Trutzburg“. Sie gehörte zu den Bewohnern, die den Stadtteil nach dem Verfall der DDR komplett neu dachten. Sie hat in besetzten Häusern gewohnt, in Wohnprojekten und -gemeinschaften. Sie hat die wilden Jahre mit vielen Ideen, mit bis dato ungekannter Freiheit und Raum für Selbstverwirklichung, aber auch mit enormer Gewalt, Repression und Resignation miterlebt. Wenn sie davon erzählt, wählt sie ihre Worte mit Bedacht. Sie will die Privatsphäre ihrer damaligen Mitstreiter schützen, keine Angriffsfläche für Reaktionäre bieten. Sie will sich nicht in den Vordergrund spielen, aber eine Perspektive liefern, die bisher in Publikationen kaum wahrgenommen werde. Wenn sie spricht, merkt man auch: Da gibt es Dinge, die im Rückblick immer noch schmerzen.

Gefühl der Ohnmacht

„Es gab für mich viele Gründe erstmal aus Connewitz wegzuziehen – unter anderem die Wunde, dass wir nach 1989 eigentlich auch etwas anderes gewollt haben“, sagt sie. Das Andere, das war eine Utopie, die auf einmal realistisch möglich schien. Das Andere, das war ein Gegenentwurf zum Kapitalismus. Irgendwann sei das Gefühl, die Dinge nicht mehr beeinflussen zu können, die Ohnmacht darüber, aber einfach zu groß geworden. Widerstand zwecklos, sogar in Connewitz. Auch das Quartier veränderte sich zunehmend. „Ich wollte nicht mehr dabei zusehen, wie der Stadtteil, den meine Freunde und ich mitgeprägt haben, noch mehr verramscht wird. Ich bin dann erstmal vorübergehend in eine Stadt gezogen, zu der ich nicht so eine emotionale Bindung habe“, sagt Anja.

Als die DDR sich im Herbst 1989 verflüchtigte, war sie Schülerin auf einer Erweiterten Oberschule (EOS). Die eine Hälfte ihres Abitur bewältigte sie noch im alten, die andere im neuen Gesellschaftssystem. Eine klassische Wende-Teenagerin. Die gebürtige Leipzigerin lebte erst im Waldstraßenviertel, ehe sie der wachsende Sog aus dem Süden der Messestadt erfasste. „In dieser Zeit entstanden in Connewitz überall Galerien, aber auch Kneipen und Bars. In der Sternwartenstraße wurde als erstes ein Haus besetzt, danach in eins in Connewitz. Gefühlt eröffnete Anfang der 1990er im Stadtteil jeden Tag irgendetwas Neues und Aufregendes“, erzählt sie.

Die Stadtverwaltung hatte das Viertel zu DDR-Zeiten bewusst verfallen lassen – um später Neubauten errichten zu können Quelle: Imago

Connewitz für alle

1991 zog Anja selbst ins dynamische Quartier, wurde Teil der „Mischung“, wie es sie damals in keinem anderen Leipziger Stadtteil gab – vielleicht auch nirgends sonst in Ostdeutschland: Künstler lebten hier, politisch engagierte Menschen, Studenten, Musiker, Spinner. Alle hatten Platz im Stadtteil, den die DDR-Verwaltung zuvor verfallen und abreißen lassen wollte. „Das gab es Leute aus der Bürgerrechtsbewegung, die haben die Umweltbibliothek aufgebaut. Dann gab es Galeristen – „EigenArt“ hatte ja damals noch auf der Bornaischen Straße ein Geschäft.“ Überall entstanden provisorische Bars, das ganze Viertel traf sich abends am Tresen, um die neue Freiheit zu diskutieren, sich zu streiten, wieder zu versöhnen. „Der eine verkaufte einfach Bier und Wein, beim nächsten war das Angebot schon etwas ausgefallener“, erinnert sich die Zeitzeugin. Dazu kamen linke Veranstaltungsläden mit einzigartigem Profil, wie das Zorro und das Conne Island mit bald überregionaler Strahlkraft und Künstlern auf der Bühne, die direkt aus den Subkultur-Hotspots Europas kamen. Connewitz: Leipzigs erster Sehnsuchtsort.

So vielfältig und buchstäblich bunt die neuen Bewohner damals im Quartier waren – sie hatten auch Gemeinsamkeiten. „Es waren alles Menschen, die die DDR ziemlich Scheiße fanden. Es waren aber auch Menschen, die einen emanzipatorischen Ansatz verfolgten und den Kapitalismus auf jeden Fall nicht wollten“, sagt Anja. Connewitz schien für die Umsetzung einer echten Alternative geradezu der idealtypische Ort zu sein. „Es war eine Art Niemandsland, vielleicht auch ein bisschen ein rechtsfreier Raum, den wir im Privileg unserer Jugend damals genutzt haben“, sagt die Zeitzeugin.

Blick auf das damalige Filmtheater Connewitz anno 1992. Inzwischen ist Leipzigs ältestes Lichtspielhaus wieder unter UT Connewitz bekannt. Quelle: Armin Kühne / LVZ-Archiv

Utopie in der Stunde Null

Dass die modernen Lebensentwürfe in verfallenen Häusern Unterschlupf fanden, habe niemanden gestört: „Letztlich war es auch einfach scheißegal, wie ein Haus von außen aussah. Überall gab es Wohngemeinschaften, ein paar Leute haben zusammen solidarische Hausprojekte gestartet, es gab Volksküchen. Wir gestalteten uns den Stadtteil so, wie wir ihn in unserer Utopie haben wollten.“ Ohne vorhandene Strukturen, ohne linke Zeitungen, Radios, Initiativen, aber auch ohne Möglichkeiten den eigenen Lebensunterhalt zu gestalten, sei der Aufbau der neuen Wirklichkeit absolute Pionierarbeit gewesen. „Wofür westdeutsche Linke Jahrzehnte hatten, das mussten wir in relativer kurzer Zeit organisieren. Natürlich auch mit den ganzen Fehlern, die man als junger Mensch so macht.“

Das Wirken am Südzipfel Leipzigs blieb nicht unbeobachtet. Schon wenige Wochen nach dem Herbst 1989 hatten sich in den ostdeutschen Aufbruch nationalistische Ströme gemischt. Neonazis nutzten die Montagsdemos als Bühne und machten aktiv Jagd auf Andersdenkende. Vor allem in Connewitz. „Man war eigentlich immer in Angst, weil man wusste: Wenn die Nazis uns erwischen, so krass gewalttätig die damals waren, dann ist es ein echtes Problem.“ Wer nachts mit dem Rad nach Hause fuhr, sah plötzlich Autos neben sich auftauchen, in denen Menschen Baseballschläger trugen. Man wurde buchstäblich „einfach vom Rad gepflückt. Das war absoluter Alltag“, erinnert sich Anja. Jeden Abend seien Neonazis durch die Straßen im Viertel gezogen, weil sie Bewohner zum Attackieren suchten. „Dazu kamen Angriffe auf Häuser, in denen Linke wohnten. Es wurden Brandsätze geschmissen, Eingänge gestürmt. Es gab Fälle, in denen sich die Bewohner nur noch in letzter Not aufs Dach retten konnten.“

Jahre der Gewalt und Hilflosigkeit

Das Ernüchternste in dieser Zeit seien aber nicht die ständigen Angriffe gewesen: „Die Gewalt gegen uns hat einfach niemanden sonst in der Stadt interessiert, nicht die Stadtverwaltung, nicht die Polizei.“ Stattdessen habe sich bei vielen im Quartier der Eindruck verstärkt, Gewalt gegen Linke werde von den Behörden sogar billigend in Kauf genommen. Auch viele Medien hätten das Thema damals bewusst einfach ignoriert. Rechtsradikale Gewalt in Leipzig? Unmöglich! „Wurde über solche Neonazi-Angriffe berichtet, lautete der letzter Satz im Artikel immer: Bei der Tat war kein rechtsradikaler Hintergrund erkennbar. Ich denke, das war wohl wichtig, um den Wirtschaftsstandort Mitteldeutschland nicht zu gefährden. Denn ausländische Firmen wollten ja nicht im braunen Hinterland investieren.“

Die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen im August 1992, bei denen die Polizei ebenfalls untätig zusah, führten in Connewitz letztlich zur Zäsur, sagt Anja. Es mehrten sich im Viertel nun Stimmen, die forderten, sich selbst besser zu organisieren. „Da die Gewalt gegen uns so enorm war, wuchs das Verständnis, dass wir uns selbst verteidigen müssen.“ Was folgte, ist heute auch als „Mythos Connewitz“ bekannt: Der buchstäblich freigekämpfte, Neonazi-freie Raum im Süden von Leipzig – in dem sich in Folge auch manch blinde Wut gegen den Staat Bahn brach. Kommune und Polizei reagierten mit verstärkten Maßnahmen gegen die Szene, das Reizwort der ,linken Gewalthochburg’ hat hier ihren Ursprung. „Allerdings hat es bei der zunehmenden Kriminalisierung der Linken ja auch nie eine Rolle gespielt, welcher Bedrohung wir jeden Tag ausgesetzt waren“, bemängelt die damalige Bewohnerin.

Polizeieinsatz am 23.03.1992 in der Leipziger Südvorstadt. Quelle: LVZ-Archiv

Wegbereiter der Weltoffenheit

Spätestens Ende der 1990er-Jahre mögen die wildesten Jahre der Connewitzer Utopie, der Gewalt und der Repression vorbei gewesen sein. „Die Lage wurde sicher deshalb ruhiger, weil viele Projekte etwas mehr gesichert waren, vielleicht auch, weil alle etwas älter geworden waren, es inzwischen Kinder gab“, glaubt Anja. Besetzte Häuser im Viertel waren inzwischen legalisiert worden, sogar manche Politiker waren damals in einer Zeit des noch schrumpfenden Leipzigs froh, dass der Verfall in Connewitz Dank der neuen Bewohner umgekehrt worden war.

Dazu änderte sich auch gesamtgesellschaftlich Einiges: „Ende der 1990er Jahre wurde auf einmal sehr viel über Rechtsradikalismus geschrieben. Man tat so, als sei das ein neues Problem. Da dachten wir: Guten Morgen, habt Ihr das jetzt endlich auch bemerkt?“ Vieles von dem, was in Connewitz schon sehr lange auf der politischen Agenda gestanden habe, finde sich heute in der bundesdeutschen Debatte wieder – „beispielsweise woher der Nationalismus in unserer Gesellschaft kommt, woher der Rechtsradikalismus, woher der Antisemitismus.“

Blick auf das Connewitzer Kreuz anno 1992. Quelle: Uwe Pullwitt / LVZ-Archiv

Respekt für Connewitz

Inzwischen schlägt das Pendel auch zurück ins lange tabuisierte Quartier. Wohnraum ist heute in Connewitz mitunter topsaniert, der real existierende Kapitalismus hat den Stadtteil 30 Jahre nach der Wende auch für unpolitische Menschen attraktiv gemacht. „Der Stadtteil verändert sich, klar. So wie sich andere Stadtteile auch verändern“, sagt Anja. Trotz Verdrängung, trotz steigender Mieten und anderer Probleme im Quartier werde sich Connewitz dennoch auch in Zukunft treu bleiben, hofft sie. Auch wenn sie daran aktuell selbst keinen Anteil mehr hat, nur noch gelegentlich zu Besuch kommt.

Angesichts des international beachteten Aufschwungs in der gesamten Stadt wünscht sich Anja für die verbliebenen Freunde aus der Ferne zumindest etwas mehr Respekt: „ Connewitz könnte heute durchaus als Herz der Stadt wahrgenommen werden, denn der Stadtteil war schon immer viel internationaler als der Rest“, sagt sie. Stattdessen gebe es immer noch Debatten, die das Quartier kriminalisierten. „Es wäre mindestens mal eine Geste, den Leuten, die sich jahrelang aus Connewitz heraus für Weltoffenheit in Leipzig engagiert haben, jetzt auch mal etwas zurückzugeben“, sagte sie. Ein Hauch von Bitterkeit lässt sich in der Stimme nicht verhehlen.

Von Matthias Puppe