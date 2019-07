Leipzig

670 Haltestellen in Leipzig bekommen in den nächsten Wochen neue Wartehäuschen und Fahrgastunterstände. Da der Abbau der alten Unterstände aus Sicherheitsgründen nur nachts erfolgen kann, kann es für Anwohner kurzfristig zu Lärmbeeinträchtigung kommen, teilte das Verkehrsamt mit. Denn um die Fundamente herauszubrechen, sei unter anderem schweres Gerät im Einsatz. Die Arbeiten sollen jeweils ab 22 Uhr beginnen. In einer Nacht werden voraussichtlich mehrere Haltestellen hintereinander umgebaut. Der Aufbau der Haltestellen muss hingegen nur in einigen Fällen nachts erfolgen. Dieser soll auch nicht so geräuschintensiv sein wie der Abbau.

Zur Galerie Rund 900 Wartehäuschen an LVB-Haltestellen und über 500 Werbeanlagen in Leipzig werden bis 2020 erneuert. So sehen sie aus.

Zeitgleich zu den Arbeiten an den Haltstellen sollen auch Werbeanlagen ab- und wieder neu aufgebaut werden. Grund für den Austausch ist der neue Vertrag für Werberechte und Stadtmöblierung, den die Stadt nach aktuellem Recht alle 15 Jahre neu ausschreiben muss. Neuer Vertragspartner ist das Unternehmen RBL Media.

Von ebu