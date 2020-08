Leipzig

„Wenn das alles hier vorbei ist, wird krass gekuschelt“. Das habe ich geschrieben, im April, unter ein Foto auf meinem Instagram-Account. Damals, mitten im Corona-Lockdown, dachte ich noch, irgendwann würde der Punkt kommen, an dem das Virus besiegt wäre und wir uns wieder glücklich in den Armen liegen würden. Und jetzt? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht einmal an die erste Umarmung nach dem Lockdown erinnern. Weil sich diese Hin-und-Wieder-Umarmungen eingeschlichen haben, die Sorte Umarmung, die sich vor zwei Monaten noch verboten anfühlte, dann ach-das-geht-schon-okay, mittlerweile fast normal.

Es hat sich eine Normalität eingeschlichen, die eigentlich keine ist. Und ich, die diese Normalität so sehr vermisst hat, stelle jetzt fest: Ich finde das nicht gut. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also so ehrlich, dass ich es eigentlich kaum zugeben möchte, dann stelle ich fest: Ich wünsche mir etwas von den strengeren Regeln des Lockdowns zurück. Ausgerechnet!

Anzeige

Einziger Hinweis auf die Pandemie : Schutzmaske

Ich sitze mit zwei Freundinnen nach Feierabend beim Vietnamesen an der Münzgasse. Es ist noch angenehm warm, über unseren Köpfen schaukeln die bunten Lampions. Der einzige Hinweis auf die Pandemie: Die Kellnerinnen und Kellner tragen ausnahmslos korrekt sitzende Mund- und Nasenbedeckungen. Die Tische im Freisitz stehen auch ein bisschen luftiger als sonst. „Mit den Lockerungen kam der Sommer und ich war gefühlt ständig draußen unterwegs. In den letzten Wochen bin ich alle paar Tage essen gegangen, danach vielleicht noch etwas trinken – und eigentlich war das schön“, sagt Julia. „In Leipzig fühle ich mich auch sicher, mit den niedrigen Zahlen. Ob ich das gleiche in Berlin machen würde, weiß ich nicht.“

Weitere LVZ+ Artikel

LVZ-Reporterin Katharina Stork Foto: Andre Kempner Quelle: Andre Kempner

Privatpartys – erlaubt, aber trotzdem gefährlich?

Ich bin skeptisch. Die Fallzahlen steigen, erstmals wieder mehr als 1000 Neuinfektionen in Deutschland, auch in Leipzig sind fünf neue hinzu gekommen. Und dennoch sehe ich immer häufiger Leute, die in der Bahn ihre Maske vom Gesicht ziehen. Erst vor Kurzem hat die Polizei eine illegale Party mit mehr als 100 Menschen im Auwald aufgelöst. Solche Nachrichten machen mich wütend. Doch auch immer mehr Privatpartys finden wieder statt – auch in geschlossenen Räumen. Das ist erlaubt, aber ist es deshalb weniger gefährlich? Wer hält nach zwei Gläsern Sekt noch anderthalb Meter Abstand ein? Wie viele „ach-geht-schon“-Umarmungen werden an solchen Abenden verteilt? Je mehr ich darüber nachdenke, desto wütender macht es mich.

Niemand hat erklärt, dass die Normalität wieder da ist

Das bedeutet nicht, dass ich mich nicht auch über mich selbst ärgere. Als ich kurz einen Abstecher auf die Toilette machen will, fällt mir auf: Mist, Maske vergessen. Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Tage. Im April oder im Mai wäre es mir nie passiert, ohne frisch gewaschene Maske in der Handtasche die Wohnung zu verlassen. Damals dachte ich, es würde einen spezifischen Punkt geben, ein Fingerschnipsen, mit dem die alte Normalität wieder zurückkehren würde wie Farben in eine Schwarz-Weiß-Welt. Doch niemand hat mit den Fingern geschnipst, niemand hat erklärt, dass die Normalität wieder da ist. Sie hat sich einfach eingeschlichen.

Darf ich den Sommer überhaupt genießen?

Mit den Lockerungen kam der Sommer, mit dem Sommer die Unbeschwertheit und zwischen vollen Freisitzen und leuchtend orangem Aperol bricht immer wieder das schlechte Gewissen hervor. Das schlechte Gewissen und dann wiederum der Zweifel daran – sehe ich alles zu eng? Nehme ich mir durch Vorsicht am Ende den Genuss? Darf ich den Sommer überhaupt genießen, wenn in den Nachrichten schon von einer zweiten Corona-Welle gesprochen wird?

Es war ein gutes Gefühl „das Richtige“ zu tun

Meine Freundin Philine versteht mich. Sie nippt an ihrer Limettenlimonade und gibt zu: „Ich bin froh, dass Großveranstaltungen abgesagt sind“. „Warum?“ frage ich und sie sagt: „Da muss ich nicht entscheiden, ob ich zum Fusion Festival fahre oder nicht.“

Philine spricht aus, was mir unangenehm war zu denken: Ich vermisse die klaren Richtlinien, die der Lockdown uns gegeben hat. Ja, es war hart, nicht zur Familie fahren zu können, aber es war doch ein gutes Gefühl, „das Richtige“ zu tun – und es vor allem nicht selbst entscheiden und verantworten zu müssen. „Auch die in meinem Freundeskreis, die alle Vorschriften sehr penibel ausgelegt haben, werden lockerer. Und damit fällt in meinem Umkreis die letzte Instanz weg, die quasi noch für Sicherheit gesorgt hat“, erzählt Philine.

Ohne Lockdown tragen wir mehr Verantwortung

Nach dem Essen schlendern wir noch über die Karli, genießen die Restwärme des Tages, die noch in die Nacht hinein strahlt. Die Freisitze vor den Bars sind gut gefüllt, es wird geredet, laut gelacht. Die Angst ist weg. Niemand schlägt mehr instinktiv Bogen um entgegenkommende Spaziergänger. Und nun? Ja, ich habe sie vermisst, die Leichtigkeit des Sommers. Aber jetzt, da sie da ist, nagt mein Gewissen an mir, ruft mir permanent in Erinnerung, dass wir ohne Lockdown noch mehr Verantwortung dafür tragen, die Ausbreitung des Virus auch weiterhin zu verhindern. Und das Risiko, das wir versagen, ist groß.

Abstand zur Scheinnormalität – mindestens 1,5 Meter

Ich möchte keine zweite Welle erleben. Aber es ist wahnsinnig anstrengend, mir deshalb immer wieder an die eigene Nase zu fassen, bewusst durch die Welt zu gehen und Abstand zu nehmen. Abstand von anderen Menschen, Abstand von der Unbeschwertheit, Abstand von der scheinbaren Normalität. Mindestens anderthalb Meter.

Von Katharina Stork