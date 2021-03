Leipzig

Für viele Deutsche ist diese Pandemie eine seltsame Zeit. Wir waren doch immer der Star Europas. Nicht nur in der Frage, wer das beste Auto baut. Sondern auch, wer viele Flüchtlinge aufnehmen kann.

Zu Beginn der Pandemie sah es aus, als würde sich das fortsetzen: Deutschland hatte zwei Impfstoffe hervorgebracht, Biontech aus Mainz und Curevac aus Tübingen. Mittlerweile aber ist Deutschlands Corona-Politik ein Desaster. Man muss nur in die Nachbarländer gucken: Ungarn impft deutlich schneller als wir, Dänemark testet zehnmal häufiger. Im europäischen Vergleich muss man sich als Deutscher beinahe entschuldigen, erklären, kleiner machen.

Das ist ein Gefühl, das ich als Sachse gut kenne. Ich bin 47, in Karl-Marx-Stadt geboren und berate beruflich Kunden in Fragestellungen des Risikomanagements. Wenn ich vor der Pandemie deutschlandweit auf Klienten oder Kollegen traf, drehte sich die Unterhaltung schnell auf den Osten, auf Sachsen. „Ronny, was ist denn bei dir wieder los“, hieß es nach den rechten Aufzügen in Chemnitz im Sommer 2018.

Ich musste mir immer viel über den Osten anhören. Aber ich habe trotzdem nie einen Hehl aus meiner Herkunft gemacht und durch mein Handeln versucht ein anderes Bild zu prägen. Denn wir in Sachsen wussten ja immer, wer wir sind. Zum Beispiel, dass Chemnitz eine wunderschöne Stadt ist und dass es in Sachsen eben nicht nur Rechtsextreme gibt.

Wer dachte ernsthaft, dass Deutsche sich eine Warn-App installieren?

Dann kam die Silvesternacht in Connewitz. Mein ältester Sohn feierte damals zum ersten Mal mit Freunden auswärts ins neue Jahrzehnt. In Connewitz, in meiner Stadt, entlud sich die Gewalt. Die Staatsgewalt war überfordert war. Und ich sagte mir: Es kann doch nicht sein, dass mein Sohn in einer weltoffenen Stadt theoretisch in dieses brandgefährliches Scharmützel hätte geraten können.

In mir entwickelte sich ein Gefühl, das seitdem immer stärker wurde. Und das sich in der Pandemie bestätigte. Es lautet so: Viele der Vorurteile, die ich mir über meine Heimat Sachsen anhören musste, haben einen wahren Kern, den ich ganz klar in der Politik sehe.

Als erstes fiel es mir an der Corona-Warn-App auf. Deutschland hängt in technologischen Fragen Jahre zurück. Wer dachte ernsthaft, dass sich genügend Menschen, die sich täglich vielen Kontakten aussetzen, die App freiwillig installieren würden? Anstelle entschieden eine Verwendungspflicht zu fordern, blieb es in Sachsen bei der Betonung, die App bringe „keine ausreichende Sicherheit“.

Kretschmer will ein Boss sein, der sagt: „Hier geht es lang.“

Statt einer funktionierenden App erlebten wir völlig überlastete, analog arbeitende Gesundheitsämter. Manche Ämter in Sachsen informierten Quarantäne-pflichtige Personen etliche Tage zu spät. Kein Wunder: Statt mit einer App arbeiteten sie vorrangig mit Papierstapeln und Festnetztelefonen in den Amtsstuben.

Ein anderer Punkt ist Michael Kretschmers Corona-Politik. Erst am Dienstag hat er eingestanden, dass die Lockerungen seines Kabinetts offenbar ein Fehler waren. Das wie vielte Mal wurde der Kurs korrigiert, der selbstbewusst eingeschlagen worden war?

Ich verstehe ja, dass Kretschmer gerne vorangeht. Historisch betrachtet war Sachsen immer ein Bundesland, das eine Führungspersönlichkeit gut und gern angenommen hat. Kretschmer will ein Boss sein, der sagt: „Hier geht es lang.“ Und viele Sachsen erwarten das sicherlich auch und berufen nicht erst einen breit angelegten Debattierclub ein. Sie machen einfach.

Auch das Impfmanagement hat wieder etwas typisch sächsisches, hierarchisches

Aber in der Pandemie, wo geredet werden muss, wo die wenigsten Entscheidungen Bestand haben, wirkt eine solche politische Mentalität wie aus der Zeit gefallen. In diesen Zeiten sollten fachliche und nicht politische Experten die Richtung vorgeben.

Ein drittes Beispiel ist der chaotische Versuch, meine Eltern, die in Chemnitz leben, impfen zu lassen. Meine Eltern kommen aus einfachen Verhältnissen und meine Mutter hat nach der Wende sogar eine Beamtenlaufbahn einschlagen können. Mein Vater, gelernter Schleifer mit Studium im zweiten Bildungsweg, gründete nach der Wende seine eigene Firma. Die spätere Pleite machte ihm mental und körperlich so zu schaffen, dass in der Folge zahlreiche Erkrankungen zur Berufsunfähigkeit führten. Das liegt schon mehr als 20 Jahre zurück, mein Vater ist heute Risikopatient. Selbstverständlich wollten meine Eltern so schnell wie möglich geimpft werden.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern kann man sich in Sachsen nur laut Impfreihenfolge registrieren lassen. Das heißt: Wenn die Impfgruppe vor einem noch nicht dran war, kann man sich gar nicht registrieren und bekommt auch keinen Überblick über die Impfbereitschaft. Auch das hat wieder etwas typisch sächsisches, hierarchisches.

Im Vogtland wurde aufgestockt, wir gingen leer aus

Ich verstehe mich etwas auf IT und habe deshalb für die Impf-Website einen kleinen Alarm programmiert, der mir eine Meldung aufs Handy schickt, sobald die Registrierung angekündigt wurde. Am vorletzten Mittwoch, dem 10. März, schlug der Alarm um etwa 22 Uhr an. Ich loggte mich sofort ein und probierte zwei Stunden lang einen Termin zu bekommen – keine Chance.

In der Regel sind die meisten Menschen um eine Uhrzeit wie vier Uhr früh zu müde, um noch auf Webseiten zu surfen. Ich stellte mir also einen Wecker auf 4:30 Uhr und legte mich hin. Und tatsächlich: Es war so früh so wenig Betrieb auf der Impf-Website, dass ich Terminvereinbarungen bekam: für meine Mutter am Montag in Zwickau, für meinen Vater und meine Schwiegereltern Ende März in Chemnitz.

Alle vier – und insbesondere meine Mutter – freuten sich also auf ihre Biontech-Impfung. Auch wir in Leipzig waren unfassbar froh und erleichtert. Bis im Laufe der nächsten zwei Tage eine Info die Runde machte. Im Vogtland, hieß es, solle der Impfstoff aufgestockt werden, um die dortigen Hotspots in den Griff zu kriegen. Damit einher ging das Versprechen, keinen Impfstoff aus anderen Regionen Sachsens abzuziehen.

Während meine Mutter zum Impfzentrum unterwegs war, ploppte eine Eilmeldung auf

Dennoch wurde später mitgeteilt, dass anstehende Impftermine nunmehr mit Astrazeneca erfolgen sollen. Also dem Stoff, der nicht ganz so gut schützt und über den es schon damals bedenkliche Meldungen gab. Wir fühlten uns hintergangen, wogen ab. Meine Mutter entschied sich dafür, trotzdem zu impfen. Meine Frau fuhr von Leipzig nach Chemnitz und mit meiner Mutter von Chemnitz ins Impfzentrum nach Zwickau. Als sie fast da waren, ploppte auf meinem Handy eine Eilmeldung auf: „Deutschland stoppt Impfung mit AstraZeneca.“

Vielleicht ist es eine sächsische Eigenart, vielleicht Verzweiflung, aber wir dachten: Nichts ist gegenwärtig gefährlicher als dieses Coronavirus, auch keiner der verfügbaren Impfstoffe. Wir hofften, dass meine Mutter die Impfung noch bekommen würde – und dass die Information aus meinem Handy noch nicht im Impfzentrum umgesetzt sein würde.

Die Situation fühlte sich ähnlich an wie in der Zeit des Mauerfalls. Damals, als viele DDR-Bürger in den Westen fuhren. Nicht, weil sie ihre Heimat verlassen wollten. Sondern weil sie dachten, dass die Grenzen schon bald wieder zu sein könnten. Weil sie Sorge hatten, eine einmalige Chance zu verpassen. Aber die Impfungen waren schon gestoppt. Ein Rückruf bei der Hotline ergab, dass man bezüglich eines neuen Termins angerufen werde. Der Anruf wird wohl niemals kommen – man hat dort nicht einmal unsere Nummer.

Vielleicht kann ich Sachsen Politik dann wieder etwas abgewinnen

Ich finde: Das Mindeste, wenn man Vereinbarungen bricht, wäre eine einfache Entschuldigung bei denen, die dieses Chaos erleben und ertragen müssen. Seltsamerweise frustrierte mich der Impfstopp gar nicht mehr so. Vielleicht ist es ja so: Wenn man einmal aufgehört hat, große Erwartungen an die Politik zu haben, wird man nicht mehr so stark enttäuscht.

Trotzdem hege ich insgeheim noch den Wunsch, dass all denen, denen der Impftermin abgesagt wurde, ein neues Impfangebot unterbreitet wird und wir alle nach erfolgter Impfung wieder etwas beruhigter schlafen. Meine Eltern könnten wieder weniger besorgt ihrem Alltag nachgehen.

Und wahrscheinlich könnte ich der Politik meiner Heimat Sachsen auch wieder mehr abgewinnen.

Aufgezeichnet von Josa Mania-Schlegel

Von Ronny Maslosz