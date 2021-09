Europäische Mobilitätswoche – das passiert in Leipzig

Leipzig

Die Europäische Mobilitätswoche (EMW) hat am Donnerstag auch in Leipzig begonnen. Bis zum 22. September gibt es 22 angemeldete Aktionen zum Thema. Im Mittelpunkt steht der autofreie Sonntag mit zahlreichen Angeboten auf dem dann für Kraftfahrzeuge gesperrten Innenstadtring. Hier einige zentrale Programmpunkte der EMW:

Freitag, 17. September: Die Bürgervereine Anger-Crottendorf und Gohlis sowie der ADFC fordern beim Parking Day mehr Platz für Menschen – anstatt für Autos. Von 13 bis 18 Uhr zwischen Friedrich-Dittes-Straße und Borsdorfer Straße bzw. Ramdohrschem Park, von 14 bis 18 Uhr im Waldstraßenviertel sowie von 17 bis 20 Uhr im Bereich Lützow-/Virchowstraße.

Freitag, 17. September, 13 Uhr, BMW-Allee 1: Grüner Wasserstoff im Einsatz. Anmeldung: Info.Werk-Leipzig@bmw.de.

Sonnabend, 18. September, 12 bis 18 Uhr, Gregor-Fuchs-Straße 45-47: Der Ostwachen-Verein bringt einen Quartiersbus auf die Straße.

Sonntag, 19. September: Autofreier Promenadenring. Die ganztägige Sperrung am autofreien Sonntag sieht OBM Burkhard Jung (SPD) als „starkes Zeichen für eine Verkehrswende“. Im Nahverkehr werden Einzelfahrscheine zu Tagestickets umgewandelt (Tarifzone 110). Fridays- und Students For Future, die Gewerkschaft Verdi, Nahverkehrsbeschäftigte und das Bündnis Verkehrswende setzen um 13 Uhr an der Haltestelle Windmühlenstraße die „Klimatram“ für eine zweistündige Tour aufs Gleis (Anmeldung: lucas.zahn@verdi.de). Am Augustusplatz ist um 14.30 Uhr Treffpunkt für eine Kinder-Fahrraddemo (Start: 15 Uhr). Rund um den Ring gibt es Bürgerpicknick, ADAC-Jugendfahrradturnier, Spielstraße, Tanzaktionen, Lastenrad-Präsentationen, Gehzeug-Parade, Infostände von Verbänden und Vereinen, Quiz- und Bastelaktionen sowie Führungen zur Stadtgeschichte. Städtebau-Studierende präsentieren ihre Ideen zur Ringgestaltung. Nur unvermeidlicher Kfz-Verkehr ist erlaubt (zum Beispiel Pflegedienste) – die Zufahrt erfolgt über Schleusen in Gerber-, Universitäts- und Gottschedstraße. Die Zu- und Abfahrt zum Hauptbahnhof ist nur über die Brandenburger Straße/Sachsenseite (Ostseite) beziehungsweise über die Berliner Straße/Kurt-Schumacher-Straße (Westseite) möglich. Der Verkehr in der Innenstadt wird teilweise im Einbahnstraßensystem geregelt. Hinweise zur Ringsperrung sind ausgeschildert.

Dienstag, 21. September, 15 bis 17.30 Uhr, Straßenbahnhof Angerbrücke in der Jahnallee 56: Mobilitätstraining der Leipziger Verkehrsbetriebe für Seniorinnen und Senioren. Anmeldung unter 03 41/4 92 20 83 oder mobilitaetsberatung.verkehrsbetriebe@L.de

Mittwoch, 22, September, 14 bis 16 Uhr, LernKulturLab, Offenburger Straße (hinter dem Allee-Center): Das Quartiersmanagement Grünau sowie der Verein Lebens- und Bildungsraum zeigen Möglichkeiten, wie der Schulweg bewegter und freudvoller stattfinden kann – und vor allem: nicht motorisiert.

Mittwoch, 22. September, ab 18 Uhr, Markt 10, 1. Etage, Rahn-Dittrich Group: Europa in vollen Zügen genießen. Ein Abend rund um das Bahnfahren in Europa. Unter anderem gibt es Informationen über das Discover-EU-Programm: 18-Jährige bekommen von der EU ein kostenloses Ticket, mit dem sie einen Monat lang durch Europa reisen können. Platzreservierung unter ehl@europa-haus-leipzig.de.

Noch bis zum 26. September können LVB-Abonnenten Busse und Bahnen von Verkehrsverbünden in ganz Deutschland nutzen – mit einem Abo-Upgrade. Mehr unter www.besserweiter.de/abo-upgrade.

Das komplette Programm zur EMW sowie einen Umleitungsplan gibt es unter www.leipzig.de/emw

Von bm