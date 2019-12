Evakuierung: Wer sich verweigert, muss zahlen

Leipzig

Die Bewohner im Leipziger Norden haben eine anstrengende und kräftezehrende Nacht hinter sich. Die Mitarbeiter der Kampfmittelbeseitigung, der Polizei, der Feuerwehren und Rettungsdienste erst recht. Die Kosten der Bombenentschärfung und vor allem der Evakuierung sind ohnehin gewaltig. Sie waren aber höher als nötig, und der Einsatz hat mehr Kraft gekostet als erforderlich.

Egoismus, Bequemlichkeit, Abenteuerlust

In einem Radius von 1000 Metern mussten bis zu 9000 Menschen ihre Wohnungen zur eigenen Sicherheit verlassen. Den Aufwand in die Höhe treibt jeder Einzelne, der sich dieser Aufforderung widersetzt hat – ob aus Egoismus, Starrsinn oder Bequemlichkeit. Manchen hat vielleicht auch ein wenig Abenteuerlust in einer abgesicherten und durchorganisierten Lebenswelt getrieben – der Thrill, der damit verbunden ist, in einer menschenleeren Zone zu verharren. Wer sich so verhält, dem geht es zu gut.

Zur Galerie Ein Blick in die Turnhalle der 35. Schule und auf weitere Orte des Geschehens

Es kann auch schief gehen

Ein Evakuierungsgebiet ist kein Abenteuerspielplatz. Dass so ein Einsatz durchaus mal schief gehen kann, zeigt das Beispiel aus Göttingen, wo im Jahr 2010 eine Bombe kurz vor der Entschärfung plötzlich in die Luft geflogen ist. Drei erfahrene Einsatzkräfte des Kampfmittelräumdienstes kamen ums Leben; Bombensplitter fanden sich noch in mehreren hundert Metern Entfernung.

Mangel an Respekt und Wertschätzung

Wer als Bürger in so einer Situation mit dem Feuer spielt, entwürdigt diejenigen, die ihr Leben für die Sicherheit aller immer wieder aufs Spiel setzen – an erster Stelle die Mitarbeiter der Kampfmittelbeseitigung. Wem es an Respekt und Wertschätzung diesen Leuten gegenüber mangelt, wer so einen Tag ohne Not bis in den nächsten Morgen verlängert, der muss mindestens an den Mehrkosten beteiligt werden. Darüber hinaus sollten Polizei und Staatsanwaltschaft alle möglichen strafrechtlichen Konsequenzen ausschöpfen.

Von Björn Meine