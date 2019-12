Es ist bereits der zweite Bombenfund in einem Monat: Auf einer Baustelle im Leipziger Norden ist am 19. Dezember 2019 erneut ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ausgegraben worden. Tausende Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Auf dem Bild v.l. Ruth (86), Maria (83), und Margot (83). “Wir sind hier schon Stammgäste”, sagen die drei Damen, die nun schon zum zweiten Mal in der 35. Oberschule zu gast sind. Quelle: Dirk Knofe