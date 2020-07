Ex-Chef vom Flughafen Leipzig/Halle übernimmt das Ruder bei Frachtairline CLG

Leipzig

Das Personal-Karussell am Flughafen Leipzig/Halle dreht sich erneut. Dierk Näther ist neuer Chef der in Schkeuditz stationierten Frachtfluggesellschaft Cargo Logic Germany (CLG). Das bestätigten Vertraute aus Näthers Umfeld. Zuvor hatte die „Deutschen Verkehrszeitung“ (DVZ) über die Personalie berichtet.

Näther folgt damit auf Johannes Jähn, der am Dienstag seinen Posten geräumt hatte (die LVZ berichtete). Gründe für den Rückzug sollen Differenzen Jähns mit dem Betreiber der Airline über die Ausrichtung des Unternehmens sein. Die Airline gehört zum Umfeld des russischen Antonow-Betreibers Volga-Dnepr.

Anzeige

Nähter war Betriebsleiter bei Cargo Logic Germany

Nähter kennt die Frachtfluggesellschaft bereits. Er war seit ihrer Gründung 2018 Betriebsleiter im Unternehmen, wechselte dann aber zur Volga-Dnepr-Tochter Amtes, die den Wartungshangar für die großen Antonow-Maschinen in Schkeuditz betreibt. Bei Amtes war er Projektdirektor und kümmerte sich um den angekündigten Ausbau des Standorts. Der LVZ sagte er damals: „Das ist eine tolle Aufgabe. Ich bin dem Standort sehr verbunden und freue mich, wenn ich dazu beitragen kann, dass es hier weiter vorangeht.“ Direkt neben dem bestehenden Hangar soll eine zweite Wartungshalle gebaut werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Volga-Dnepr verfolgt Expansionskurs in Schkeuditz

Der Ausbau ist Teil des von Volga-Dnepr angekündigten Expansionskurses in Schkeuditz: Zusätzlich zu den hier beheimateten Antonow-Maschinen sollen ab 2021 auch kleinere Boeing 747 der Tochter Air Bridge Cargo stationiert werden. Direkt neben dem Amtes-Hangar baut der Flughafen dafür eine neue Cargo City Nord, in der die Frachtflieger dann auch be- und entladen werden können.

Näther kennt sich am Flughafen Leipzig/Halle bestens aus. Von 2008 bis 2015 war er Flughafenchef in Schkeuditz. Johannes Jähn löste ihn ab. Näther war 2015 zu dem russischen-ukrainischen Gemeinschaftsunternehmen Ruslan Salis gegangen, das in Leipzig/Halle die Antonow-Flüge für Nato und EU abwickelte. Ende 2018 wechselte er dann zu Cargo Logic, später zu Amtes. Hinter allen drei Firmen steht derselbe Eigner: der russische Oligarch Alexej Isaikin.

Von Andreas Dunte