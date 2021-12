Ex-Leipziger Sam Ostro mit 104 Jahren gestorben

Leipzig/Welwyn Garden City

Er war einer der wenigen Leipziger Jüdinnen und Juden, den internationale Hilfe aus Nazi-Deutschland rettete und vor dem Schlimmsten bewahrte. Jetzt ist Sam Ostro, einer der letzten emigrierten Messestädter jüdischen Glaubens, im Alter von 104 Jahren in Welwyn Garden City nördlich von London gestorben. Nach Auskunft einer Leipziger Freundin schloss Ostro, der nach der Wende wieder Kontakt zu seiner Heimatstadt aufnahm und sie auch besuchte, bereits am 11. Oktober für immer die Augen.

Visum für England – Rettung im Januar 1939

Internationale Solidarität ermöglichte 12 000 Kindern und Jugendlichen zwischen Oktober 1938 und Februar 1939, das Deutschland der Nationalsozialisten legal zu verlassen. Welwyn Garden City war und ist bis heute eine Stadt mit Einwohnern verschiedener Weltanschauungen und religiöser Überzeugungen, entstanden im Geist der englischen Gartenstadt-Bewegung vor 1930. Nach der Pogromnacht im Deutschen Reich am 9./10. November 1938, der endgültigen Verdrängung jüdischen Lebens aus allen gesellschaftlichen Bereichen, bildete sich auf Initiative von Quäkern ein Hilfskomitee, das jüdische Jugendliche vor dem Konzentrationslager (KZ) bewahren wollte. Für 14 junge Leute erwirkte das Komitee eine Einwanderungserlaubnis für das Vereinigte Königreich. Einer von denen, die im Januar 1939 englischen Boden betraten, war Simon Ostrogurski. Unter diesem Namen war Ostro am 28. September 1917 in der Jacobstraße 11 in Leipzig geboren worden.

„Sam’s Garden“ – eine lebendige Erinnerung

In einem LVZ-Beitrag zu seinem 100. Geburtstag erzählte Ostro, der bis ins hohe Alter hinein mit Vorliebe in seinem sowie im Garten der Synagoge von Welwyn Garden City arbeitete, von 20 Apfelbäumen, die er unlängst gepflanzt habe. „Sam’s Garden“ war am Ende seines Lebens sein großer Stolz. Der bescheidene Mann, verlässliche Stütze seiner jüdischen Gemeinde, hinterlässt zwei Kinder sowie Enkel und Urenkel. Der Garten mit den Apfelbäumen wird bleiben – und an Sam Ostro erinnern.

Von dom