Ex-Lufthansa-Chef tot: Erstflug nach Leipzig noch vor der Wende

Leipzig

Heinz Ruhnau – der Name ist eng mit dem Flughafen Leipzig/Halle verbunden. Der einstige Lufthansa-Chef ist am Dienstag im Alter von 91 Jahren verstorben.

Ruhnau hatte sich bereits vor dem Fall der Mauer für die Normalisierung der deutsch-deutschen Beziehungen eingesetzt. Am 10. August 1989 landete auf dem Flughafen Leipzig-Schkeuditz eine Boeing 737 der Kranichairline. Journalisten aus der DDR und der BRD erwarteten die Erstflugmaschine auf der neuen Linie Frankfurt/Main-Leipzig. Ruhnau sprach damals im Überschwang der Gefühle von einem „Jahrhundertereignis“ und kündigte an, bald auch nach Berlin fliegen zu wollen.

Anzeige

Biedenkopf holte den Lufthansa-Chef nach Sachsen

Nach der Wende holte Sachsens damaliger Ministerpräsident Kurt Biedenkopf ( CDU) den Ex-Lufthansa-Chef nach Schkeuditz. Mitte der 1990er Jahre wurde Ruhnau Aufsichtsratsvorsitzender der Mitteldeutschen Flughafen AG, setzte sich für den Ausbau der Infrastruktur in Dresden und Schkeuditz ein. Am Konstrukt der Holding hatte er wesentlichen Anteil.

Weitere LVZ+ Artikel

Ebenso am Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle zum Interkontinentalflughafen. Die Erweiterung des Flughafens um die Nord-Landebahn war die Voraussetzung dafür, um Leipzig/Halle zur Cargo-Drehscheibe des Ostens zu machen. Ruhnau zog in Hintergrund die Fäden für die Ansiedlung von DHL in Sachsen.

Ruhnau initiierte Aufsichtsratssitzung in Brüssel

Legendär ist eine von ihm initiierte Aufsichtsratssitzung in Brüssel, um die Mitglieder über die Größe des Nachpoststerns und dessen wirtschaftliche Bedeutung zu informieren. Dem Kreuz von DHL in Brüssel drohte ein Nachtflugverbot. Der Expressdienstleister suchte deshalb nach einem neuen Standort in Europa. Bekanntlich machten sich dann Politiker in Mitteldeutschland für den Umzug nach Leipzig/Halle stark.

Ruhnau leitete die damals noch staatliche Kranich-Airline von 1982 bis 1991. Er wurde als Sohn eines Buchhalters in Danzig geboren, war nach dem Krieg mit 21 Jahren jüngster Betriebsratsvorsitzender in der Elektroindustrie und später mit 36 jüngster Minister in einem Landesparlament (Innensenator in Hamburg als Nachfolger von Helmut Schmidt). Bevor er zur Lufthansa kam, war er Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium.

Von Andreas Dunte