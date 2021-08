Leipzig

Die Geschichte von Sayed Ahmad Shah Sadaat hat viele Menschen bewegt – weit über die Grenzen von Leipzig hinaus. Jetzt gibt es eine Wendung im Leben des Mannes, der noch vor zwei Jahren afghanischer Kommunikationsminister war und heute im Leipziger Osten für Lieferando Essen ausfährt.

Sadaats Geschichte ging nach einem Bericht der Leipziger Volkszeitung am Wochenende um die ganze Welt. Zeitungen aus der Schweiz, Russland und der Türkei berichteten über den Mann, den die LVZ erstmals in der Leipziger Münzgasse kennenlernte. Allein den Twitter-Beitrag über ihn sahen rund 1,5 Millionen Menschen.

Nun erhielt Sadaat Jobangebote. Eines von einem Bauunternehmen aus der Türkei – das Sadaat aber ablehnte. Ein anderes erhielt er aus der Chefetage seines jetzigen Arbeitgebers Lieferando. Man wolle ihn für die Unternehmenskommunikation gewinnen. „Ich werde sehen, was genau sie mir anbieten“, sagt Sadaat.

Sadaats eigentlicher Plan: Ein neuer Job am Flughafen

Als Fast-Food-Bote will er Ende des Monats aber auf jeden Fall aufhören. Denn eine Ersatzstelle hat er schon sicher: Als Paketsortierer bei DHL am Flughafen Leipzig. „Ich wollte den Job eigentlich machen“, so Sadaat, der drei Monate lang auf die erforderliche Sicherheitsfreigabe für den Flughafen gewartet hatte.

Aus seiner Heimat Afghanistan erhält der Ex-Minister zwiegespaltene Nachrichten zu seiner aktuellen Tätigkeit bei Lieferando. „Manche fragen sich, warum ich bereit bin, Essen auszutragen“, sagt er. „Andere sind stolz auf mich, weil der Job der Beweis ist, dass ich nie ein korrupter Politiker war.“

Ostdeutsche fühlen sich an eigene Biographie erinnert

Durch Sadaats Geschichte fühlten sich manche ostdeutsche LVZ-Leserinnen und -Leser sogar an ihre eigenen Biografien erinnert. „Dafür muss man nicht aus Afghanistan oder Syrien sein, Ossi sein reicht“, schrieb ein Sachse auf Twitter. „Nach der Wende wurden massenweise DDR-Uni- und Berufsabschlüsse nicht anerkannt, weil es ‚sowas’ im Westen nicht gab.“

„Meine Mutter hat Maschinenbau studiert, heute ist sie Zahnarzthelferin im Schwarzwald, für netto nicht mal einen Tausender“, schrieb eine Sächsin. „Und ich durfte mir, nach Einschulung bis Studium in Baden-Württemberg, anhören, ich sei als Lehrerin an einer westdeutschen Schule wohl doch nicht so geeignet – 30 Jahre nach der Wende.“

Von Josa Mania-Schlegel