Berlin/Leipzig

Leipzigs gerade erst abgelöster Stadtwerke-Chef Johannes Kleinsorg findet einen neuen Job: Ab 1. September soll er Chef der Berlin Bäder-Betriebe werden, teilte Berlins Innensenator Andreas Geisel ( SPD) am Dienstag mit.

Damit findet Kleinsorg nach seinem Ausscheiden in Leipzig nahtlos einen Anschlussjob. Denn sein Vertrag bei den Leipziger Stadtwerken läuft Ende August aus – und wurde nicht verlängert. Bereits am 1. Juli hatte in Leipzig sein Nachfolger Maik Piehler seinen Dienst angetreten. Kleinsorgs Stuhl hatte bereits im März 2018 kräftig gewackelt. Zunächst blieb er aber an Bord, sein Vertrag, der damals noch gut ein Jahr lief, wurde aber nicht verlängert.

„Die Berliner Bäder-Betriebe sind für unsere Stadt von enormer Bedeutung“, sagte Kleinsorgs neuer Chef Geisel zu der Ernennung. „Wir wollen sie noch leistungsfähiger, noch verlässlicher und noch gästefreundlicher machen. Das sind große Aufgaben, für deren Erfüllung ich dem neuen Vorstandsvorsitzenden viel Erfolg wünsche.“

„Der neue Bäderchef hat einen große Herausforderung vor sich“, kommentierte Stefan Förster, sportpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. „Er muss die Bäder modernisieren, die Wasserfläche besser zum Nutzen von Vereins- und Schulsport und den Einzelschwimmern verteilen, wirtschaftlicher agieren und den Berliner Bäder-Betrieben ein moderneres Image verpassen.“

Von Frank Johannsen (mit dpa)