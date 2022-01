Leipzig

Georg Christoph Biller, Thomaskantor von 1992 bis 2015, ist am Donnerstag nach langer schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen. Dies teilte am späten Abend der Thomanerchor unter Berufung auf die Familie seines ehemaligen Leiters mit. Biller wurde 66 Jahre alt. Gut 22 Jahre lang war er als 16. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach der Erbe des größten aller Thomaskantoren. Dann legte er zum 1. Februar 2015 sein Amt nieder – „aus gesundheitlichen Gründen“.

Überschattet von einer Krankheit

Tatsächlich überschattete die Krankheit – Biller litt unter einer Depression, womit er recht offen umging – bereits in den letzten Jahren im Amt immer wieder sein musikalisches Lebenswerk. Seit 1999 musste er sich wiederholt zur Behandlung aus der Arbeit zurückziehen, mitunter für Monate.

Erst im September 2014 hatte er sich nach einem halben Jahr der Abwesenheit wieder zurückgemeldet, damals hatte er zu Protokoll gegeben, es störe ihn nicht, wenn sein Gesundheitszustand immer wieder zum Thema werde, das könne er nachvollziehen. Aber, fügte er seinerzeit hinzu: „Ich steige wieder voll ein und werde auch unterstützt. Das nötige Nervenkostüm dafür bringe ich mit.“

Es gab zwei Thomaskantoren

Aber es kam anders: Seinen Mitarbeitern und „lieben Thomassern“ teilte er nun mit: „Schon während meines langen Klinikaufenthaltes im vergangenen Jahr musste ich mir Gedanken über die Zukunft in meinem Amt machen: Meine gesundheitlichen Probleme lassen die lückenlose Erfüllung der vielfältigen Aufgaben, die diese Position beinhaltet, leider nicht mehr zu. Deshalb habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, mit Wirkung vom 1. Februar 2015 als Thomaskantor zurückzutreten. Ich danke allen für die Zusammenarbeit und bitte diejenigen, denen ich Unrecht getan haben sollte, um Verzeihung!“

Wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen sein muss, kann jeder ermessen, der ihn in den letzten Monaten mit den Thomanern erlebt hat. Denn es gab zwei Thomaskantoren. Den von Krankheit gezeichneten, dem das Sprechen schwerfiel und auch das Gehen. Und es gab den, der auf der Orgelempore der Thomaskirche vor seinen Jungs stand und die Sterne vom Himmel musizierte.

„Aber die Musik macht immer Spaß“

Dass er die Proben-Mühe des Alltags und die Glücks-Momente der Konzerte und Gottesdienste unterschiedlich wahrnahm, daraus hat Georg Christoph Biller zuletzt keinen Hehl mehr gemacht: „Immer wieder das Gleiche zu sagen. Das macht nicht immer Spaß.“ Das gehe jedem Lehrer so. „Aber die Musik macht immer Spaß.“ Schon zu Bachs Zeiten hätten Göttliches und Weltliches sehr nahe beieinander gelegen.

Er jedenfalls hat mit seiner weltlichen Arbeit die Thomaner über 22 Jahre ziemlich nah ans Göttliche gebracht. Den Chor übergab er seinem erst nach einigen Irrungen ins Amt gekommenen Nachfolger Gotthold Schwarz in bester Verfassung. Der konnte aufbauen auf Virtuosität, Klangfarbenpracht, Geschmeidigkeit und Artikulationspräzision. Stefan Altner, als Geschäftsführer des Thomanerchors einst engster Mitarbeiter und Vertrauter Billers, sagte es damals so: „Thomaskantor Biller ist es gelungen, die Thomaner nicht nur an der Spitze der künstlerischen Leistungsfähigkeit zu halten, sondern den Chor auch stetig weiterzuentwickeln. Für die Thomaner ist er zu einer prägenden Bezugsperson geworden, nicht nur im musikalischen Sinne.“

Versuche, präsent zu bleiben

Nach seinem Abschied versuchte Georg Christoph Biller präsent zu bleiben im Leipziger Musikleben. Er dirigierte Chorprojekte, stampfte im Ring-Cafe ein kleines feines Reger-Festival aus dem Boden, ließ immer wieder mit Donnerhall seine Stimme ertönen. Im letzten April, als einige Thomaner vehement Stellung bezogen gegen seinen nach Nachfolger Andreas Reize, schlug er sich beherzt auf die Seite des Schweizers, und noch vor wenigen Wochen, kurz vor Weihnachten, bezog er leidenschaftlich Stellung für die Bedeutung des Thomanerchors und der hinter ihm stehenden jahrhundertealten Tradition nicht nur für Leipzig. Aber die Krankheit schritt fort, und seine Auftritte in der Öffentlichkeit wurden seltener – in den vergangenen beiden Jahren war er überdies an den Rollstuhl gefesselt, und das Sprechen viel ihm immer schwerer.

Dennoch hat er sich nie beklagt. Jedenfalls nicht über seine persönliche Situation. Gingen ihm die Verhältnisse gegen den Strich, hat er mit alttestamentarischer Wucht die Stimme erhoben. Und die Verhältnisse gingen ihm meist gegen den Strich. Aber das eigene Schicksal hat er demütig auf sich genommen und die Kraft dafür aus seinem tiefen Glauben geschöpft, der ihn auch als Musiker geprägt hat. Für ihn war die Musik im allgemeinen und die Johann Sebastian Bachs im Speziellen Verkündigung im wahrsten Wortsinne. Damit stand er bisweilen quer zu den Zeitläuften, mit dieser Grundhaltung gelangen ihm allerdings auch musikalische Sternstunden tiefster Eindringlichkeit.

„Energischer, kraftvoller Künstler“

Georg Christoph Biller wurde 1955 als Pfarrerssohn in Nebra geboren. 1965–1974 war er Thomaner unter den Thomaskantoren Erhard Mauersberger und Hans-Joachim Rotzsch. Als Chorpräfekt sammelte er Erfahrungen im Dirigieren. 1976–1981 studierte er Orchesterdirigieren bei Rolf Reuter und Kurt Masur sowie Gesang in Leipzig. 1976 gründete er das Leipziger Vocalensemble. 1980–1991 leitete er den Gewandhaus-Chor und lehrte Chorleitung an der Kirchenmusikschule Halle, 1991/92 Chordirigieren an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main und der Hochschule für Musik Detmold.

1992 wurde er zum Thomaskantor berufen und damit zum 16. Nachfolger Johann Sebastian Bachs. Als solcher legte er Wert auf einen liturgischen Aufbau der Motetten- und Konzertprogramme, in denen sich die gesamte Chortradition von den gregorianischen Anfängen bis hin zur (resttonalen) Moderne wiederfand. 1994 wurden Georg Christoph Biller Professor für Chordirigieren an der Hochschule für Musik Leipzig ernannt. Seit 2009 lehrte er dort als Professor für Orchesterdirigieren. Überdies war er ein produktiver Komponist und einer der geistigen Väter des Forum Thomanum in Leipzig.

Der Thomanerchor teilten am Donnerstag mit: „Alt-Thomaskantor Prof. Georg Christoph Biller war ein energischer, kraftvoller Künstler, der den Chor mit großer Persönlichkeit und Leidenschaft geleitet hat. In seiner Amtszeit als Thomaskantor hat er viele Thomanergenerationen geprägt und war wichtige Bezugsperson für zahlreiche Sänger und Musiker. Sein Tod ist ein großer Verlust für die Musikstadt Leipzig und die Bachfamilie in aller Welt. Die Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Ihnen spricht der Thomanerchor Leipzig, und mit ihm alle in der Thomana verbundenen Wegbegleiter, sein tief empfundenes Mitgefühl aus“.

Von Peter Korfmacher