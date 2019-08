Leipzig

Toilettenspülung drücken oder Stöpsel im Waschbecken rausziehen, schon läuft das schmutzige Wasser ab. Für den Nutzer unsichtbar fließt es dann durch das weit verzweigte Kanalnetz, das sich unter der Stadt verbirgt. Doch wohin fließt das Wasser eigentlich?

3.000 Kilometer – so lang ist das Abwasserkanalnetz in Leipzig und Region. Vielerorts fließt Regenwasser in den gleichen Kanal wie das Abwasser aus den Haushalten – das nennt man Mischwassernetz. Ein dichtes Netz, das unerlässlich für das Leben der Bürgerinnen und Bürger ist. Mit der Stadt und der Region ist auch das Kanalnetz gewachsen: Die Länge hat sich seit 1990 mehr als verdoppelt.

Exklusive Verlosung: Abwassergigant unter dem Leipziger Innenstadtring entdecken Die LVZ und die Leipziger Wasserwerke laden exklusivzehn Leserinnen und Leser zu einer Tour durch das Leipziger ­ Kanalnetz ein. Die Gruppe steigt am Freitag, 13. September, ­am Vormittag gemeinsam mit Sven Lietzmann in die Kanalisation unter der Innenstadt ein. „Dort gucken wir uns einen unserer größten Kanäle an, direkt unter dem Innenstadtring“, erklärt der Teamleiter. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Mindestgröße von 1,40 Meter, gute Fitness, keine gesundheitlichen Einschränkungen, keine Höhen- oder Tiefenangst und keine Angst vor engen Räumen. Bei Regen ist der Kanaleinstieg aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Wer teilnehmen möchte, schreibt bis zum 5. September 2019, 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „ Kanalisation“ an gewinnspiele@lvz.de. Name und Telefonnummer nicht vergessen! Die Plätze werden ausgelost und die Gewinner persönlich benachrichtigt. Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit Foto- und Videoaufnahmen sowie mit der Nennung Ihres Namens im Rahmen der Berichterstattung einverstanden. Bitte beachten Sie unsere Informationen zur Daten­verarbeitung unter www.madsack.de/dsgvo-info.

Älteste Kanäle mehr als 120 Jahre alt

Sven Lietzmann kennt viele Abwasserkanäle der Stadt. Der Teamleiter Anlagen- und Kanalnetzmanagement ist einer von zahlreichen Mitarbeitern des Unternehmensbereichs Netze, die dafür sorgen, dass das Abwasser problemlos durch die Kanalisation fließen kann – und zwar rund um die Uhr. Die ältesten und noch funktionstüchtigen Kanäle sind mehr als 120 Jahre alt. „Das ist das Rückgrat der Abwasser­entsorgung“, sagt Lietzmann.­ Sie bestehen aus hochwertigem Klinkermaterial. „Ich bin gelernter Maurer und immer wieder fasziniert von dieser Mauerwerkskunst und dem damaligen Know-how“, schwärmt der Teamleiter.

Die alten, großen Leipziger Kanäle sind überwiegend aus Naturstein und Klinker gebaut. Aber auch Beton-, Kunststoff-, Stahl- und viele Steinzeugrohre finden sich unter der Erde. Welches Material verwendet wird, hängt vom Einsatzgebiet ab. „ Stahl wird zum Beispiel eher dort verbaut, wo hohe Belastungen sind – zum Beispiel unter Bahndämmen oder bei Gewässerunterquerungen“, erklärt Lietzmann.

So unterschiedlich das Material, so verschieden sind auch die Formen und Größen der Kanäle: vom kleinen Rohr mit gerade einmal 20 Zentimetern Durchmesser bis zum großen Kanal mit einem Durchmesser von drei Metern, von eiförmig, über Kastenform bis zum drachenförmigen ­Profil. Die Daten zu jedem einzelnen Kanal sind in einer digitalen Datenbank hinterlegt. So haben die Mitarbeiter mit ihren Computern und Tablets überall Zugriff auf alle relevanten Informationen.

Handarbeit bei Kanalsanierung

Regelmäßig werden die Kanäle begutachtet – kleinere per Kameraroboter, größere von den Mitarbeitern. „Bei den großen gemauerten Kanälen haben wir eine relativ gute Grundstruktur. Dort ist die große Aufgabe, die Mauerfuge im Auge zu behalten“, sagt Lietzmann. Das erfordert Handarbeit von den Kollegen, die sich um den Erhalt des unterirdischen Mauerwerks kümmern. Weiterhin werden Verstopfung, Ablagerung, kleinere Risse und größere Schäden beseitigt sowie komplette Kanalteile ausgetauscht. Das Kanalnetz intakt zu halten und zu modernisieren ist eine zentrale Aufgabe der Leipziger Wasserwerke. Allein 2019 werden dafür rund 39 Millionen Euro in das Kanalnetz investiert. Weitere acht Millionen fließen in die Modernisierung der Klärwerke.

Fundstücke Geldbörsen und Gummiboot

Sobald Wasser irgendwo in der Stadt den Abfluss ­hinunter läuft, gelangt es in die Kanalisation. Aber nicht nur Schmutzwasser aus der Toilette, der Waschmaschine oder vom Geschirrspülen landet hier. „Alles was durch eine ­Toilette passt, finden wir. Feuchttücher, Binden, Tampons und sogar Windeln“, sagt Lietzmann. Zum Teil werden auch kuriose Dinge in der Kanalisation angeschwemmt. Die Mitarbeiter haben verlorene Geld­börsen, Autoreifen, Kinderwagen oder sogar aufblasbare Gummiboote entdeckt. „Wie auch immer die in die Kanalisation gelangt sind“, sagt ­ Lietzmann.

Tipp: Am Samstag, 31. August, laden die Leipziger Wasserwerke von 14 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ins Klärwerk Rosental ein. Mehr Infos gibt es unter www.L.de

Das gehört nicht in die ­Toilette! In die Toilette gehören nur drei Dinge: Urin, Kot und Klopapier. Nicht ins Klo, sondern in den Müll gehören: Feuchttücher, Wattestäbchen, Zahnseide, Binden, Tampons, Windeln, Kondome, Speisereste und -öl, Vogelsand, Katzenstreu, Zigarettenkippen, Putzlappen, Medikamente, Farben, Lacke und Chemikalien. Vor allem Feuchttücher sorgen immer wieder für verstopfte Rohre und defekte Pumpen. Denn anders als Klopapier lösen sie sich im Wasser nicht auf. Das behindert nicht nur das Abwassersystem, sondern wird für den Nutzer am Ende auch teuer: Denn die Reinigungskosten für verstopfte Abwasserrohre tragen alle Nutzer.

Von LMG