Experiment in Leipzig-Holzhausen: Grundschule gründet Kinder-Kabarett

Leipzig

Es ist ein ungewöhnliches Experiment: Das Kabarett Pfeffermühle kooperiert ab sofort mit der Grundschule Holzhausen. Angestrebt ist der Aufbau eines Kinderkabaretts in den Klassenstufen 3 und 4. Am Montag gab’s bereits das erste Unterrichts-Warmup.

Gerd Schneider wünscht sich schon lange mehr Kultur in Leipzigs südöstlichem Stadtteil. Als Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule hat der frühere Unternehmensberater in den letzten Wochen und Monaten die Fühler ausgestreckt, um die Lücke zu füllen – und wurde fündig. „Am 7. November soll das erste Konzert von Gewandhaus-Musikern in der Aula stattfinden“, kündigt er stolz an. Ein bemerkenswerter Coup. Noch ungewöhnlicher ist der Plan, Kabarett im Klassenraum von Acht- bis Neunjährigen zu etablieren.

Dritte und vierte Klassen dabei

„Ich will schon lange Kooperationen mit Schulen umsetzen“, sagt Pfeffermühlen-Geschäftsführer Dieter Richter. „Eigentlich hatte ich die gymnasiale Stufe im Visier, aber als Herr Schneider die Grundschule als Kabarett-Ort vorschlug, fand ich das besonders spannend.“ Eine Anfrage des Fördervereins an die Eltern erntete große Zustimmung: 16 Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klassen nehmen an dem Projekt teil. „Eine hohe Zahl“, bemerkt Schneider.

Die andere Hürde bestand aus der Finanzierung. Bei einmal Unterricht pro Woche mit zwei zu bezahlenden Kabarettisten sind 4000 Euro nötig. „Mit Hilfe des Ortschaftsrates haben wir das gestemmt“, so Schneider. Zudem spielte ein Auftritt der Pfeffermüller am 1. Oktober in der Aula mit dem aktuellen Programm „5 % Würde“ Geld ein.

„Alle werden profitieren“

Kabarett als Genre, auf witzige Art politisch-gesellschaftliche Missstände zu zerpflücken, lebt unter anderem vom Mittel der Ironie. Die Fähigkeit, sie zu entschlüsseln, dürften noch nicht alle teilnehmenden Kinder haben. Dieter Richter sieht darin kein Problem. „In erster Linie geht es darum, Spaß zu vermitteln und zu haben und ein paar Sketche zu spielen.“ Die Erfahrung, auf einer Bühne vor Publikum zu agieren, stärke das Selbstbewusstsein der Heranwachsenden. „Davon werden alle profitieren.“

Zusammen mit Rebekka Köbernick sowie Lehr- und Hortpersonal wird Richter künftig jeden Montag zwischen 14 und 15.30 Uhr das ABC des Humors buchstabieren. Im Lauf des Jahres sollen Texte aus dem Schul- und Erlebnisalltag der Kinder aufgegriffen und satirisch verarbeitet werden. Der Auftakt war vielversprechend, wie Gerd Schneider betont, „es wird schon viel gelacht, vier Kinder haben schon etwas vorgespielt.“ Läuft alles rund, soll Eltern und Lehrkräften am Schuljahresende in der Pfeffermühle ein Programm vorgestellt werden.

Nur der Anfang

Für Gerd Schneider und den Förderverein der Grundschule ist das Kabarett-Projekt ein Baustein des ambitionierten Plans, die Aula in der Stötteritzer Landstraße 21 zum Kultur-Magneten zu machen. Damit sollen bereits stattfindende Veranstaltungen unter anderem des Heimatvereins im Berggut ausgebaut werden. Lesungen, Konzerte und mehr sind vorstellbar, zumal es bereits Signale aus dem Leipziger Rathaus gibt, nach einem erfolgreichen Start die nötigen Umbauten zu unterstützen.

Um Holzhausen zu beleben, setzt der umtriebige Ruheständler Schneider eine Menge in Bewegung. Nötig sind auch neue Strukturen, „denn die Satzung sowie die ausschließlich ehrenamtliche Tätigkeit des gemeinnützigen Fördervereins beschränken die Möglichkeiten für kulturelle Veranstaltungen im Ort“, so Schneider. Er blickt optimistisch nach vorn. „Ich bin zuversichtlich, dass wir Erfolg haben werden.“

Von Mark Daniel