Experten antworten auf Leserfragen zum Impfen: „Es bleibt ein Risiko, wenn man Ungeimpfte trifft“

Ist eine Impfung gegen das Corona-Virus notwendig oder nicht? Diese Frage spaltet Sachsen wie kein anderes Bundesland. Wie groß die Verunsicherung zum Teil ist, zeigt sich auch in vielen Fragen zum Impfen, die uns Leserinnen und Leser geschickt haben. LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa reichte einige am Donnerstagabend beim Video-Talk an den Chef der Sächsischen Impfkommission (Siko), Dr. Thomas Grünewald, und an den Leipziger Infektiologen Professor Michael Borte (Klinikum St. Georg) weiter.

Die Europäische Impfkommission (EMA) empfiehlt nun auch eine Freigabe des Corona-Impfstoffes für Kinder von fünf bis elf Jahren. Können das Eltern bedenkenlos machen?

Thomas Grünewald: Wir wissen, dass der Impfstoff bei Kindern wirksam ist. Das hat eine Studie mit 1500 Kindern klar belegt. Wir brauchen zudem Sicherheitsdaten von Hunderttausenden, vielleicht eine Million Kindern, damit wir seltene Nebenwirkungen erfassen. Was wir mit Sicherheit aber auch schon wissen: 15 Prozent der an Covid-19 erkrankenden Kinder gehören in diese Altersgruppe. Und 50 Prozent der Kinder, die ein Multiorgan-Entzündungssyndrom (Pims) erleiden, sind fünf bis elf Jahre alt. Mit einer Impfung lässt sich das verhindern. Mindestens Kinder mit gesundheitlichen Risiken sollten deshalb geimpft werden. Ich würde darüber hinaus aber auch sonst kein Elternteil wegschicken, dass sein Kind nach reichlicher Überlegung impfen lassen möchte.

Auf Facebook hat uns Marco Torrance geschrieben. Er fragt: Wie unterscheidet sich die Viruslast bei Geimpften, Geimpften mit Boostern und Ungeimpften?

Thomas Grünewald: Als Geimpfter hat man nach Ansteckung etwa zwei bis drei Tage eine relativ hohe Viruslast. Danach sinkt diese sehr stark ab. Bei infizierten Umgeimpften dauert die Zeit mit hoher Viruslast acht bis zehn Tage länger, in denen sie immer noch ansteckend sind. Eine Boosterimpfung reduziert nun die Gefahr, sich überhaupt noch mit dem Virus anzustecken, um das Drei- bis Zwölffache – je nach Altersgruppe.

Über Instagram erreichte uns die Frage: Warum sollte man sich als genesener Mensch noch impfen lassen? Und: Können sich Genesene noch mal infizieren und das Virus weitergeben?

Michael Borte: Leider ist es so, dass man sogar nach überstandener schwerer Corona-Infektion keinen Langzeitschutz gegen das Virus hat. Auch hier kann es sein, dass nach vier Monaten kein effektiver Schutz mehr besteht. Deshalb mein Appell an alle Genesenen, sich nun ebenfalls im entsprechenden Abstand boostern zu lassen.

Thomas Heeger sorgt sich um Impf-Langzeitfolgen. Es ist ihm unverständlich, zu behaupten, es gebe keine Spätfolgen, wo es die Impfung selbst ja noch nicht lange gibt.

Thomas Grünewald: Man darf Spät- und Langzeitfolgen nicht mit Folgen verwechseln, die spät auftreten. Bei keiner anderen Impfung gab es jemals Folgen, die erst zwei oder drei Jahre später aufgetreten sind. Unter den Begriffen Spät- und Langzeitfolgen versteht man stattdessen Komplikationen, die nach zwei, drei Wochen auftreten und die sich dann nicht zurückbilden. Das ist ein Unterschied. Es gibt bei der Impfung gegen Sars-CoV-2 seltene Nebenwirkungen wie die Herzbeutel-Entzündungen, die aber zum Glück nach ein paar Wochen sehr schnell abklingen.

Im Vergleich zu anderen Impfungen: Ist die Corona-Impfung gefährlicher?

Michael Borte: Es gibt eine sehr gute Überwachung von auftretenden Ereignissen im Zusammenhang mit Impfungen. Die so genannten Schadensfälle wurden immer sehr genau beobachtet und analysiert, inwieweit sich ein Zusammenhang zum Impf-Antigen herstellen lässt. Wenn man die Daten der vergangenen zehn bis zwanzig Jahre anschaut, lassen sich nur extrem selten überhaupt Probleme bei Impfungen finden. Genauso würde ich das auch auf die Sars-Cov-2-Impfung beziehen.

LVZ-Talk mit Abstand: Dr. Thomas Grünewald (links), Prof. Michael Borte und LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa am Donnerstag in der LVZ-Kuppel. Quelle: André Kempner

Hans Lautenschläger möchte gern wissen: Was ist mit Totimpfstoffen gemeint und welcher Unterschied besteht zur Wirkweise der mRNA-Impfstoffe?

Thomas Grünewald: Alle Impfstoffe, die wir jetzt haben, sind auch Totimpfstoffe. Sie haben nur eine andere Technologie. Beim mRNA wird eine Boten-RNA in das Eiweiß-Stachel-Protein umgeschrieben und an der Zelloberfläche den Immunzellen präsentiert. Dann gibt es die Immunreaktion. Vektorimpfstoffe haben eine Art Fähre – ein anderes Virus, dass sich aber nicht vermehren kann. Die beiden Impfstoffe, die jetzt fälschlicher Weise nur als Totimpfstoffe diskutiert werden, gehören in dieselbe Liga. Es sind Eiweiß-Impfstoffe, bei denen das Stachelvirus an einen Wirkverstärker gebunden wird oder ein abgetötetes Ganzzellvirus enthalten ist. Zu sagen, ich warte jetzt lieber noch auf den „richtigen“ Totimpfstoff, heißt auch: Gute Chancen zu haben, sich zu infizieren. Dann brauche ich erstmal auch keinen Impfstoff mehr.

Leser Michael Käfer fragt: Kann ich als 70-jähriger dreifach Geimpfter mit Vorerkrankung über die Weihnachtstage eine Familie mit drei nicht Geimpften besuchen?

Thomas Grünewald: Es bleibt ein Risiko, wenn man Ungeimpfte trifft. Der schlaue Weg wäre, den Rest der Familie vom Impfen zu überzeugen. Bis Weihnachten ist auch noch genug Zeit dafür.

Es gibt auch Menschen mit Vorerkrankungen. Wem wird die Corona-Impfung denn nicht empfohlen?

Michael Borte: Es melden sich immer mal Patienten mit Polyallergien, die auf nahezu alles auch mit schweren Symptomen reagieren. Es gibt auch Patienten, die nach der ersten Impfung sehr starke Symptome gezeigt haben. Denen kann ich als Arzt nicht guten Gewissens eine weitere Impfserie empfehlen – wenn es denn schon die Herdenimmunität mit einem passiven Schutz für alle gebe, die noch nicht geimpft sind. Man muss also abwägen. Das kann auch eine strengere ärztliche Beobachtung zur Folge haben. Auf jeden Fall sind unsere Hausärzte bei solchen Dingen sehr sorgfältig.

Von Matthias Puppe