Experten prüfen abgestorbene Bäume in Leipzig – welcher muss weg?

Leipzig

Revierförster Thomas Knorr kennt seine Pappenheimer. „Den hier habe ich schon im Vorjahr markiert“, erzählt er und zeigt auf eine tote Esche, die inzwischen umgefallen ist. Beim letzten Sturm mussten einige Äste abgesägt werden, die auf die B 2 ragten. „Verkehrssicherung“ heißt denn auch das Stichwort für die Arbeit in dieser Woche.

„Ist da eine kleine Höhle?“

Mit wachem Blick in die Baumspitzen geht der Förster am Waldweg nahe dem Stadtforstamt zur B 2-Anschlussstelle Richard-Lehmann-Straße entlang. Nur selten greift Knorr zur Spraydose. „Aber der muss weg“, sagt er. „Eschentriebsterben. Der würde auf den Weg fallen.“ Hendrik Teubert und Reik Böckelmann vom Professor-Hellriegel-Institut aus Bernburg schauen sich den Kandidaten genau an, blicken dem Stamm entlang bis in die Spitzen. Böckelmann zückt sein Fernrohr. „Ist da eine kleine Höhle?“, fragt der Experte seinen Kollegen, zeigt auf ein Astbruchstelle. Beide recken die Hälse, Böckelmann läuft im Abstand einmal um den Baum rum, um eine bessere Perspektive bemüht. „Nein, das Loch ist zu“, hat Böckelmann herausgefunden. Der Baum darf weg.

Revierförster Thomas Knorr prüft eine abgestorbene Esche, die vom Eschenbastkäfer befallen ist. Quelle: Jörg ter Vehn

Baum um Baum geht es so weiter. Laut Gesetz sind solche mit mehreren kleinen oder einer großen Höhle zu schützen. Sogenannte Biotopbäume mit Horsten großer Vögel oder Nistmöglichkeiten etwa für Fledermäuse sollen ebenso bleiben wie solche, in denen der geschützte Käfer namens Eremit haust. „Der hier bleibt auch“, zeigt Knorr auf eine starke Esche, deren Spitze komplett tot ist. „Das Gewicht würde ihn in den Wald fallen lassen, nicht auf den Weg“, schätzt er. Bei anderen, die auf den stark frequentierten Weg stürzen könnten, setzt er die Spraydose an, prüfen die Baumexperte wieder kritisch.

Am Wald-Spielplatz Teichstraße schaut der Förster besonders genau. „Aber hier haben wir in den Vorjahren immer schon etwas gemacht“, sagte er. Eine tote Esche, deren Äste auf die Spielgeräte und auf die B 2 fallen könnten, soll dennoch entfernt werden.

Löcher werfen Fragen auf

Bei den meisten Bäumen handelt es sich um rußrindenkranke Ahorne oder mittelalte vom Triebsterben befallene Eschen, die meisten sind zu dünn, um wertvolle Nistmöglichkeiten zu enthalten. Kurz vor der Richard-Lehmann-Straße sind die Experten aber im Zweifel. Der Förster hat eine abgestorbene dicke Esche markiert, die im oberen Teil zwei große Löcher in einem Ast trägt. Böckelmann versucht mit dem starken Fernglas hineinzuschauen. „Nein, sie ist zu klein für eine Nisthöhle, der Ast da oben auch nicht dick genug.“ Der Baum kann auch weg.

Rotbuchen vertrocknet

Am Dienstag schon sollen die Maßnahmen für die Verkehrssicherung losgehen. Entfernt werden dann am Waldweg nahe dem B 2-Parkplatz auch einige abgestorbene große Rotbuchen. „Die haben die Trockenheit der letzten beiden Jahre nicht verkraftet,“ weiß Teubert. Bei anderen Bäumen hat der Revierförster im GPS-genauen Baumprotokoll auch festgelegt, dass nur einige morsche Äste entfernt werden oder die Krone gekappt wird, die Stämme als ökologisch wertvolle Totbäume stehen bleiben. Bis Ende Februar sollen die Arbeiten in Connewitz abgeschlossen sein.

Von Jörg ter Vehn