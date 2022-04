Explosionsserie im Stadtzentrum: Anklage gegen 33-jährigen Leipziger

Leipzig

Er soll gefährliche Sprengfallen gebaut und in der Stadt platziert haben: Gegen einen 33-jährigen Leipziger ist jetzt Anklage erhoben worden. Die Tatvorwürfe der Staatsanwaltschaft: Vorbereitung eines Explosionsverbrechens und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion in vier Fällen, gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Nach Abschluss der Ermittlungen geht die Anklagebehörde davon aus, dass der Mann zwischen Juni und September 2021 vier Sprengvorrichtungen im Zentrum von Leipzig positioniert hat, die allesamt explodierten. Wie berichtet, war am 16. August vorigen Jahres ein derart präpariertes Päckchen am Leipziger Stadthafen detoniert, als ein Passant dagegen getreten hatte. Das Opfer wurde an Beinen und im Gesicht verletzt. Knapp zwei Wochen später, am 29. August griff ein Spaziergänger auf der Jahnallee nach einer Pappverpackung, die auf dem Gehweg lag, wurde durch die Explosion an Hand und Bauch verletzt.

Polizei warnte vor explosiven Päckchen

Zuvor waren bereits Ende Mai und Anfang Juni selbstgebastelte Sprengsätze hochgegangen, ohne das Menschen verletzt wurden: an einem Pfandautomaten in einem Einkaufsmarkt im Zentrum-West sowie in einem Kleidercontainer im Bereich Käthe-Kollwitz-Straße/Friedrich-Ebert-Straße. Einen zweiten am Container platzierten Sprengsatz brachte die USBV-Gruppe (Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen) des Landeskriminalamtes vorsorglich zur Explosion. Mehrfach hatte die Polizei ausdrücklich vor „kleinen Paketen, die auf öffentlichen Wegen und Plätzen deponiert wurden“ gewarnt.

Am Ende verletzte sich der Bombenbastler selbst. Als er der Anklage zufolge im Oktober einen weiteren Sprengsatz bauen wollte, ging offenbar etwas schief und der Sprengkörper explodierte in seiner Wohnung in der Alexanderstraße. Der mutmaßliche Serientäter verletzte sich dabei und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Dort wurde er schließlich auch festgenommen. Seit 13. Oktober sitzt der nicht vorbestrafte Mann in Untersuchungshaft. Zu den Tatvorwürfen und seinen Motiven hat er sich bisher nicht geäußert, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Wann es zu einem Prozess am Landgericht kommt, ist noch nicht entschieden.

Von Frank Döring