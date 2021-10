Leipzig

Nach einer Corona-Pause im vergangenen Jahr öffnet ab diesen Montag wieder Europas größte Messe für Immobilien und Investitionen in München. Auf der Expo Real ist auch die Metropolregion Mitteldeutschland mit einem großen Gemeinschaftsstand und vielen Projekten aus dem Raum Leipzig vertreten.

So setzt die Wirtschaftsförderung der Stadt Leipzig vor allem auf drei größere Entwicklungsflächen, erläuterte Clemens Schülke gegenüber der LVZ. Laut dem kommissarischen Leiter das Dezernates für Arbeit, Wirtschaft und Digitales gehören dazu die Pläne für einen neuen Technologiepark in Heiterblick. An der Kreuzung Torgauer/Hohentichelnstraße gebe es bereits einen rechtskräftigen Bebauungsplan für eine 13 Hektar große Gewerbefläche, die verkehrstechnisch exzellent erschlossen sei.

Zukunftsthemen wie Energie, Umwelt, Klima

Auf dem Gelände, das zwischen Amazon, VNG AG, dem deutschen Biomasse- und dem Umweltforschungszentrum (UFZ) liegt, sehe die Stadt ein Potenzial von 180.000 Quadratmetern Nutzflächen. Einerseits gehe es um ein Baufeld „Forschung und Entwicklung“ zu den Zukunftsthemen Energie, Umwelt, Klima/Nachhaltigkeit. Andererseits sei auch ein „Baufeld Produktion“ vorgesehen, das Ansiedlungsmöglichkeiten für technische Dienstleister und Labore, Ausgründer oder Start-ups biete.

Seit Montag um 13 Uhr ist der Gemeinschaftsstand der Metropolregion Mitteldeutschland auf der Expo Real 2021 geöffnet. Die Immobilienmesse in München dauert stets drei Tage. Quelle: Susann Laue

Bei entsprechendem Interesse könne ein Start für den Tech-Park sehr zügig erfolgen, sagte Schülke. Leipzig erhoffe sich davon „einen weiteren Schub“ im Bereich der anwendungsnahen Forschung und Entwicklung. Ähnlich verhalte es sich mit der Alten Messe, die jetzt komplett unter dem Namen „BioCity Campus“ vermarktet wird und einen neuen Internet-Auftritt erhalten hat. „Dort sind perspektivisch noch bis zu 80.000 Quadratmeter für Technologie-Firmen machbar.“

Riesiges Industrie-Areal am Flughafen

Deutschlandweit einmalig sei ein 100 Hektar großes Industrieareal an der Radefelder Allee, also genau zwischen dem Flughafen und dem Porsche-Werk. „Dort arbeitet die Stadt Leipzig am Bebauungsplan. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung ist bereits abgeschlossen“, so Schülke. Für diesen Premiumstandort hoffe man auf produzierendes Gewerbe mit vielen Arbeitsplätzen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Flughafen als ein Zugpferd der Region steht auch im Mittelpunkt eines Fachforums, das am Dienstag um 14 Uhr an dem 280 Quadratmeter großen Stand in der Halle C1 beginnt. Dort sind 27 Firmen und Institutionen aus dem Gebiet von Dessau über Magdeburg, Halle, Leipzig, Jena bis Altenburg vertreten.

Projekte in Thallwitz und Bad Lausick

Dazu zählt die Invest Region Leipzig GmbH (IRL), in deren Objekt-Datenbank sich noch mehr als ein halbes Dutzend weitere Areale unweit vom Airport finden. „In Kombination verfügen Leipzig und die beiden Landkreise über einen einzigartigen Schatz an attraktiven Gewerbe- und Büroflächen zu erschwinglichen Preisen“, sagt IRL-Geschäftsführer Michael Körner. Unter anderem wolle man nun in München für ein Energiezentrum in Thallwitz und für den geplanten Generationenpark der Kappis-Gruppe auf 13 Hektar in Bad Lausick werben.

Von Jens Rometsch