Über Luftschadstoffe an Straßen und Plätzen wird viel diskutiert – aber welche Qualität hat die Luft im eigenen Wohn- oder Schlafzimmer? Oder in Büros, wo Kreativität gefragt ist? Jetzt dringen Leipziger Tüftler in die unsichtbare Welt der Luft ein. Mit einem kleinen Gerät.