Leipzig

René Hobusch ist aufgewachsen in Sachsen-Anhalt, lebt aber bereits seit 25 Jahren in Leipzig. Hier ist er vor allem aus dem Stadtrat bekannt, wo er von 2009 bis 2019 ein Mandat innehatte.

Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei

Geboren wurde Hobusch in Köthen, 1996 zog es ihn zum Jura-Studium nach Leipzig. Dort lernte er seine Frau kennen, bekam zwei Kinder. Seit 2007 arbeitet er selbstständig als Rechtsanwalt, im Jahr 2015 gründete er eine eigene Kanzlei und ist seitdem auch bundesweit als Anwalt tätig. Neben seinem Beruf ist er bereits seit etwa 20 Jahren politisch aktiv. Zehn Jahre lang war er im Stadtrat Leipzig. Außerdem ist er Präsident des Eigentümerverbandes Rosengrund Sachsen. Wenn der 44-Jährige abschalten will, fährt er zum Wandern in die Berge.

Im Studium wuchs sein Interesse für Freiheits- und Bürgerrechte. „Ich war schon immer ein politischer Mensch, vor allem in der Jugend“, erzählt er. 2001 wird er Parteimitglied der FDP, 2009 zieht er auf dem Listenplatz 1 in den Stadtrat ein.

Stadt und Land zusammen bringen

Seine Themenschwerpunkte konzentrieren sich auf die Entwicklung von Stadt und Land. „Ländliche Räume sind oft abgehängt. Wir wollen die Menschen wieder zusammenbringen und bundesweit gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen.“ Er beschäftigt sich mit der Frage, wie man knapper werdenden Wohnraum und das Interesse an preiswerten Immobilien unter einen Hut bekommen kann.

Zum Thema Mobilität fordert er, den ÖPNV attraktiver zu gestalten – insbesondere in ländlichen Regionen. Im Hinblick auf das Thema Homeschooling sieht er noch viel Nachholbedarf bei der Digitalisierung. René Hobusch thematisiert auch den Klimaschutz. Dabei fokussiert er sich auf stärkere Grund- und Freiheitsrechte. „Durch die Pandemie wurden diese stark eingeschränkt – teils auch mit schwachen Begründungen.“

Im Kampf gegen den Klimawandel bringe es nichts, den Fokus lediglich auf die Co2-Reduktion zu legen. Man müsse stärker auf die Folgen des Klimawandels schauen und die Menschen schützen, die davon betroffen sind. „Man muss sich um die echten Probleme kümmern, und nicht nur um CO2 diskutieren“, sagt Hobusch. „Baugebiete dürfen zum Beispiel nicht in Flussauen gebaut werden.“

Authentisch bleiben

Um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik zu stärken, müssten Entscheidungen auf authentische und ehrliche Weise näher an die Menschen gebracht werden. „Die großen Parteien sind teilweise in sich erstarrt und weit weg von der Lebenswirklichkeit vieler Menschen. Politik findet oft in einer eigenen Blase statt. Dabei merken die Menschen, ob jemand authentisch ist oder nicht.“

Der 44-Jährige hat bereits langjährige politische Erfahrung, die er als Vorteil nutzen möchte. Gleichzeitig ist er als Rechtsanwalt unabhängig tätig. „Die Politik ist nicht mein Hauptgeschäft. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und stehe immer noch mit beiden Beinen mitten im Leben.“

Von Yvonne Schmidt