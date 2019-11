FDP geht mit Marcus Viefeld ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus

Leipzig

Mit ihrem früheren Kreisvorsitzenden geht die Leipziger FDP ins Rennen um den Chefposten im Neuen Rathaus. Die Mitglieder wählten Marcus Viefeld am Dienstagabend zu ihrem Oberbürgermeister-Kandidaten. Von den 40 abgegebenen Stimmen entfielen 34 Stimmen auf den 44-jährigen Wirtschaftsinformatiker.

„Ich brenne für diese Stadt“

„Ich bin bereit, weil ich für diese Stadt und für die Liberalen brenne“, sagte Viefeld. Mit seiner Kandidatur wolle er eine „positive liberale Botschaft“ setzen. „Wir haben die besseren Ideen, wie man eine prosperierende, moderne Stadt gestaltet.“ In seinem Arbeitsprogramm bekenne sich der amtierende Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) zwar zu Wirtschaft und Unternehmertum. „Aber da ist viel Lippenbekenntnis, wenig Substanz“, konstatierte Viefeld. „Da müssen wir Liberalen deutlich den Finger in die Wunde legen.“ Die FDP werde „der schweigenden Mehrheit eine Stimme geben; jenen Menschen, die sich morgens aufrappeln, ihre Kinder in die Kitas und Schulen bringen und die etwas leisten“. Es mangele nicht an Geld. „Aber machen wir daraus etwas Produktives, investieren wir das Geld in die Zukunft der Stadt und unserer Kinder“, forderte Viefeld. Sein Leitmotiv für eine bürgernahe Kommunalpolitik brachte er schließlich auf die einfache Formel: „Gute Kitas, gute Schulen, gute Straßen, gute Straßenbahnen.“ Wenn die FDP wieder ein ernstzunehmender Faktor in der Politik werden wolle, „dann müssen wir machen, was wir ankündigen“.

Gebürtiger Berliner lebt seit zehn Jahren in Leipzig

Viefeld wurde in Berlin geboren. Er lebt und arbeitet seit mehr als zehn Jahren in Leipzig. Er bestritt Wahlkämpfe für die FDP, trat bei Bundestags- und Stadtratswahlen an, gehörte dem Landesvorstand seiner Partei an, war Kreischef der Leipziger Liberalen. Zuletzt kandidierte er bei der Bundestagswahl 2017 für ein Direktmandat. Danach nahm er sich wegen der Geburt seiner Tochter „eine politische Elternzeit“. Seine Partei sieht Viefeld als „Stimme des Pragmatismus“. Gegen Mietpreissteigerungen würden keine Erhaltungs- und Milieuschutzsatzungen helfen, die die Mechanismen des Marktes außer Kraft setzen. „Gegen steigende Mieten hilft nur, mehr Wohnungen zu bauen.“

„Tun wir doch einfach, was möglich ist“

Sein großes politisches Thema ist die Digitalisierung. Viefeld erinnerte an eine Uni-Vorlesung im Jahr 2004 zum E-Government. Das habe sich damals so angehört, erzählt er, als könnte die Markteinführung starten. „Doch die Politik hat das Thema verschlafen.“ Die Liberalen wollen die Potenziale der Digitalisierung heben. Es gebe so viele Verwaltungsvorgänge, für die man nicht auf dem Amt erscheinen müsste. Da werde die FDP ansetzen, denn sie sei die Stimme des Fortschritts. Viefeld: „Tun wir doch einfach, was möglich ist, dann sind wir schon 20 Jahre weiter.“

Die Oberbürgermeister-Wahl findet am 2. Februar 2020 statt. Sollte ein zweiter Wahlgang nötig werden, fällt dieser auf den 1. März 2020. Die aktuelle siebenjährige Amtszeit von OBM Jung läuft am 28. März 2020 aus. Letzter Termin für das Einreichen der Wahlvorschläge ist der 28. November. Bereits nominiert sind Katharina Krefft (Grüne), Christoph Neumann ( AfD), Burkhard Jung ( SPD), Franziska Riekewald (Linke)und m Sebastian Gemkow ( CDU).

Von Klaus Staeubert