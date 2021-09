Schkeuditz

Seit wenigen Tagen werden vom Flughafen Leipzig/Halle weitere Reiseziele angesteuert. Das Reiseunternehmen FTI hat die European Air Charter als Vollcharter-Fluggesellschaft eingesetzt, um seine Kunden in den nächsten zwei Monaten von Leipzig aus exklusiv an die Sonnenziele zu bringen.

Ägypten und Kalabrien werden angeflogen

Jeden Freitag geht es für die FTI-Bucher beispielsweise nach Marsa Alam in Ägypten, sonnabends nach Hurghada. Zudem wird bis zum 14. November immer sonntags mit dem Airbus A320 das kalabrische Lamezia Terme angesteuert. Zeitgleich mit dem Airport Leipzig/Halle startete auch ein FTI-Angebot vom Flughafen in Düsseldorf, von dem es auf die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos sowie Ziele am Roten Meer geht. Bis zum ersten Quartal 2022 soll die Kooperation zwischen FTI und European Air Charter ausgebaut werden.

Ziele des Winterflugplans noch nicht klar

„FTI bringt exklusiv die eigenen Kunden zum jeweiligen Ziel“, erklärt Flughafen-Pressesprecher Uwe Schuhart. Über andere Reiseveranstalter seien diese Flüge nicht buchbar. Dafür geht es noch bis zum 31. Oktober mit neun anderen Airlines zu den verschiedensten Destinationen. Wie genau der Winterflugplan aussieht, sei noch nicht klar, heißt es vom Flughafen.

Von Linda Polenz