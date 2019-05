Leipzig

Seit diesem Montag fahren die Leipziger Straßenbahnlinien 2 und 8 nur noch im 20-Minuten-Takt. Das gaben die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Sonntagabend bekannt. Ursächlich für die neue Taktung sei die „angespannte Personalsituation“ bei den Straßenbahnfahrern.

Dabei verkündete der kommunale Betrieb erst in der vergangenen Woche, dass bereits der 130. neue Fahrer in diesem Jahr eingestellt worden seien. Ein Grund für die Entscheidung, die Linien 2 und 8 nur noch alle 20 Minuten fahren zu lassen, sind laut LVB-Sprecher Marc Backhaus Veranstaltungsspitzen wie Fußballspiele oder das anstehende Wave-Gotik-Treffen, die eine höhere Nachverkehrstaktung erforderten. Dadurch käme es an anderer Stelle zu Engpässen in der Dienstplanung.

Keine Veränderungen im Schülerverkehr

Um Ausfälle zu vermeiden, seien deshalb die Linien 2 und 8 ausgedünnt worden, auch da hier andere Linien parallel verkehren und damit Alternativen für die Gäste bestehen. Gleichwohl wird der Schülerverkehr beibehalten, bis und ab Meusdorf werden auf der Linie 2 am Morgen und Nachmittag zusätzliche Fahrten angeboten. „Beim Schülerverkehr haben wir eine besondere Verantwortung“, so Backhaus. Auf der Linie 8 würden zudem ab sofort größere Fahrzeuge eingesetzt werden.

Die neue Taktung gilt bis zu den Sommerferien, dann tritt wie gewohnt der Ferienfahrplan in Kraft. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar, schließlich stehe dann am Hauptbahnhof eine „größere Baumaßnahme an“, so Backhaus. „Die Situation bleibt voraussichtlich bis zum dritten Quartal angespannt.“

Danach besteht aber Aussicht auf Besserung, denn aktuell seien alle Ausbildungsstellen bei den LVB belegt. Insgesamt 200 Neueinstellungen seien in diesem Jahr geplant. 130 sind es bereits.

von CN