Leipzig

Seit drei Wochen ist die Großbaustelle Adler wieder befahrbar, doch der neue Zustand löst Kopfschütteln aus: Fahrgäste der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) müssen Umleitungen fahren, weil vier Gleisstücke – die nur wenige Meter lang sind – nicht eingebaut wurden. Und in der Antonienstraße kommen Fahrgäste an der neuen stadtauswärtigen Haltestelle nur noch in die Straßenbahn, wenn sie eine Autofahrspur überqueren. Was haben sich die LVB bei dem Umbau des Adlers bloß gedacht, wird immer lauter gefragt.

„Das wäre nur wenig Mehraufwand gewesen“

Die fehlenden Gleisstücke sind für jedermann mitten auf der Kreuzung zu sehen: Dort, wo normalerweise die Bahnen zwischen der Zschocherschen in die Dieskaustraße fahren, enden die Gleise von beiden Seiten in neuem Asphalt. Die Folge: Die wichtige Nord-Süd-Verbindung kann nicht genutzt werden; Fahrgäste müssen nicht nur umdenken, sondern auch nerviges Umsteigen in Kauf nehmen – und das in der kalten Jahreszeit. „Hätten die Leipziger Verkehrsbetriebe nicht wenigstens noch diese kurzen Gleisstücke verbinden können?“, ärgert sich zum Beispiel der Leipziger Joachim Petrasch. „Der zweite Bauabschnitt soll doch erst im Mai beginnen; bis dahin vergehen noch viele Monate. Da hätte sich doch dieser geringe Mehraufwand gelohnt. Stattdessen mutet man den Fahrgästen erhebliche Erschwernisse zu. “

LVB-Projektleiter Jens Ellinger hat viele Bauvarianten erwogen. Am Ende blieb nur, die Gleise mitten auf der Kreuzung enden zu lassen, sagt er. Quelle: André Kempner

Bei den LVB heißt es, dass es keine Alternative zu dieser Lösung gegeben habe. „Das war kein böser Wille oder Sparfüchsigkeit“, sagt dort Projektleiter Jens Ellinger. Es habe mehrere Abstimmungsrunden zwischen der LVB-Bauabteilung und der LVB-Verkehrsorganisation gegeben, um den Umbau der wichtigen Kreuzung so verträglich wie möglich zu vollziehen. „Für uns ist der Adler ein neuralgischer Punkt im Netz“, begründet dies Ellinger. „Denn er ist der einzige, der unser Gleisnetz nach Knautkleeberg und Lausen verbindet. Deshalb wollten wir die beiden Gleisäste nicht gleichzeitig außer Betrieb nehmen. Das hätte auch unseren Schienenersatzverkehr überfordert.“ Und wegen der hohen Fahrgastzahlen sei nur eine Sperrung in den Sommerferien infrage gekommen.

„Eine Lösung war nicht möglich“

Den Planern sei allerdings klar gewesen, dass die notwendigen Arbeiten nicht in einer Sommerferienzeit zu schaffen seien, sondern dass dafür zwei Bauetappen in den Jahren 2021 und 2022 notwendig sind. „Unter den Gleisen werden ja auch gleich noch Trink- und Abwasserleitungen sowie Stromleitungen und andere Kabel verlegt“, betont Ellinger.

Doch warum wurden dann in der ersten Bauetappe nicht wenigstens noch die kurzen Gleisstücke verlegt, die die Straßenbahnstrecke in der Zschocherschen mit denen in der Dieskaustraße verbinden? „Weil das technisch nicht möglich ist“, sagt der Projektleiter und spricht von einem „geometrischen Problem“. Denn die LVB sind seit einigen Jahren dabei, die Abstände zwischen ihren Straßenbahngleisen zu erhöhen, weil sie statt 2,30 Meter breite Fahrzeuge künftig 2,40 Meter breite einsetzen wollen, um mehr Fahrgäste befördern zu können.

Die Gleismittenabstände werden größer

Deshalb haben die neuen Doppelgleise am Adler einen Gleismittenabstand zueinander von 2,80 Meter – im Bereich der neuen Haltestelle sogar von 3,75 Meter – und können nicht einfach mit einer Gleiskreuzung mit den noch vorhandenen alten Bestandsgleisen verbunden werden, weil die noch einen Abstand von 2,56 Meter haben. „Das lässt sich geometrisch nicht darstellen“, sagt Ellinger. Erst wenn in der zweiten Bauetappe ab Anfang Mai 2022 auch die alten Bestandsgleise auf die neuen Abstände gebracht werden, sei dies möglich. Dafür werde der Adler ab Anfang Juni in der westlichen Antonien- und der Zschocherschen Straße wieder voll gesperrt, so dass dann Ende September wieder alle Linien normal verkehren könnten. Auch danach können dort noch alle Fahrzeugtypen der LVB fahren. Doch dieser Knoten ist dann für den Betrieb mit den noch anzuschaffenden 2,40 Meter breiten Straßenbahnen vorbereitet.

Die barrierefreie Haltestelle in der Antonienstraße ist gewöhnungsbedürftig. Quelle: André Kempner

Die Neugestaltung der stadtauswärtigen Haltestelle der Antonienstraße sei wegen der beabsichtigen Barrierefreiheit notwendig gewesen, heißt es. „Wir haben solche Haltestellen auch schon an der Leinestraße und an der Hohen Straße“, betont Ellinger. Für die Fahrgäste bestehe keine Gefahr beim Überqueren der Fahrspur, weil die Autofahrer beim Einfahren einer Straßenbahn vor der Haltestelle mit einer Rot-Ampel gestoppt werden. „In der Antonienstraße wird die aktuelle provisorische Ampel in der zweiten Bauetappe durch eine dauerhafte Lösung ersetzt“, verspricht der Projektleiter.

Von Andreas Tappert