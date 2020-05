Wegen Corona: Greenpeace warnt vor Verkehrsinfarkt auf Leipzigs Straßen

Leipzig

Leipzigs Verkehrspolitik steht offenbar vor einer Zäsur: Studien gehen davon aus, dass auch mittelfristig deutlich weniger Fahrgäste in den öffentlichen Nahverkehr einsteigen werden als vor der Corona-Krise. Selbst die Leipziger Verkehrsbetriebe schließen solch ein Szenario nicht aus. Greenpeace warnt davor, dass in Leipzig bald täglich zwei Millionen Autokilometer mehr zurückgelegt werden als vor der Coronakrise, weil ÖPNV-Nutzer wieder aufs Auto umsteigen. Deshalb seien im Stadtgebiet deutlich bessere Angebote für Radfahrer notwendig. Wie die aussehen könnten, wurde am Sonnabend in über 30 deutschen Städten gezeigt – auch in Leipzig an der Prager Straße/Höhe Völkerschlachtdenkmal. Der ADAC Sachsen hingegen spricht von Panikmache.

„Pop-Up-Radwege können schnell eingerichtet werden“

In der Prager Straße hatte Greenpeace einen sogenannten Pop-Up-Radweg mit Baken abgetrennt – eine schnell einzurichtende separate Fahrradspur. Radler konnten dadurch stadtauswärts deutlich sicherer und entspannter radeln – der Autoverkehr musste mit einer Spur weniger auskommen. „Wir wollen zeigen, dass der Verkehrsraum fair aufgeteilt werden kann“, erklärte Klaus Weber von Greenpeace Leipzig. Solche Lösungen könnten „an sehr vielen Stellen in Leipzig“ praktiziert werden. „Wenn Fahrradfahrer sicher unterwegs sein können, wird ihre Zahl deutlich steigen. Das ist in Corona-Zeiten und danach wichtig.“

Anzeige

Autofahrer zeigten durch Hupen, dass sie von dieser Halbierung ihres Platzes nichts halten. Obwohl der Wochenendverkehr relativ schwach war, kam es dennoch zu längeren Rückstaus in der Prager Straße. Diese dürften noch deutlich länger werden, wenn auch in den Hauptverkehrszeiten in der Prager Straße nur noch eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung stehen sollte. „Am 3. Juni ist der Internationale Fahrradtag, dann werden wir auch an anderen Stellen der Stadt solche Möglichkeiten deutlich machen“, erklärte Josephine Michalke, Vize-Vorsitzende des BUND Leipzig.

Weitere LVZ+ Artikel

Studie: Fahrgastschwund hält mittelfristig an

Die Aktion von Greenpeace stützt sich auf Studien, in denen Befragte angegeben haben, den öffentlichen Nahverkehr künftig gar nicht mehr oder deutlich weniger zu nutzen. Ein Viertel der Teilnehmer hat dabei auch angekündigt, künftig häufiger das eigene Auto (23 Prozent) oder das Fahrrad (32 Prozent) nutzen zu wollen. 30 Prozent wollen häufiger zu Fuß gehen. Der niedrige Ölpreis werde den „Rückzug ins Privatauto“ noch verschärften, ist in den Unterlagen zu lesen. Bereits festzustellen sei die „deutliche Tendenz“, dass „Personenkilometer im öffentlichen Nahverkehr durch Personenkilometer im Auto“ ersetzt würden. Für Leipzig wird prognostiziert, dass die bislang täglich mit dem Auto zurückgelegten 13 Millionen Personenkilometer um rund zwei Millionen ansteigen und dadurch der CO2-Ausstoß jährlich um 119.000 Tonnen zunehmen könnte.

Lesen Sie auch: Kommentar zum Fahrgastschwund: Es war nicht nur Corona

Wie berichtet liegt die Auslastung der Busse und Bahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) derzeit in der Summe nur bei 10 bis 30 Prozent – und niemand wagt eine Prognose, wann die Zahl der Fahrgäste wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Mitarbeiter der LVB sagen hinter vorgehaltener Hand, eine „aufgeregte öffentliche Stigmatisierung von Bus und Bahn als ,Virenschleudern’“ habe einen Vertrauensverlust bei vielen Fahrgästen ausgelöst. Wenn die Suche nach einem Impfstoff gegen Corona „noch zwei bis drei Jahre“ dauere, könne auch der Fahrgastschwund noch so lange anhalten.

ADAC : Wirtschaftsverkehr wird behindert

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club Sachsen ( ADAC) hält die Umwandlung von Kfz-Fahrspuren in Radfahrstreifen für den falschen Weg aus der Verkehrskrise. „Diese Maßnahme führt zu noch mehr Staus, Behinderungen des Dienstleistungs- und Wirtschaftsverkehrs und verursacht damit noch weniger Gewerbesteuereinnahmen, die die Stadt dringend benötigt“, warnt Helmut Büschke, Vorstandsmitglied für Verkehr- und Technik des ADAC Sachsen.

Auch er hat allerdings entdeckt, dass der Kfz-Verkehr trotz zahlreicher Einschränkungen im öffentlichen Leben bereits wieder das Vor-Corona-Maß erreicht hat und damit auch wieder Kapazitätsengpässe sichtbar werden. „Dem Radverkehr wäre mehr geholfen, wenn die Radverkehrsinfrastruktur nachhaltig verbessert wird, anstatt in Umbaumaßnahmen zu investieren, deren Wirkung fraglich ist und die wieder zurückgenommen werden“, so der ADAC-Vorstand.

Von Andreas Tappert