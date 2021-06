Leipzig

Am Ende waren deutlich weniger Teilnehmende unterwegs als erwartet. Von 1000 angemeldeten kamen 120 – und doch war die Fahrraddemo unter dem Motto „Kulturnot – Wie kulturrelevant ist das System?“ am Samstagnachmittag in der Stadt nicht zu überhören. Begleitet von lauten Beats radelten die Teilnehmenden durch Leipzig, um auf die durch Corona ausgelösten Nöte der Club- und Kulturbranche aufmerksam zu machen.

Die Demonstration in der Messestadt war Teil einer bundesweiten Aktion, die am Samstag in insgesamt 15 deutschen Städten stattfand. In Leipzig hatte das LiveKommbinat, ein Zusammenschluss von Leipziger Musikclubs und Livemusikspielstätten, zur Fahrraddemo aufgerufen.

Mit Maske, Abstand und Clubsound

Start war um 14 Uhr in der Markranstädter Straße, die Route führte über den Innenstadtring in den Südosten und endete an der Rennbahn Scheibenholz. Vier Lautsprecher-Wagen versorgten die Demonstrierenden mit Musik und sorgten für ein wenig Clubfeeling auf Leipzigs Straßen – mit Maske und Abstand. Banner mit Slogans wie „Negativ und Nachtaktiv“, „Lebensfreude pur, nur mit Clubkultur“ oder „Wo können wir hin?“ wurden gehisst.

Die freie Szene sieht sich gegenüber anderen Wirtschaftszweigen benachteiligt und fordert, dass ihre gesellschaftliche und kulturelle Relevanz anerkannt wird: „Seit mehr als einem Jahr steht die Kultur- und Veranstaltungsbranche in Deutschland mit knapp 1,5 Millionen Beschäftigten und seiner Wertschöpfungskette still. Keine Musik, kein Tanzen, keine Konzerte. Das öffentliche wie soziale Leben ist weitestgehend zum Erliegen gekommen“, heißt es im Demo-Aufruf des LiveKommbinats. Clubs und Musikspielstätten seien aber Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Bollwerke der Demokratie gegen Populismus und Hetze.

Die Organisatoren fordern, die Parks und Grünflächen der Stadt für Veranstaltungen freizugeben. „Freiflächenkonzepte, die sich in anderen Städten erfolgreich durchsetzen und behaupten konnten, werden in Leipzig nach wie vor abgelehnt“, heißt es. Im Sommer würden diese jedoch für alle Menschen und die Veranstaltungsbranche die einzige Möglichkeit bieten, Kultur zu erleben.

Von Lilly Günthner