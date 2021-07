Leipzig

Um als Radfahrerin sicher auf den Straßen unterwegs zu sein, muss man sich an einige Regeln halten. Wenn man diese 10 Fehler vermeidet, kann man nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer schützen.

1. Schlechte Beleuchtung

Eine große Gefahr für Radfahrerinnen und Radfahrer besteht darin, im Verkehr übersehen zu werden. Besonders bei früh einbrechender Dunkelheit in den Wintermonaten, ist eine gute Beleuchtung am Rad wichtig. Hierzu zählen die gesetzlich vorgeschriebenen Reflektoren und Rückstrahler.

2. Vorfahrt missachtet

Die Vorfahrt zu missachten, kann im Straßenverkehr schlimme Folgen haben. Als Radfahrer sollte man immer einen Blick auf die Verkehrsteilnehmer haben, die Vorfahrt haben.

3. Ignorieren der roten Ampel

Die Ampel zeigt rot. Die Radfahrerin fährt aber einfach weiter und muss vielleicht sogar Fußgängern ausweichen, die gerade bei Grün die Straße überqueren. Damit wird grob fahrlässig der Verkehr gefährdet. Noch gefährlicher ist es, wenn einem PKW oder LKW so die Vorfahrt genommen wird.

4. Nebeneinander fahren

Zwar ist es ein Ärgernis für viele Autofahrerinnen und Autofahrer, doch offiziell ist es erlaubt: Nebeneinander herfahren. Wichtig ist dabei jedoch, dass der laufende Verkehr nicht behindert wird. Dies ist also nur bei sehr geringem Verkehrsaufkommen möglich – und sollte auch dann gut überlegt sein.

5. Keine Handzeichen

Es ist sehr wichtig, dass Radfahrerinnen und Radfahrer einen Richtungswechsel deutlich mit dem Arm anzeigen. Auch hier schreibt die Straßenverkehrsordnung vor, dass die Absicht des Abbiegens deutlich kenntlich zu machen ist. Ist dies nicht der Fall und wird nur, wie oft zu beobachten ist, der Arm kurz und lustlos in die Abbiegerichtung gerichtet, dann kann das Malheur eines Unfalls schon vorprogrammiert sein.

6. Nicht genug Sicherheitsabstand

Oft kommt es vor, dass bei einem parkenden Auto plötzlich und ohne Rücksicht die Fahrertür geöffnet wird. Wenn der Sicherheitsabstand zum parkenden Fahrzeug zu gering war, kann das zu einem schweren Unfall führen. Auch wenn beim Radfahrer keine Schuld liegt, werden die Folgen für ihn oder sie gravierender ausfallen als für den unaufmerksamen Autofahrer. Durch einen ausreichenden Abstand lassen sich solche Unfälle vermeiden.

7. Toter Winkel

Ein oft tödlicher Unfall passiert durch den sogenannten „Toten Winkel“ beim Lkw. Die Lkw-Fahrerin sieht oft Radfahrer nicht, die rechts neben ihm an der Ampel stehen und geradeaus weiterfahren, der Lkw jedoch nach rechts abbiegen will. Radlerinnen und Radler sollten sich also stets vergewissern, ob das Fahrzeug neben ihnen abbiegen will – und es im Zweifelsfall auch passieren lassen.

8. Als Geisterfahrer auf dem Radweg

Radwege, die für beide Richtungen zugelassen sind, müssen extra gekennzeichnet sein. Ansonsten sollte man stets den Radweg in Fahrtrichtung nutzen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Andernfalls kann sogar ein Bußgeld verhängt werden.

Auch beim Radfahren gilt: Kein Handy am Steuer. Dafür kann sogar ein Bußgeld verhängt werden. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

9. Fahren mit Musik oder Smartphone

Natürlich fährt es sich leichter, mit einem Song im Ohr oder der besten Freundin am Telefon. Oft wird der Radler oder die Radlerin dadurch aber vom Verkehr abgelenkt. Außerdem kann ein Bußgeld verhängt werden kann. Denn hier gelten die gleichen Regeln wie bei Autofahrern.

10. Fahrrad ist nicht verkehrstüchtig

Stets sollte darauf geachtet werden, dass das Rad technisch in Ordnung ist. Reifendruck, Sattelhöhe, Bremsen, Licht und Klingel – all das sollte sich in einem einwandfreien Zustand befinden. Nicht zu vernachlässigen sollte man auch die richtige Ausrüstung der Radfahrerin. Dazu gehört definitiv ein Helm. Er kann im Falle eines Crashs das Leben retten.

Von Yvonne Schmidt