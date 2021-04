Leipzig

1900 Euro hat Max Löffler für sein Fahrrad bezahlt, der passionierte Radfahrer hat sich seine Investition lange Zeit überlegt. Schließlich sei das eine Menge Geld, erst recht für einen Studenten. „Qualität hat nun mal ihren Preis“, sagt er. Letzten Endes war es die Pandemie, die ihn in seinem Kaufvorhaben bestärkt hat.

Dabei geht es noch exklusiver: Die Preise sind auf dem Fahrradmarkt längst in die Höhe geschossen. „Wenn man ein besseres Rad möchte, wird es teurer“, so fasst es der Leipziger Radfahrer zusammen, der sich intensiv mit dem Fahrradmarkt beschäftigt. Nach dem Kauf stand er erst einmal mit leeren Händen da. „Drei bis vier Monate habe ich bis zur Auslieferung gewartet“, erzählt Löffler.

Über fünf Millionen Räder wurden im vergangenen Jahr verkauft

Hört man sich auf dem Fahrradmarkt um, wird klar: Da ist es vergleichsweise schnell gegangen. Der Markt erlebt in der Pandemie eine Nachfrage, die so noch nicht dagewesen ist. Im Jahr 2020 lag der Absatz an Fahrrädern bei über fünf Millionen Einheiten, das sind knapp 17 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Zweirad-Industrie-Verband berechnet hat.

Gerd Schurig vom gleichnamigen Fahrradgeschäft im Leipziger Osten kann zwar Entwarnung geben: „Wir haben noch genug Räder vorrätig, weil wir gehamstert haben. Es gibt Händler, die haben gar nichts mehr“, berichtet er. Interessenten, die bestellen möchten, müssen allerdings auch bei Schurig warten. „Wer für das nächste Jahr ein Rad haben möchte, müsste es jetzt bestellen.“

E-Bikes erleben eine Hochkonjunktur – das weiß auch Gerd Schurig Quelle: Andre Kempner

Die Nachfrage sei ungebrochen groß. Da Urlaub in der Krise nur eingeschränkt möglich ist, seien die Menschen verstärkt auf den Drahtesel umgestiegen. Apropos Umstieg: Viele Leipzigerinnen und Leipziger hätten inzwischen das Elektrorad für sich entdeckt, das habe die Pandemie forciert.

Radfahren für „die kleine Flucht nach Draußen“

Diese Entwicklung erkennt auch Tobias Schwäter, Filialleiter von Zweirad Stadler an der Alten Messe. „In Leipzig sind die Gravel-Bikes ein Trend“, sagt er im Gespräch. Den Fahrradtyp ordnet er zwischen Rennrädern und Mountainbikes ein. „Vor allem bei jungen Menschen ist er für die kleine Flucht nach draußen beliebt“, so Schwäter.

Einen ausgearteten Fahrrad-Boom möchte der Filialleiter aktuell so nicht bestätigen. Im letzten Jahr habe es diesen gegeben, inzwischen normalisiere sich das Geschäft allmählich. Beim ihm werde der Fahrradfreund fündig. Woher kommt dann der viel zitierte Fahrradmangel?

Tobias Schweter von Zweirad Stadler: Die Lieferketten bereiten Probleme Quelle: Andre Kempner

Schwäter weiß von Verzögerungen in den Lieferketten. „Bei den Lieferanten hat sich der Produktionszyklus nach hinten verschoben“, erklärt er. Im vergangenen Jahr seien zwar Container aus Asien in den europäischen Häfen eingetroffen. Allerdings seien sie nicht nach Fernost zurückgekehrt. „Dadurch hat sich der Warenfluss vier bis sechs Monate nach hinten verschoben.“ Fahrradläden hätten nun damit zu kämpfen, dass benötigte Saisonware nicht rechtzeitig eingetroffen sei.

„Die Riesen kaufen den Markt leer“

Bei den Herstellern selbst ist es ganz ähnlich: In Dresden sieht sich Carsten Maiwald vom kleinen Produzenten Veloheld zwei Extremen ausgesetzt: Einerseits gebe es die große Nachfrage, die natürlich erfreulich sei, aber mit längeren Wartezeiten einhergehe. Andererseits ist von „extremen Lieferzeiten“ bei einzelnen Komponenten anderer Hersteller die Rede. „Das ist ein Zusammenhang von Betriebsruhen in der Pandemiezeit in Asien und den damit verbundenen aufgestauten Produktionsaufträgen“, sagt Maiwald.

Als kleiner Hersteller komme man da wortwörtlich unter die Räder. „Die Riesen kaufen den Markt momentan leer. Dadurch sind die Hersteller in Fernost teilweise ein bis zwei Jahre im Voraus mit ihren Produktionskapazitäten ausgelastet.“ Die fortschreitende Globalisierung hat die Lieferketten diversifiziert. Teile kommen aus verschiedenen Regionen der Welt, Maiwald zufolge ist Asien inzwischen die „Weltproduktion für Fahrradteile“. Die Nebenwirkungen: Bei Veloheld geht man inzwischen von sechs bis acht Monaten Lieferzeit aus, mit einer Normalisierung rechnet das Unternehmen erst im Jahr 2022.

Wer ein Fahrrad kaufen möchte, sollte es sich außerdem nicht absichtlich schwer machen, wie Volker Grosse betont, in Markkleeberg betreibt er einen Fahrradhandel, der unter seinem Namen firmiert. „Es ist ratsam, flexibel zu sein und keine zu hohen Ansprüche zu stellen“, sagt er. Das sei nicht immer so einfach– in der Pandemie hätten die Menschen eine größere Bereitschaft, mehr Geld auszugeben.

Fahrradfan Max Löffler hatte genaue Vorstellungen, welche Eigenschaften sein Rad haben sollte – entsprechende Wartezeiten hat er aber in Kauf genommen. Einfach im Internet zu bestellen, sei für ihn nicht infrage gekommen. „Dafür habe ich jetzt einen Bezug zum Händler“, sagt der Leipziger. Inzwischen sieht er sich mit ganz anderen Problemen konfrontiert: Einkaufen fährt er mit seinem Rad beispielsweise nicht, in Leipzig muss er einen Diebstahl befürchten. Und das ist noch nicht alles: „Mir wurde geraten, das Rad mit in die Wohnung zu nehmen. Das mache ich jetzt auch.“

Von Florian Reinke