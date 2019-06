Leipzig

Nach dem 48-stündigen Protest am Hauptbahnhof und dem Korso der "Biker für Deutschland" findet in Leipzig am Sonntag noch eine dritte Demonstration statt. Wie das Ordnungsamt mitteilte, zieht dann von 14 bis 17 Uhr eine " Fahrradtour der Toleranz" durch die Messestadt. Motto: "Menschen verschiedenen Glaubens auf den Spuren Leipziger jüdischer Bürger". Angemeldet wurde sie vom Bürgerverein Messemagistrale, dem Forum Dialog und der Jüdischen Gemeinde. Es wird mit 50 Teilnehmern gerechnet.

Die Demonstranten starten am Bayerischen Platz. Von dort aus ziehen sie über die Windmühlen- und Grünewaldstraße zum Roßplatz, weiter zum Augustusplatz, über Goethestraße und den Brühl zum Richard-Wagner-Platz und weiter in die Pfaffendorfer Straße. Weiter geht es über den Goerdeler- und Dittrichring in die Gottsched- und Käthe-Kollwitz-Straße. Die letzte Etappe führt die Demonstrierenden durch den Ranstädter Steinweg, die Leibniz- und die Hinrichsenstraße.

Während dieser Zeit kommt es zu Verkehrseinschränkungen auf der Demo-Route.

von CN