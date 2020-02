Leipzig.

Wegen eines brennenden Fahrzeugs kommt es am Mittwochmorgen auf der A9 zwischen Wiedemar und Schkeuditzer Kreuz zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei ist die Fahrbahn Richtung Süden gesperrt. Es wird mit Staus gerechnet. Laut MDR-Verkehrsstudio war gegen 6 Uhr ein Transporter zwischen Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz umgekippt und in Brand geraten. Mehrere Fahrzeuge sollen an dem Unfall beteiligt sein. Die empfohlene Umleitung führt über die U51.

Von RND/mwi