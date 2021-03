Leipzig

Unbekannte haben am Freitag in Leipzig für Verunsicherung gesorgt: Sie hatten mehrere Schilder, die auf die Maskenpflicht in der Innenstadt hinweisen, überklebt mit dem vermeintlichen Hinweis, dass ab dem 1. Mai in der City sowohl Masken- als auch Impfpflicht gelte. Bis zum Nachmittag ließ die Stadt die falschen Schilder beziehungsweise Aufkleber entfernen und bemühte sich bis dahin im sozialen Netzwerk Twitter um Aufklärung und Klarstellung auf entsprechende Anfragen von Nutzerinnen und Nutzern.

Zwar gilt in der Innenstadt seit mehreren Monaten die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes, eine Impfpflicht ist allerdings in keiner Form geplant. Auch ein Stadtsprecher stellte auf Anfrage klar, dass durch die schnelle Entfernung der Aufkleber der Eindruck verhindert werden solle, „dass die Stadt Leipzig diese Beschilderungen angepasst hat und nunmehr ab dem 1.5.2021 eine Impf- und Maskenpflicht bestehen würde, was zumindest hinsichtlich einer Impfpflicht und dem Datum zweifellos nicht der Fall ist“.

Laut dem Sprecher wurden durch das Ordnungsamt bislang acht Schilder mit den gefälschten Aufklebern festgestellt, allesamt im Innenstadtbereich. Es sei zudem ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet worden, da es sich bei der Aktion um Sachbeschädigung handele.

Von CN/nöß