Leipzig

Sechs Wochen ist es her, dass der jüdische Musiker Gil Ofarim (39) in einem Video behauptete, im The Westin Leipzig antisemitisch beleidigt worden zu sein. Doch interne Untersuchungen des Hotels sowie Aufnahmen von Überwachungskameras von jenem 4. Oktober 2021 mehrten Zweifel an der Darstellung des Prominenten. Inzwischen liegt auch der Staatsanwaltschaft das von ihr in Auftrag gegebene digitalforensische Gutachten vor. Wie geht es nun weiter? Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie wichtig ist das jetzt vorliegende Gutachten zu den Überwachungsaufnahmen?

Der Befund des Digitalforensikers Dirk Labudde sollte unter anderem die Frage beantworten, ob Ofarim zum Zeitpunkt des Check-ins überhaupt eine Davidstern-Kette getragen hat. Auf den bisher bekannten Aufnahmen, die am 4. Oktober 2021 um 19.14 Uhr mit Ofarims Ankommen vor dem Hotel starten, ist diese Kette nicht zu erkennen. Dass neue Video-Sequenzen auftauchen, ist möglich, gilt aber als eher unwahrscheinlich. Der Musiker behauptet hingegen, durchgängig seine Kette getragen zu haben. In einem Instagram-Video hatte er geschildert, dass ihn ein Mitarbeiter des Hotels aufgefordert habe, diese Kette mit Davidstern abzunehmen. Die Staatsanwaltschaft will die Erkenntnisse des Sachverständigen jedoch nicht isoliert bewerten und betrachten. Vielmehr gehe es darum zu prüfen, ob sich daraus Ansätze für weitere Ermittlungen ergeben. Mithin ist es nach Aussage von Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz noch ungewiss, „wann und mit welchem Ergebnis die Ermittlungen abgeschlossen werden“. So könnten vor dem Hintergrund der Video-Auswertung etwa Zeugenaussagen widersprüchlich erscheinen, sodass erneute Vernehmungen notwendig wären.

Aufnahmen der Hotel-Überwachungskameras zeigen Gil Ofarim – aber keine Davidstern-Halskette Quelle: privat

Wie ist bei einer solchen Konstellation, in der Aussage gegen Aussage steht, das Verhalten von Zeugen einzuschätzen?

Juristen bewerteten gegenüber der LVZ die Aussagenkonsistenz als einen Knackpunkt. Die Glaubwürdigkeit von Zeugen wird demnach hinsichtlich verschiedener Kriterien überprüft. Aussagen müssen inhaltlich konstant, frei von Widersprüchen sein und einen hohen Detailgrad haben. Ofarims Schilderungen des Abends – in seinem Instagram-Video, bei anschließenden TV-Auftritten und bei der Kripo – werfen diesbezüglich Fragen auf. Mal ging es um die Kette, ein anderes Mal gerade nicht um diese, sondern um „Größeres“. Hinzu kommt Experten zufolge bei der Objektivierung von Aussagen die Motivationslage von Zeugen. Die von der Betreibergesellschaft des The Westin beauftragte Anwaltskanzlei Pauka & Link hat keinen Zeugen ausfindig machen können, der Ofarims Anschuldigungen bestätigt. Nach Informationen dieser Zeitung hat auch die Staatsanwaltschaft bisher keinerlei Bestätigung der Antisemitismus-Vorwürfe ermitteln können. Es gibt allerdings Zeugen, die die Szenerie am Check-in anders schildern und Ofarims offenkundige Aufgeregtheit mit dessen Wartezeit vorm Einchecken und der bevorzugten Behandlung von Stammgästen erklären. Der Prominente soll auch gedroht haben, ein Video bei Instagram zu veröffentlichen, das „viral gehen“ werde. Ermittler fragen sich an dieser Stelle: Haben die für das Hotel und dessen beschuldigten Mitarbeiter W. entlastenden Zeugen ein Motiv zur Falsch-Aussage?

Gil Ofarim am 4. Oktober um 19.19 Uhr vor dem Leipziger Hotel The Westin. Quelle: privat

Um welche Straftaten geht es?

Gil Ofarim hat gegen den Hotel-Mitarbeiter W. eine Anzeige wegen „aller in Betracht kommender Straftaten“ in Bezug auf die Antisemitismus-Vorwürfe sowie eine Anzeige wegen des Tatvorwurfs der falschen Verdächtigung erstattet. Zuvor hatte W. den Sänger wegen Verleumdung angezeigt. Darüber hinaus liegen der Staatsanwaltschaft Leipzig weitere Anzeigen unbeteiligter Dritter wegen Volksverhetzung vor.

Ist das Verfahren beendet, wenn eine dieser Strafanzeigen wieder zurückgezogen werden sollte?

Hotelmitarbeiter W. hatte Ofarim wegen Verleumdung angezeigt. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Antragsdelikt, das die Behörden nur auf Antrag des Geschädigten verfolgen. Würde W. also seine Anzeige zurücknehmen, weil er vielleicht kein Interesse daran hat, dass der Fall die Öffentlichkeit noch monatelang beschäftigt, dann wäre die Voraussetzung für dieses Verfahren gegen Ofarim nicht mehr gegeben und es müsste eingestellt werden. Bei den Tatvorwürfen gegen den Hotel-Angestellten wegen falscher Verdächtigung und Volksverhetzung handelt es sich hingegen um Offizialdelikte, welche die Behörden von Amts wegen verfolgen müssen.

Wie ist die Situation für den beschuldigten Hotelmitarbeiter?

W. hat seine Aussagen bei der Kripo gemacht, wurde zwischenzeitlich von The Westin-Chef Andreas Hachmeister zur Erholung in einem Hotel in Süddeutschland einquartiert, arbeitet aktuell wieder im Back-Office-Bereich ohne Kundenverkehr. Er behält seinen Arbeitsplatz, darf sich zum laufenden Verfahren nicht öffentlich äußern.

Drohen auch Gil Ofarim Ermittlungen von Amts wegen?

Die Behörden prüfen den Fall unter allen denkbaren strafrechtlichen Gesichtspunkten – unabhängig davon, ob es sich um ein Strafantragsdelikt handelt oder ein von Amts wegen zu verfolgendes Delikt. Dabei geht es nach LVZ-Informationen im Hinblick auf Ofarim auch um den Tatbestand des Vortäuschens einer Straftat. Jedenfalls dann, wenn Polizei und Staatsanwaltschaft zu ähnlichen Erkenntnissen gelangen wie das The Westin. Die vom Hotel beauftragten Rechtsanwälte waren zu dem Ergebnis gekommen, dass keine „objektivierbaren“ Anhaltspunkte vorlägen, die straf- oder arbeitsrechtliche Schritte gegen den Mitarbeiter rechtfertigten. Sollte sich herausstellen, dass Ofarim die Unwahrheit gesagt hat, könnte das somit Ermittlungen von Amts wegen zur Folge haben. „Wer wider besseres Wissen einer Behörde oder einer zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Stelle vortäuscht, dass eine rechtswidrige Tat begangen worden sei, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“, heißt es dazu im Gesetz. In dem Fall wäre es also unerheblich, ob gegen den Sänger eine Strafanzeige vorliegt oder nicht.

Wie geht das Verfahren weiter?

Hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen abgeschlossen, geht die Akte an die Staatsanwaltschaft. Diese entscheidet, ob weitere Ermittlungen zu folgen haben – wenn etwa ein Zeuge verhindert war und noch vernommen werden muss. Oder ob der Erkenntnisstand aus der Sammlung von Belastendem und Entlastendem ausreichend ist entweder für eine Einstellung des Verfahrens oder für eine Anklage-Erhebung. Erscheint der Angeschuldigte hinreichend tatverdächtig, beschließt das in diesem Fall zuständige Amtsgericht Leipzig im Falle einer Anklage die Eröffnung des Hauptverfahrens. Je nach Ergebnis der Ermittlungen müssten sich also der Hotelmitarbeiter oder der Musiker einem öffentlichen Strafprozess stellen. Eine Sanktionierung per schriftlichem Strafbefehl halten Fachleute bei diesem öffentlichkeitswirksamen Fall für unwahrscheinlich.

Das sagte Gil Ofarim in seinem Video „Ich wurde in der Vergangenheit oft gefragt zum Thema Antisemitismus in Deutschland. Ich bin jetzt hier in Leipzig in einem Hotel namens Westin. Den Namen des Managers am Counter werde ich jetzt nicht nennen. Es war ein Herr W. Und es ist eine Riesen-Schlange, weil deren Computer down ist. Kann passieren, alles gut, kann passieren. Aber ich stehe hier mit meiner Kette, steht mir zu, mach ich schon mein Leben lang. Und eine Person nach der anderen wird vorgezogen, und ich versteh’ nicht warum. Irgendwie, ohne Scheiß, 15 Minuten später komm’ ich dran und frage: ,Entschuldigen Sie bitte, was ist los? Das ist nicht in Ordnung, wieso werden alle vorgezogen?‘ Dann sagt dieser Herr W.: ,Um die Schlange zu entzerren.‘ Ich steh’ auch in der Schlange. Dann ruft irgendeiner aus der Ecke: „Pack’ dein’ Stern ein.‘ Und dann sagte Herr W: ,Packen Sie Ihren Stern ein.‘ Und dann sagt er: ,Wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken.‘ Wirklich? Deutschland 2021.“

Wie wahrscheinlich ist, dass gegen Ofarim ein zivilrechtliches Verfahren eingeleitet wird?

Das Hotel und sein Mitarbeiter W. könnten schon vor dem Ende des Falles zivilrechtlich gegen Ofarim vorgehen und Schadenersatzklagen erheben. Üblicherweise werden derartige Klagen aber erst nach einem rechtskräftigen Urteil angestrengt. Nach Informationen dieser Zeitung wird das The Westin besagte Klage erheben – wenn Ofarim rechtskräftig verurteilt sein sollte. Dabei geht es um Schadenersatz, etwa infolge von Stornierungen und Nicht-Buchungen. Auch immaterielle Konsequenzen durch Imageverluste und schlechte Bewertungen spielen eine Rolle. W. könnte Ofarim zudem auf Schmerzensgeld verklagen.

Wie steht es um die Unschuldsvermutung?

Die Ermittlungsbehörden agieren trotz des weltweiten Aufsehens, den der Fall erregte, mit der gebotenen Zurückhaltung und Objektivität. In der öffentlichen Reaktion auf den Fall blieb der Grundsatz der Unschuldsvermutung juristischen Beobachtern zufolge hingegen weitgehend auf der Strecke. Gemäß dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte der Vereinten Nationen hat jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte Anspruch darauf, „bis zu dem im gesetzlichen Verfahren erbrachten Nachweis seiner Schuld als unschuldig zu gelten“. Doch schon kurze Zeit, nachdem Gil Ofarim seine Vorwürfe via Handy-Video in die Welt gesetzt hatte, legten sich hochrangige Politiker in der Frage der Schuld fest: Außenminister Heiko Maas (SPD) befand: „Leipzig ist kein Einzelfall.“ Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) erklärte: „Es ist inakzeptabel und macht mich wütend, was Gil Ofarim in meinem Heimatland widerfahren ist.“ Und Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) urteilte postwendend: „Dieser offene Antisemitismus im Hotel The Westin in Leipzig ist unsäglich und unerträglich. Das muss Konsequenzen haben – und eine Entschuldigung reicht da nicht aus.“

Von Guido Schäfer und Frank Döring