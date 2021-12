Leipzig

Im Fall der Antisemitismus-Vorwürfe des Sängers Gil Ofarim gegen das Leipziger Hotel „The Westin“ steht ein Ermittlungsergebnis von Staatsanwaltschaft und Polizei noch immer aus. Akribisch werten die Behörden seit Wochen nicht nur Zeugenaussagen und Videobänder aus, sondern wenden offenbar auch außergewöhnliche Recherchemethoden an. So ließ die Leipziger Staatsanwaltschaft den Ablauf der Ereignisse vom 4. Oktober zuletzt noch einmal direkt vor Ort minutiös nachstellen, wie der „Spiegel“ zuerst berichtete.

Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz bestätigte gegenüber der LVZ, dass es eine solche Reinszenierung des bisher nicht aufgeklärten Vorfalls am Montag direkt am mutmaßlichen Tatort im Hotel tatsächlich stattgefunden habe. „Allerdings hatten wir dafür keinen Berufsschauspieler engagiert“, so Schulz. Vielmehr hätten Statisten die Situation vor dem Gebäude und im Hotel nachgestellt.

Gutachten eines Spezialisten zu Videoaufnahmen

Den Bemühungen vom Montag vorausgegangen war eine Auswertung der Original-Videoaufnahmen aus dem Hotel „The Westin“. Ein externer Experte – der auf Digitalforensik spezialisierte Professor Dirk Labudde (Hochschule Mittweida) – hatte den Behörden bereits Mitte November ein entsprechendes Gutachten vorgelegt.

Nach Auswertung der Analyse habe die Staatsanwaltschaft allerdings entschieden, „ zur Vervollständigung der bereits vorliegenden Erkenntnisse nach Maßgabe des digitalforensischen Sachverständigen eine Nachstellung des maßgeblichen Geschehens vor Ort durchzuführen, diese wiederum durch die Überwachungskameras aufzuzeichnen und sodann die Aufnahmen ergänzend einer nochmaligen sachverständigen Bewertung zu unterziehen“, so Schulz.

Bisher keine Angaben zum Stand der Ermittlungen

Nähere Angaben zum Stand der Erkenntnisse im Fall wollte der Oberstaatsanwalt am Dienstag nicht machen. Die Behörden werden sich „erst nach Abschluss der umfassenden Ermittlungen zu einer auch erst dann möglichen Gesamtbewertung und Würdigung der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse in den jeweiligen Ermittlungsverfahren äußern“, so Ricardo Schulz. Wann dieser Zeitpunkt kommen wird, sei bisher auch noch unklar.

Der Sänger Gil Ofarim hatte am Tag nach seinem kurzen Aufenthalt am 4. Oktober im Leipziger Hotel ein Video auf Instagram hochgeladen, in dem er schwere Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter der Herberge sowie gegen eine dritte Person erhob. Wie Ofarim in dem noch direkt vor dem Eingang des Hotels aufgenommenen Video sagt, hätten ihn beide Personen nach langem Warten in einer Schlange dazu aufgefordert, erst seine Davidstern-Kette wegzupacken, ehe er bedient werden könnte.

In der Folge der Anschuldigungen von Gil Ofarim stellte der Hotel-Mitarbeiter Anzeige wegen Verleumdung. Ofarim selbst reagierte später mit einer Anzeige wegen antisemitischer Beleidung und mit einer weiteren wegen falscher Verdächtigungen. Darüber hinaus gibt es im Verfahren noch mehrere Anzeigen wegen Volksverhetzung von Dritten.

Von Matthias Puppe