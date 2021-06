Leipzig

Sascha Robert beschäftigt die Justiz immer noch: Weil sich immer mehr Patienten melden, die der offenbar falsche Arzt von Mitte 2020 bis Oktober in seiner Privatpraxis für Allgemein- und Notfallmedizin in der Dieskaustraße 210 behandelt hat, wurde in der Staatsanwaltschaft Leipzig jetzt die Spezial-Abteilung für Wirtschaftskriminalität mit den Ermittlungen betraut. Dort sind nach LVZ-Informationen Spezialisten der Unterabteilung für Abrechnungsbetrug bei Ärzten eingeschaltet worden. Sie untersuchen vor allem, wie Sascha Robert seine Patienten betrogen hat. Darunter sind auch Robert-Patienten, die sich bei der Sächsischen Landesärztekammer gemeldet hatten. Zusätzlich ermittelt bei der Polizei das Sonderkommissariat Abrechnungsbetrug.

“Dr. Robert“ weiter auf freiem Fuß

Die Ermittler hüllen sich zu den Einzelheiten ihrer Untersuchungen noch in Schweigen. Details würden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt, verlautbarte die Staatsanwaltschaft Leipzig auf LVZ-Anfrage. „Das Verfahren wird jedoch mit Priorität bearbeitet, um einen baldigen Abschluss zu ermöglichen“, so Staatsanwältin Christine Schumann. Die Internetseite, über die Sascha Robert noch nach Schließung seiner Praxis ärztliche Leistungen angeboten hatte, sei abgeschaltet worden. Robert selbst befinde sich aber nach wie vor auf freiem Fuß. Staatsanwälting Schumann: „Er wird nicht in Gewahrsam genommen, da aktuell nicht vom Vorliegen von Haftgründen – also Flucht-/Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr - ausgegangen wird. Es liege auch keine Tat vor, bei der allein wegen ihrer Schwere ein Haft angeordnet werden kann.

„Verfahren wird mit Priorität bearbeitet“

Auch im Altenburger Land melden sich immer mehr Patienten, die von einem falschen Arzt behandelt wurden. Dort hatte ein abgebrochener Medizinstudent mit einer gefälschten Approbation Patienten selbstständig behandelt. Nach LVZ-Informationen hat unter anderem eine Patientin berichtet, sie habe von dem mittlerweile 42 Jahre alten Ex-Studenten mindestens 14 Spritzen wegen ihrer Schmerzen im Halsbereich erhalten. Er habe sie allein und ohne Aufsicht behandelt und sich eigenständig zur Anwendung der Injektionen entschieden. Eine Diagnose sei nicht erstellt worden. Der falsche Arzt habe lediglich gesagt: „Dann spritzen wir mal was.“ Auch ihrer minderjährigen Tochter habe der Betrüger selbstständig Krankenschein und Rezept ausgestellt.

Eine 21-jährige Frau aus Altenburg berichtet auch, wie sie mit sehr hohem Fieber in die Praxis im Altenburger Land kam und dort vom angeblichen Arzt mit der Diagnose Grippe wieder nach Hause geschickt wurde. Erst bei einem weiteren Praxis-Besuch wurde sie ins Klinikum überwiesen, wo bei ihr höchste Lebensgefahr und eine schwere Viruserkrankung festgestellt wurde. Ein junger Mann erzählt, er habe von diesem falschen Mediziner mehrere Injektionen mit einem betäubenden Mittel unter die Haut bekommen.

Ärztekammer: In letzten 20 Jahren der einzige Fall

Dennoch sind die „Hochstapler“ im medizinischen Bereich offenbar bislang eher eine Ausnahme. Die Sächsische Landesärztekammer betont, in Sachsen würden „falsche Ärzte“ nur „sehr, sehr selten“ vorkommen. „In den letzten 20 Jahren ist der derzeitige Fall in Leipzig der einzige falsche Arzt in Sachsen“, sagt Sprecher Knut Köhler. „Wir investieren sehr viel Zeit und Aufwand in die Prüfung von uns eingereichten Unterlagen, damit Patienten sicher sein können, tatsächlich von einem Arzt behandelt zu werden.“ Die jetzt bekannt gewordenen Fälle würden nicht auf eine neue Betrugsmasche hindeuten. Patienten müssten nicht damit rechnen, jetzt etwa häufiger auf falsche Ärzte zu treffen.

Trotzdem können Patienten mithelfen, Betrügern rasch das Handwerk zu legen. „In Verdachtsfällen sollen Patienten die in dem Bundesland zuständige Ärztekammer befragen“, so der Vertreter der Kammer. „Approbierte Ärzte und solche mit Berufserlaubnis sind Pflichtmitglied in der Ärztekammer. Auch Krankenhäuser sollten bei Unstimmigkeiten stets bei der Ärztekammer Rückfrage halten. Herr Robert aus Leipzig war zum Beispiel nicht bei uns gemeldet.“

Von Andreas Tappert und Jens Rosenkranz