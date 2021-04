Falschgeld-Deal mit verdecktem Ermittler – Prozess in Leipzig

Leipzig

Der große Deal mit dem Falschgeld sollte in einem Lokal im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf über die Bühne gehen. Was die mutmaßlichen Täter nicht wussten: Ihr Geschäftspartner war ein verdeckter Ermittler der Polizei. Beim Prozessauftakt am Montag im Amtsgericht schwiegen die beiden angeklagten Syrer zu den Tatvorwürfen.

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft sollen sich Mohamad H. (33) und Ahmad M. (51) Anfang 2018 dazu entschlossen haben, gefälschte Banknoten im europäischen Ausland zu beschaffen, um sie in Leipzig auf den Markt zu bringen. Einer sollte demnach die Blüten besorgen, der andere Kundschaft vermitteln.

1076 gefälschte Banknoten

Geldfälschung ist alles andere als ein Kavaliersdelikt. Ermittlungsbehörden halten es für einen Bereich der Organisierten Kriminalität. Nach Angaben des sächsischen Landeskriminalamtes, welches sich auf Daten der Deutschen Bundesbank bezieht, wurden im Jahr 2019 allein im Zahlungsverkehr insgesamt 1076 gefälschte Euro-Banknoten und 1900 falsche Euro-Münzen festgestellt. Der wirtschaftliche Schaden: mehr als 54 000 Euro. Die mit Abstand meisten Falsifikate wurden in Leipzig entdeckt.

Auch Mohamad H. und Ahmad M. sollen schließlich auf einen potenziellen Abnehmer gestoßen sein. Ein erstes Treffen habe am 4. Juni 2018 gegen 23.10 Uhr in einem Lokal in der Zweinaundorfer Straße stattgefunden, berichtete Staatsanwalt Ralph Hornig. Da sei einem gewissen „Yussuf“ ein gefälschter 200-Euro-Schein übergeben worden. „Zur Qualitätsprüfung“, so Hornig. Am 14. Juni gegen 23.30 Uhr soll dann der eigentliche Deal stattgefunden haben: 60 gefälschte 50-Euro-Scheine und 37 der 200-Euro-Blüten im Gesamtwert von 10 400 Euro sollen dabei über den Tisch gegangen sein. Der Preis für die Falsifikate: 15 Euro für einen falschen Fünfziger und 105 Euro für die großen Scheine.

V-Mann informiert Behörden

Allerdings war dieser „Yussuf“ nach Informationen der Staatsanwaltschaft ein verdeckter Ermittler. Bereits im Februar 2018 hatten die Behörden über einen V-Mann von einer mutmaßlichen Geldfälscherbande in Leipzig erfahren, erklärte ein Ermittler des Zollfahndungsamtes, der als Zeuge geladen war. Demnach wollten ein Vermittler, der eine Art Geldtransferunternehmen in der Eisenbahnstraße betreibt, und zwei Händler in größerem Umfang Blüten in Umlauf bringen. Aufgrund einer sehr eingeschränkten Aussagegenehmigung durfte der Zollbeamte vor Gericht aber nicht detailliert aus dem Nähkästchen plaudern.

Nicht nur deshalb hatte die Verteidigung mit dem gesamten Verfahren ein Problem. „Das Geschehen beruht auf einer Tatprovokation durch den verdeckten Ermittler“, sagte Rechtsanwalt Curt-Matthias Engel, der Mohamad H. im Prozess vertritt. „Der Angeklagte darf für die Tat nicht bestraft werden, wenn die Begehung durch staatliche Behörden provoziert wird.“ Engel stellte daher gleich zu Beginn den Antrag, das Verfahren einzustellen, dem sich auch sein Kollege Hagen Karisch anschloss. Aus Sicht von Staatsanwalt Hornig liegen dafür allerdings keine Voraussetzungen vor. Allenfalls bei der Strafzumessung könne man dies berücksichtigen.

Beiden Angeklagten drohen empfindliche Haftstrafen. Ihre Verteidiger kündigten für einen der nächsten Verhandlungstage Erklärungen an. Für den Prozess unter Vorsitz von Richterin Ute Fritsch sind noch Verhandlungstermine bis mindestens Ende April geplant.

