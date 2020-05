Familien aufgepasst: Fünf Tipps für das lange Himmelfahrts-Wochenende

Leipzig

Für kleine Zugführer: Infolge der Corona-Lockerungen dürfen immer mehr Freizeiteinrichtungen öffnen. Auch die Parkeisenbahn am Auensee dreht wieder ihre Runden. Fahrten sind am Feiertag, Samstag und Sonntag zwischen 10 und 12.45 Uhr sowie von 14 bis 17.45 Uhr möglich, am Brückentag nur nachmittags. Der Zustieg erfolgt ausschließlich am Bahnhof Auensee, Fahrscheine sind wie gewohnt in der Eingangshalle erhältlich. Ebenfalls einen Abstecher wert: der schöne Spielplatz und das täglich ab 11.30 Uhr geöffnete Terrassencafé am Ufer des Auensees.

Für Bleifüße: Wer statt Dampflokzischen lieber Autosound hören möchte, kann seine ferngesteuerten Modellautos über die Rennstrecke im Erholungspark Lößnig-Dölitz flitzen lassen. Die in mehreren Schleifen angelegte asphaltierte Bahn ist auch bei Inlineskatern beliebt. Für einen Boxenstopp sind einige Tische und Bänke vorhanden, picknicken lässt sich ebenso gut auf der Wiese rundherum. Oder man kehrt im Biergarten „Zur Schäferei“ am nahegelegenen Silbersee ein. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Spielplatz.

Erst mit Modellautos so richtig spannend: Über die Rennstrecke im Erholungspark Lößnig-Dölitz brausen normalerweise Fahrzeuge und Inlineskater. Quelle: privat

Für Schwindelfreie und Abenteuer-Golfer: Hoch hinaus geht es dagegen im Kletterpark am Markkleeberger See. Die Anlage mit Panoramablick heißt ab Christi Himmelfahrt die ersten Besucher willkommen. Vorerst kann aber nur mit vorheriger Buchung (telefonisch oder per E-Mail) geklettert werden. Zum Saisonstart und am Wochenende ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Freitag von 12 bis 19 Uhr. Auf dem Gelände des Kletterparks können sich Klein und Groß zudem beim Adventure-Golf ausprobieren. Auf zwölf begrünten Bahnen gilt es Höhen, Findlinge und Brücken über einen Bachlauf zu umspielen, um den Golfball mit möglichst wenigen Schlägen einzulochen. Gespielt werden kann täglich von 11 bis 18 Uhr.

Ein Traum, nicht nur in der Abendsonne: Im Kletterpark am Markkleeberger See kann man sich in luftiger Höhe ausprobieren – aber auch eine Runde Adventure-Golf spielen. Quelle: André Kempner

Für Tierliebhaber: Klettern kann man neuerdings auch im Zoo Halle. Ein drei Meter hoher und fast 20 Meter langer Kletterfelsen mit Seilbrücke und Rutsche bildet das zentrale Element auf dem neuen Bergspielplatz an den Bergterrassen. Seine Wände bieten Kindern und Erwachsenen spielerische Herausforderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, welche an manchen Stellen selbst geübten Kletterern Spaß bereiten dürften. Auf die Kleinen warten ein Buddelkasten und ein Reitbock. Für den Zoobesuch muss vorab online ein Ticket mit festem Einlassfenster gekauft werden. Die Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 19 Uhr.

Hoch hinaus: Der neue Kletterfelsen im Bergzoo Halle lockt kleine und große Kletterwillige. Quelle: Bergzoo Halle

Für Wanderlustige: Lieber Waldbaden? Der Sprotte-Erlebnispfad ist ein neun Kilometer langer Wanderweg entlang des kleinen Flusses Sprotte im Altenburger Land. Insgesamt 13 Stationen zwischen Posterstein, Nöbdenitz und Schmölln laden zum Ausprobieren und Spielen ein. Ob beim Verstecken spielen in der Weidenhütte, beim Hangeln über schwankende Seilbrücken, beim Mühlrad antreiben oder beim Planschen am Matschplatz – Kinder kommen hier voll auf ihre Kosten.

Der Weg ist durchweg asphaltiert und hat nur geringe Steigungen. Daher ist er auch gut für Familien mit Kinderwagen oder Laufrad sowie für Radfahrer und Rollstuhlfahrer geeignet. Begleitet werden die Wanderer vom kleinen „Dickköpfchen“ – einem Weidenbaum – das auf Schautafeln viel Wissenswertes und Besonderes am, im und um das Thema Wasser vermittelt.

Unterwegs auf Schusters Leisten: Der Sprotte-Erlebnispfad im Altenburger Land eignet sich gut für Familienwanderungen. Quelle: Simon Büttner

Von Constanze Dietsch