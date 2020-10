Leipzig

Eva Stawowski ist unzufrieden. Die 43-jährige Möckernerin hat mit zwei Kindern bereits Erfahrung in drei Kitas sammeln können. Ihr Fazit fällt negativ aus. „Teilweise sind die Erzieher überfordert oder gar fertig mit den Nerven und werden schlecht eingesetzt.“ Von „DDR-Methoden“ spricht sie und von wenig Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ansätzen.

Mit dieser Unzufriedenheit ist Eva Stawowski nicht alleine. Wie die sachsenweite Umfrage im „ Familienkompass 2020“ gezeigt hat, sind Leipzigs Eltern mit Kindern im Kita-Alter im Stadtbezirk Nordwest am wenigsten zufrieden.

Anzeige

Seit zwei Jahren ist Ulli Ziller Elternbeirat in der „Integrativen Kindertageseinrichtung Hans-Beimler-Straße 17“ der Stadt Leipzig in Möckern aktiv. Der 33-jährige Vater kann das Abschneiden nur bedingt verstehen. Insbesondere das Engagement der Erzieher hebt er im Gespräch mit der LVZ lobend hervor.

Auch hier haben die Stadtteile Möckern und Wahren mit einer Gesamtnote von 2,1 nicht schlecht, im leipzigweiten Vergleich aber unterdurchschnittlich abgeschnitten. „Die Motivation der Mitarbeiter ist hoch, das Team ist relativ jung.“ Auch die Verständigung zwischen Kita und den Eltern funktioniert nach Ansicht des Ingenieurs reibungslos. „Das ist wirklich lobend hervorzuheben.“

Details zur Umfrage Für die Bewertung der Kita-Qualität vergaben beim Familienkompass insgesamt 864 Teilnehmer in Leipzig Noten in insgesamt 9 Kategorien. Darunter das Engagement der Erzieher, Personalausstattung oder die Qualität des Essens. Am schlechtesten schnitt in Leipzig der Stadtbezirk Nordwest mit den Stadtteilen Möckern und Wahren ab (2,84). Für die übrigen Nordwest-Stadtteile lagen keine ausreichenden Daten vor. Das beste Ergebnis konnte Leipzig-Mitte (2,31) erzielen. Mit einer Gesamtnote von 1,84 stach im Stadtbezirk West (2,42) insbesondere der Stadtteil Grünau-Siedlung hervor. Insgesamt liegt die Messestadt mit einer Gesamtnote von 2,53 im absoluten Sachsen-Durchschnitt (2,5).

Elternbeirat: Personal kriecht auf dem Zahnfleisch

Wenig zufrieden ist er hingegen mit dem Speisenangebot. Hier zeigten sich auch die Eltern in Mockau und Wahren besonders unzufrieden. Die sei in der Hans-Beimler-Straße ebenfalls „zu ungesund“. Manchmal, erzählt Ziller, könne man puren Zucker aus den Speisen herausschmecken. Auf Anregung der Elternschaft habe man jedoch erreichen können, den Essenslieferanten zum kommenden Jahr zu wechseln.

In fast allen Kategorien sind Familien in Nordwest unzufriedener als im Leipziger Durchschnitt. Zum Vergleich: Der Bezirk Mitte, der im Familienkompass 2020 am besten abgeschnitten hat. Quelle: Familienkompass Sachsen 2020/Patrick Moye

Und auch bei der Personalausstattung sieht der Elternbeirat Luft nach oben. „Wie wir mitbekommen haben, sind die Überstundenkonten hoffnungslos überfüllt. Manchmal merkt man dem Personal an, dass eine gewisse Müdigkeit gegeben ist und sie auf dem Zahnfleisch kriechen.“ Zwar habe die Stadt eine Auszubildendenstelle neu besetzen können, was die Kollegen entlaste. Mehr Personal hielte Ziller dennoch für wünschenswert.

Personalmangel : Ja oder nein?

Die Stadt Leipzig sieht jedoch keinen Verbesserungsbedarf. „Es herrscht kein Personalmangel in den Einrichtungen der Stadt Leipzig“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage der LVZ und verweist auf Paragraf 12 des Sächsischen Kitagesetzes, der eine Mindestanzahl an pädagogischen Fachkräften für jede Betreuungsstätte vorschreibt.

Hier gibt es die Benotung der Leipziger Familien im Überblick:

https://datawrapper.dwcdn.net/VrjNJ/1/

Katja Labow von der Leipziger Kita-Initiative Quelle: Christian Modla

Katja Labow von der Leipziger Kita-Initiative sieht das anders. „In vielen Einrichtungen besteht ein Personalmangel“, weiß sie von den Sorgen und Nöten der Eltern zu berichten. Zwar erfüllten die Kitas den gesetzlichen Mindestanspruch, dieser sei in der Praxis aber oft nicht ausreichend.

Lesen Sie auch:

Mehr Beiträge zum Familienkompass 2020 auf www.lvz.de/familie/familienkompass

Sie plädiert dafür: „Die Verantwortlichen der Bildungspolitik in Sachsen sollten den Anspruch haben, mehr Personal zu haben, orientiert an wissenschaftlichen Erkenntnissen und wie es von Stimmen in der Pädagogik und Wissenschaft gefordert wird und nicht nur das gesetzliche Vorgeschriebene leisten.“

Volkssolidarität befürchtet Fachkräftemangel

Dass dies in der Praxis aber gar nicht so einfach umzusetzen wäre, erklärt die Volkssolidarität Leipzig. Die Hilfsorganisation betreibt 14 Kindertagesstätten in der Messestadt, zwei davon in Möckern und Wahren, und verweist auf einen Fachkräftemangel. „Die Stadt Leipzig erlebt, wie auch freie Träger wie die Volkssolidarität, dass es immer herausfordernder wird, geeignetes pädagogisches Fachpersonal mit den gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikationen zu finden“, so Sprecher Martin Gey.

Dennoch ist nicht alles schlecht. Wie viele Eltern in Möckern und Wahren – so ein weiteres Ergebnis des Familienkompass aus der Kategorie Betreuung – hat auch Ulli Ziller ursprünglich nicht seine Wunsch-Kita bekommen. Trotzdem sagt er heute „Wir sind sehr glücklich, dass wir dort gelandet sind. Das ist unsere Wunsch-Kita geworden.“

Von Bastian Schröder