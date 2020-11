Leipzig

Ob sie in Grimma, Döbeln, Wurzen oder Markkleeberg wohnen, die meisten Familien fühlen sich wohl, dort wo sie zu Hause sind. Aber wenn es um die Familienfreundlichkeit geht, sehen viele Eltern doch noch Luft nach oben. Das ergab der Familienkompass 2020, die bisher größte Umfrage zur Lage der Familien in Sachsen. Die Städte im Verbreitungsgebiet der Leipziger Volkszeitung schneiden dabei recht unterschiedlich ab. Die besten Noten in Sachen Familienfreundlichkeit erhält Taucha, das unter 146 ausgewerteten Kommunen sachsenweit auf Platz 9 liegt – und damit weit vor Leipzig, das auf Platz 94 rangiert. In Taucha loben die Eltern unter anderem die kinderfreundliche Vereinsarbeit, gut erreichbare Kinder­ärzte und die ÖPNV-Anbindung.

Auch in diesem Jahr gab es einen Familienkompass. Quelle: LVZ

Anzeige

Weniger gut beurteilt wird die Familienfreundlichkeit in Oschatz. Hier wünschen sich die Eltern mehr Freizeitmöglichkeiten und bessere Jobangebote. Insgesamt kommt die Stadt nur auf Platz 131.

Während fast überall die engagierten Kita-Erzieherinnen hervorgehoben werden, gibt es vielerorts Kritik an der Personal­ausstattung und an den Öffnungszeiten, die für Schichtarbeiter ungeeignet seien.

In Oschatz, Döbeln und Delitzsch sehen die Eltern die Zukunft der Kinder – mit gut bezahlten Jobs – als Problem an. In Markkleeberg und Taucha dagegen sind die größten Sorgen fehlender Wohnraum und steigende Wohnkosten.

Erfasst wurde in der Umfrage auch Altenburg in Thüringen. Hier ein detaillierter Blick auf die Städte im Vergleich.

Altenburg : Kurze Wege zur Arbeit, Probleme mit ärztlicher Versorgung

Die Familien in Altenburg und Umgebung freuen sich über kurze Wege zur Arbeit, einen Platz in der Wunsch-Kita und freundliche Nachbarn. Unzufrieden sind sie mit den Öffnungszeiten der Kitas und der ärztlichen Versorgung. Termine beim Wunsch-Kinderarzt oder beim Facharzt seien nur schwer zu bekommen. Und sie sehen für ihre Kinder keine guten Zukunftschancen in Altenburg.

André Neumann (43, CDU), der Oberbürgermeister der Skatstadt, sieht das Ergebnis der Umfrage zunächst als Bestätigung, dass Stadtrat und Verwaltung in den vergangenen Jahren die richtigen Schwerpunkte in puncto Familienfreundlichkeit gesetzt haben. „Gleichzeitig ergibt sich daraus auch der Auftrag, die Punkte anzugehen, bei denen noch Defizite bestehen. Altenburg wird in den nächsten Jahren noch familienfreundlicher werden“, versichert er.

Der Altenburger Oberbürgermeister André Neumann. Quelle: R. Seifarth

Oschatz : Wenig Freizeitangebote und schlechte Zukunftschancen

In Oschatz fällt auf, dass nur 21 Prozent der Ansicht sind, die Stadt tue viel für die Familien. Kritisiert werden unzureichende Freizeitmöglichkeiten und fehlende Schulvielfalt. Nur jeder Vierte ist der Meinung, es sei leicht, in Oschatz Arbeit zu finden. Gute Zukunftschancen für die Kinder sehen in der 14 100-Einwohner-Stadt daher nur 15 Prozent. Das ist bedauerlich, denn 85 Prozent geben an, sich hier sehr wohl zu fühlen.

Auch beim Thema Kita sind die Oschatzer hin- und hergerissen. Sie loben die geringe Entfernung zu den Kitas und die gute Ausstattung. Gleichzeitig bemängeln sie, das es zu wenig Erzieherinnen gebe und dass die Kita-Öffnungszeiten für Schichtarbeiter nicht ausreichen.

Insgesamt belegt Oschatz damit nur Platz 131 unter 146 Kommunen, die im Familienkompass erfasst wurden. Für den Oberbürgermeister sind das viele Herausforderungen. Andreas Kretschmar (57, parteilos) sagt der LVZ, in Oschatz gebe es neben den „erstklassig sanierten“ Grund- und weiterführenden Schulen genügend Ausbildungsplätze. Die jungen Leute würden nach der Ausbildung in der Regel vom Betrieb übernommen.

„Im Alltagsgeschäft ist es eher so, dass die Unternehmer mich um Ideen bitten, die Absolventen hier zu behalten“, so der OBM. Es gebe attraktive Jobs. Mit Firmen wie BMW in Leipzig könnten die Oschatzer Mittelständler allerdings nicht mithalten.

Er unterstreicht, dass jedes Kind einen Kita-Platz erhalte und die Einrichtungen verschiedene Profile haben. Die Öffnungszeiten seien sehr komfortabel: die größte Einrichtung, das Spatzennest, habe von 6 bis 18.15 Uhr geöffnet, die anderen bis 17 Uhr. „Uns ist nicht bekannt, dass Eltern damit Probleme haben“, so Kretschmar. Die Situation werde aber beobachtet.

Andreas Kretschmar, Oberbürgermeister von Oschatz. Quelle: privat

Taucha : Viele Vereinsangebote, kurze Kita-Wege, zu wenig Wohnraum

Bürgermeister Tobias Meier (42, FDP) kann sich freuen. Seine Stadt ist offenbar für viele Familien ein kleines Paradies. Taucha belegt im Familienkompass 2020 mit Rang 9 den besten Platz aller Kommunen im Verbreitungsgebiet der LVZ.

Die Tauchaer fühlen sich sehr wohl in ihrem Umfeld, freuen sich über wohnortnahe Kitas und eine gute ÖPNV-Anbindung.Über 80 Prozent loben die vielfältige Vereinsarbeit und die kinderfreundlichen Vereinszeiten. Es gibt genügend Haus-, Fach- und Kinderärzte. Hier sind die Noten alle überdurchschnittlich. Die Schulgebäude sind top, aber die Klassen nach Ansicht der Eltern zu voll. Und das Schulessen schmeckt nach Auskunft der Befragten auch nicht besonders.

Zu den Wermutstropfen gehören auch das unzureichende Wohnungsangebot und zu teure Wohnkosten, weil es offenbar viele nach Taucha zieht. Der Wohnungsleerstand in Taucha sei merklich zurückgegangen, räumt Bürgermeister Meier ein. Er freue sich, dass es den Familien in Taucha gefällt. „Wir sind nah an Leipzig, aber es lebt sich gemütlicher, wir haben eine intakte Vereinslandschaft und ein breites Kita-Angebot“, nennt er die Vorzüge seiner Stadt, die inzwischen auf 16 100 Einwohner gewachsen ist.

Die städtische Wohnungsgesellschaft WoTa verfüge mit 1300 Wohnungen über 15 Prozent des Bestandes, erklärt Meier. Mit durchschnittlich 5,20 Euro Kaltmiete seien die Wohnungen noch günstig. Derzeit werden 22 Zwei- und Vier-Raum-Wohnungen saniert, für die es schon Reservierungen gebe. Da werde die Miete höher sein. „In der gesamten Region steigen die Wohnkosten, auch weil Grundstückspreise und Baukosten anziehen“, beschreibt er die Entwicklung. Taucha arbeite aber weiter am Kita- und Schulausbau.

Tobias Meier, Bürgermeister von Taucha. Quelle: André Kempner

Delitzsch : Zufrieden mit ärztlicher Versorgung, aber Mobbing an Schulen

Die Delitzscher sind überdurchschnittlich zufrieden mit der ärztlichen Versorgung. Es gebe genügend Haus- und Kinderärzte, die auch gut erreichbar sind. Selbst einen Termin beim Wunsch-Kinderarzt zu bekommen, ist für mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer aus Delitzsch problemlos. Für die Familienpolitik erhält die 25 000-Einwohner-Stadt auf der Skala von 1 bis 5 die Durchschnittsnote 2,8. Von 146 Kommunen in Sachsen belegt Delitzsch Platz 80. Die Spielplätze könnten sauberer sein, finden die Befragten. In den Schulen wird überdurchschnittlich viel über Unterrichtsausfall und auch über Mobbing geklagt. Vermisst wird auch ein ausreichendes Wohnungsangebot. Nur 28 Prozent sind damit voll zufrieden. Die Entwicklung der Wohnkosten sehen die Familien mit Sorge. Und sie sagen auch, dass es nicht leicht sei, Arbeit vor Ort zu finden. Von kurzen Arbeitswegen spricht daher nur jeder Zweite.

Positiv bewerten die Delitzscher die geringe Entfernung zu den Kitas. Viele freuen sich, dass sie sogar ihre Wunsch-Kita bekommen haben. Lob gibt es auch für die engagierten Erzieherinnen und die gesunde Ernährung in den Betreuungseinrichtungen. Aber die Befragten kritisieren die aus ihrer Sicht zu geringe Personalausstattung der Kitas. 59 Prozent geben dafür schlechte Noten.

Der Delitzscher Oberbürgermeister Dr. Manfred Wilde (58, parteilos) freut sich, „dass die Delitzscher Eltern zufrieden mit der Kita-Verteilung in unserer Stadt sind. Das zeigt, wie gut die Strategie der größten Investitionen für die Kleinsten funktioniert hat.“

Zur Kritik am unzureichenden Kita-Personal erklärt Wilde: „Da der Personalschlüssel durch die sächsische Landesgesetzgebung vorgegeben ist, können wir leider als Kommune an der Personalausstattung nicht drehen.“

Dr. Manfred Wilde, Oberbürgermeister von Delitzsch. Quelle: Stadt Dellitzsch

Döbeln : Familien fühlen sich wohl, aber Sorgen um die Zukunft

Die Döbelner fühlen sich wohl, freuen sich über nette Nachbarn, sorgen sich aber um die Zukunft ihrer Kinder in der 24 000-Einwohner-Stadt. Derzeit sei Arbeit zwar leicht zu bekommen, sagen überdurchschnittlich viele. Aber sie finden ihre Arbeitsleistung mehrheitlich nicht angemessen bezahlt. Die Familien vermissen ausreichende Freizeitangebote. Im Ranking steht Döbeln auf Platz 106.

Die medizinische Versorgung wird durchschnittlich beurteilt, bei Kinderärzten etwas besser als der Durchschnitt. Die Döbelner loben die Erzieher, die gute Organisation der Kitas und geben an, dass die Meinung der Eltern zähle. Unzufrieden sind sie mit dem Personalschlüssel und der Vereinbarkeit der Kita-Öffnungszeiten mit der Schichtarbeit. Kritisiert wird zudem der Zustand der Schulgebäude und dass die Schüler nicht sicher mit dem Fahrrad zur Schule fahren könnten.

Sven Liebhauser, Oberbürgermeister von Döbeln. Quelle: Foto: PF

Sven Liebhauser (39, CDU), der Oberbürgermeister von Döbeln, findet dagegen, dass die Döbelner ihre Kinder unbesorgt auf kurzem Weg in die Schule schicken können, ebenso in den Sportverein, ins Stadtbad, die Musikschule oder ins Kino. „ Döbeln ist eine Stadt, in der junge Familien gut leben können“, sagt das Stadtoberhaupt.

Die Stadt besitze auf kurzen Wegen sämtliche Einrichtungen, die man im Alltag und darüber hinaus benötige. „Aus dem Umland, aber auch aus den Großstädten ziehen verstärkt Menschen nach Döbeln.“

Liebhauser verweist darauf, dass Döbeln ein modernes, leistungsfähiges Klinikum und ein anspruchsvolles Theater habe, was nur wenige, ähnlich große Städte von sich sagen könnten. Alle gängigen Schulformen – von der Grundschule bis zur Berufsschule stünden zur Verfügung.

Grimma : Viele Investitionen in Kitas und Schulen

In Grimma fühlen sich die Familien wohl, sie loben die Erzieher, die freundlichen Nachbarn und den guten Zustand der Schulgebäude. Die Stadt tue viel für die Familien, sagen überdurchschnittlich viele.

Kritisiert wird, wie fast überall, die Personalausstattung der Kitas. Die Eltern sorgen sich auch, wenn die Kinder mit dem Rad zur Schule fahren. Das sei nicht sicher, sagen viele. Die Internetanbindung könnte auch besser sein. Ebenso wie das Wohnungsangebot in der schnell wachsenden Stadt, die inzwischen über 28700 Einwohner zählt. Obwohl die Familien gern in Grimma leben, sorgen sich die Eltern um die Zukunftschancen ihrer Kinder vor Ort mit gut bezahlten Jobs.

Oberbürgermeister Matthias Berger (52, parteilos) freut sich, dass die Investitionen in die soziale Infrastruktur Früchte tragen. „In Grimma wurden in den letzten 20 Jahren über 100 Millionen Euro in die soziale Infrastruktur investiert.“ Berger verweist auf zwei neue Kitas in den Ortsteilen Großbothen und Großbardau und auf „die größte Schulinfrastrukturmaßnahme in Grimmas Geschichte“, die Oberschule Böhlen mit einem Investitionsvolumen von über 12 Millionen Euro. Hinsichtlich der Radwege sei die Erreichbarkeit des Ortsteils Großbardau besonders problematisch. Der notwendige Radweg sei vom Freistaat für 2018 in Aussicht gestellt, jedoch leider bis heute nicht realisiert worden. „Stolz sind wir jedoch, dass vor zwei Jahren der erste Teilabschnitt des Radweges Grimma-Borna gebaut wurde. Auch im Grimmaer Ortsteil Mutzschen konnte in diesem Jahr ein erster Teil des Mulde-Elbe-Radweges fertiggestellt werden“, hebt Berger hervor.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger in seinem Dienstzimmer. Quelle: Thomas Kube

In Sachen Internet sei Grimma bemüht, alle 64 Ortsteile modern aufzustellen. Es laufen Planungen für ein eigenes Glasfasernetz.

Um das Wohnraumangebot zu verbessern, „werden aktuell drei neue Wohnungsbaugebiete entwickelt“. Ein größeres Job-Angebot erwartet Grimma durch das neue Gewerbegebiet an der A14. „Wir gehen davon aus, dass allein durch dieses Gewerbegebiet ca. 500 neue Industriearbeitsplätze in den nächsten Jahren entstehen werden“, hofft der OBM.

Wurzen: Wunsch-Kita bekommen, aber Kritik an Öffnungszeiten

In Wurzen sind die Familien mit der kinderärztlichen Versorgung zufriedener als in vielen anderen Kommunen. Die meisten leben gern in der Stadt und haben einen Platz in der Wunsch-Kita bekommen. Das Wohnungsangebot könnte besser sein, finden viele, und auch die Personalausstattung sowie die Öffnungszeiten der Kitas.

Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin. Quelle: Frank Schmidt

Oberbürgermeister Jörg Röglin (50, SPD) sagt, dass Wurzen alles tue, um eine kinderfreundliche Kommune zu sein. Die Kitas wurden saniert und gut ausgestattet. Personal für die Kitas zu finden, sei aber nicht einfach, räumt er ein. Beim Personalschlüssel sei Wurzen an die Vorgaben des Freistaates gebunden. Die Kritik an den Öffnungszeiten stoße auf offene Ohren. „Wurzen hat aber bereits zwei Kitas mit erweiterten Öffnungszeiten von 6 bis 19 Uhr.“ Vielleicht sei das noch nicht genügend bekannt, so der OBM.

Borna : Lob für engagierte Kita-Erzieherinnen

Die Bornaer stellen den Kita-Erzieherinnen ein sehr gutes Zeugnis aus. Die Kinder würden optimal gefördert. Aber mit den Kita-Öffnungszeiten sind sie nicht einverstanden. Drei Viertel der Eltern sind bei der Betreuung auf die Großeltern angewiesen.

Simone Luedtke, Bornaer Oberbürgermeisterin. Quelle: Jens Paul Taubert

Kritisiert wird der Zustand der Schulgebäude. Simone Luedtke (49, Linke), Oberbürgermeisterin der wachsenden 20 000-Einwohner-Stadt, sagt dazu, dass bisher etwa 70 Millionen Euro in die soziale Infrastruktur gesteckt wurden. Zu den Ergebnissen gehörten ein saniertes Gymnasium, eine fast fertig sanierte Oberschule und eine neu gebaute Grundschule. Hinzu kämen eine komplett sanierte Grundschule, die kurz vor der Fertigstellung sei, sowie ein Beschluss des Stadtrates, die Sanierung der dritten Grundschule zu beginnen. „Nach vorsichtiger Schätzung könnte die letzte Grundschule 2023/204 fertig saniert sein“, so Luedtke. Alle Kindereinrichtungen wurden saniert oder befinden sich in der Sanierung, eine wurde neu gebaut, zählt sie weiter auf. „Da Borna seit Jahren wächst, werden die Kindergartenplätze knapp, und über einen weiteren Neubau muss nachgedacht werden. Dies trifft auch auf die Schullandschaft zu. Wir haben unsere Schwimmhalle komplett saniert, zwei Sporthallen neu gebaut und eine saniert“, unterstreicht die Oberbürgermeisterin. Borna habe kein Kino und auch keine Diskothek. Das werde sich auch durch die Nähe zu Leipzig kaum ändern. Aber es biete in zwei Kinder- und Jugendzentren in einer Vielzahl von Sportvereinen, einem Theaterverein sowie diversen anderen Vereinen ein breites Freizeitangebot an. „Seit 2009 haben wir uns auf die Fahne geschrieben, Borna zu einer familienfreundlichen Stadt zu entwickeln“, unterstreicht Luedtke.

Markkleeberg : Hohe Wohlfühlfaktor, aber wenig Wohnraum

In Markkleeberg im Neuseenland vor den Toren Leipzigs haben die Familien einen hohen Wohlfühlfaktor. Die ärztliche Versorgung, ob mit Kinder-, Haus- oder Fachärzten, wird überdurchschnittlich gut beurteilt. Die Kinder gehen gern zur Schule, die Kitas sind nicht weit entfernt. Freizeitmöglichkeiten, ÖPNV-Anbindung und die Arbeitsmarktlage werden gut beurteilt. Kritisiert wird auch in Markkleeberg die unzureichend Personalausstattung der Kitas. An den Schulen könnte das Essen besser sein. Auch mehr Ganztagsangebote werden gewünscht. Das größte Problem der Markkleeberger ist aber die Wohnsituation. Das Wohnungsangebot reiche nicht aus, und die Kosten seien zu hoch, sagen viele.

Für Karsten Schütze (53, SPD), den Oberbürgermeister, ist klar, warum das so ist. Markkleeberg mit seinen Seen und Parks, wohnortnahen Schulen und einer Kita-Platz-Garantie zähle zu den beliebtesten Wohnstandorten in Sachsen, sagt er. Die starke Nachfrage nach Wohnraum führe zu Problemen. „Baugrundstücke sind rar und die Preise in den letzten Jahren stark gestiegen.“ Die Ressourcen für neue Baugebiete seien begrenzt. „Die letzten Baugrundstücke im städtischen Eigentum werden nur noch in Erbbaupacht vergeben“, erklärt er.

Der Markkleeberger Oberbürgermeister Karsten Schütze. Quelle: Kempner

Schütze bestätigt, dass die Mietpreise im privaten Bereich hoch sind. Knapp 20 Prozent des Wohneigentums seien in Markkleeberg in kommunaler Hand. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft WBG wolle auch in Zukunft bezahlbaren Wohnraum vorhalten. So werde es Neubauprojekte geben. Aktuell liege die Durchschnittsmiete der städtischen Wohnungen unter dem Niveau der Sozialhilfesätze. Aber: „Wohnraum zu finden, erfordert Geduld“, sagt er.

Schkeuditz : Kurze Wege zur Kita, aber Kinderärzte fehlen

In Schkeuditz loben die Eltern die geringe Entfernung zur Kita und die freundlichen Nachbarn. Die Kinder gehen gern zur Schule, die Familien fühlen sich wohl. Aber die Schkeuditzer Eltern kritisieren stark, dass es an Kinderärzten fehlt. Schlechte Noten gibt es auch für Vereinbarkeit der Kita-Zeiten mit der Schichtarbeit.

Rayk Bergner (48, CDU), OBM der 18 000-Einwohner-Stadt, hat sich bereits vor zwei Jahren mit dem Kinderarzt-Problem an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) gewandt. Schkeuditz habe eine sehr gute Kinderärztin, aber die Wartezeiten seien oft sehr lang, sagt er. Leider habe die KV vorgerechnet, dass in Schkeuditz mit einem Versorgungsgrad von 144 Prozent kein Handlungsbedarf bestehe. Ein konkretes Problem mit den Kita-Öffnungszeiten liege derzeit nicht vor. Aber die Stadt bietet Unterstützung an. Kinderbetreuung sei ein sehr wichtiges und ein sehr präsentes Thema. „Die wirtschaftliche Entwicklung in Schkeuditz ist verbunden mit einer großen Zahl von Arbeitsplätzen mit flexiblen Arbeitszeiten“, weiß Bergner. Die Kindereinrichtungen in Schkeuditz seien alle in freier Trägerschaft. „Mit diesen Trägern sind wir ständig in Verbindung und stimmen uns ab“, so der OBM.

Rayk Bergner, Oberbürgermeister in Schkeuditz. Quelle: Olaf Barth

„Als Stadt Schkeuditz wollen wir mit dem kommenden Neubau einer Kita gern die Möglichkeit flexiblerer Öffnungszeiten schaffen. Das ist nicht damit gelöst, andere Schließzeiten zu vereinbaren. Da müssen die Vorgaben der Kindertagespflege berücksichtigt werden. Bis dahin werden wir in konkreten Fällen den Eltern unterstützend zur Seite stehen und eine Lösung suchen“, versichert Bergner.

Wie lief die Befragung mit sachsenweit 15000 Teilnehmern?

In der gemeinsamen Familienumfrage von Leipziger Volkszeitung, Sächsischer Zeitung und Freier Presse füllten fast 15 000 Sachsen einen umfangreichen Fragebogen aus. Neben Angaben zur persönlichen Lebenssituation konnten die Teilnehmer ihren Wohnort bewerten. Es wurden dabei Noten von 1 bis 5 vergeben, etwa für saubere Spielplätze, das Wohnungsangebot oder für die Qualität von Kitas und Schulen. Insgesamt beantworteten die Teilnehmer 101 Einzelfragen zur Lage der Familien. Diese reichten von der Vereinbarkeit von Job und Familie bis zur Qualität des Schulessens und der Gewalt an Schulen.

Der Umfragezeitraum reichte vom 4. März bis zum 19. Juli 2020. Der Familienkompass wird wissenschaftlich begleitet vom Forschungszentrum der Evangelischen Hochschule Dresden. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, aber aufgrund der hohen Fallzahl sehr aussagekräftig.

Von Anita Kecke